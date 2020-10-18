韓系氣墊粉餅激殺3.5折！1980元→699元　10秒搞定高級感妝容

記者李薇／綜合報導

氣墊粉餅早就是每個愛美女孩人手一塊的單品，因為上妝、補妝方便，所以大受歡迎，自然美旗下、與韓國合作的PS美美妍，推出超氣場霧絨光感氣墊粉餅，是許多人用過就上癮的好物，可以打造出高級感妝容，讓臉部呈現細緻光澤，怎麼拍照怎麼美，再也不用打開美肌App。

▲氣墊粉餅打造韓系質感妝容。（圖／stylenanda_korea IG）



PS美美妍超氣場霧絨光感氣墊粉餅，能呈現霧感的妝效，不怕油光滿面，讓肌膚乾爽又潤澤，非常適合多汗、多油的女孩，雖然是霧感，但添加CC水感配方，使用起來極致保濕，即使是乾性肌膚也可以輕鬆駕馭。

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在遮瑕力部分也是超強，一塊就可以搞定全臉的小瑕疵，無論痘疤、黑眼圈、暗沉等問題，只要用它輕拍，立刻打造無瑕肌膚，彷彿上了濾鏡一般，一大早趕時間，花個10秒鐘拍完氣墊粉餅，立刻就可以擁有韓妞般的水光肌，睡到不得已再起床不是問題。

▲霧面底妝一點都不會乾燥。

霧感的氣墊粉餅不僅是使用起來遮瑕度高，也不會像部分氣墊粉餅，拍上臉部容易看起來油光滿面，霧面的妝感更顯質感，補妝的時候還可以順便吸油，讓妝容一整天都看起來完美。

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