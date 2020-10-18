fb ig video ETtoday search mobile

韓系氣墊粉餅激殺3.5折！1980元→699元　10秒搞定高級感妝容

>

記者李薇／綜合報導

氣墊粉餅早就是每個愛美女孩人手一塊的單品，因為上妝、補妝方便，所以大受歡迎，自然美旗下、與韓國合作的PS美美妍，推出超氣場霧絨光感氣墊粉餅，是許多人用過就上癮的好物，可以打造出高級感妝容，讓臉部呈現細緻光澤，怎麼拍照怎麼美，再也不用打開美肌App。

▲美美妍,氣墊粉餅,底妝,彩妝,Her和她。（圖／IG）

▲氣墊粉餅打造韓系質感妝容。（圖／stylenanda_korea IG）

PS美美妍超氣場霧絨光感氣墊粉餅，能呈現霧感的妝效，不怕油光滿面，讓肌膚乾爽又潤澤，非常適合多汗、多油的女孩，雖然是霧感，但添加CC水感配方，使用起來極致保濕，即使是乾性肌膚也可以輕鬆駕馭。

▲自然美,美美研,氣墊粉餅,唇筆,唇彩,彩妝,Her和她。（圖／自然美）

▲PS美美妍超氣場霧絨光感氣墊粉餅，原價1,980元，特價699元。點我購買。

在遮瑕力部分也是超強，一塊就可以搞定全臉的小瑕疵，無論痘疤、黑眼圈、暗沉等問題，只要用它輕拍，立刻打造無瑕肌膚，彷彿上了濾鏡一般，一大早趕時間，花個10秒鐘拍完氣墊粉餅，立刻就可以擁有韓妞般的水光肌，睡到不得已再起床不是問題。

▲自然美,美美研,氣墊粉餅,唇筆,唇彩,彩妝,Her和她。（圖／自然美）

▲霧面底妝一點都不會乾燥。

霧感的氣墊粉餅不僅是使用起來遮瑕度高，也不會像部分氣墊粉餅，拍上臉部容易看起來油光滿面，霧面的妝感更顯質感，補妝的時候還可以順便吸油，讓妝容一整天都看起來完美。

購物網站「Her和她」推出超氣場霧絨光感氣墊粉餅，原價1980元、特價699元，相當於35折優惠下殺，加入網站會員還可以拿購物金、滿額享有免運，快跟揪好友一起下單，買越多省越多。

▲Her PS美美妍氣墊粉餅。（圖／Her）

▲PS美美妍超氣場霧絨光感氣墊粉餅，原價1,980元，特價699元。點我購買。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

PS美美妍, 氣墊粉餅, 底妝, 彩妝, Her和她, Her, 自然美
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

外國人跟你說「We’re all Gucci」的意思是？3句「讚爆」的英文俚語學起來

外國人跟你說「We’re all Gucci」的意思是？3句「讚爆」的英文俚語學起來

IKEA聯名香氛蠟燭質感爆表！13種氣味隨你挑　台幣150元有找

IKEA聯名香氛蠟燭質感爆表！13種氣味隨你挑　台幣150元有找

女神秀智造型失誤！黑色連衣裙「修長比例沒了」　網驚：全靠臉在撐

女神秀智造型失誤！黑色連衣裙「修長比例沒了」　網驚：全靠臉在撐

台北凱撒下午茶吃到飽才475元！大啖各國料理＋甜點　一餐抵兩餐 總是焦慮心好累！5款「舒緩情緒」食物多吃，煩惱一掃而空 林依晨與徐若瑄雙女神壓軸紅毯！「巧合撞短髮」高EQ自比鬱金香 化妝師公開「萬能眉型」畫法！基礎5步驟新手必學　毛流感是關鍵 沒人緣的特徵你都中了嗎？日本專家教4招「說話方式」更討人喜歡 厭世辦公桌必敗五款療癒小物　倉鼠滑鼠、法鬥趴睡名片盒好需要 林宥嘉「蒙眼走紅毯」意外搶鏡　炎亞綸髒辮花費5小時：絞盡腦汁

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面