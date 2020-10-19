現省近5000元！「茶花粉電鍋」6440元→1890元還送蒸鍋、料理刀

記者李薇／綜合報導

電鍋幾乎是家家戶戶必備的小家電，煮飯，蒸包子、饅頭或是熱菜都超級方便，「Her和她」推出鍋寶316電鍋粉彩熱銷推薦組，粉紅色的電鍋超級可愛，重點是價格從6,440元下殺到1890元，輸入折扣碼「hercp191」可以再折191元，等於1699元帶回家，還加贈小內鍋、蒸盤、玫瑰料理刀，實在太划算。

▲鍋寶316不鏽鋼分離式電鍋（11人份、茶花粉），含11人份內鍋、蒸架，加增3人份內鍋、蒸鍋、玫瑰料理刀，原價6,440元、特價1,890元，輸入折扣碼「hercp191」再折191元。點我購買。

▲電鍋可以煮飯還可以做出很多好吃料理。（圖／pexels）



鍋寶316電鍋有著浪漫甜美的粉紅色塗計，別以為它只有可愛而已，裡面與食物接觸的大小內鍋、蒸盤，皆採用醫療級316不鏽鋼材質，外鍋、蒸架、鍋蓋等亦採食品級304不鏽鋼材質製成，使用起來安全又衛生。

▲輕輕鬆鬆做出美味佳餚。（圖／pexels）

電鍋採分離式不鏽鋼外鍋，可直接使用外鍋炒、炸、燜、燉、滷、烹煮火鍋，使用後取出清洗，隨時保持鍋身乾淨衛生；並且採用間熱式烹調，蒸氣立體加熱方式，讓食物受熱均勻，完整保存食物營養美味，煮飯無鍋巴，新手也能輕鬆煮出香甜Q彈的米飯。

▲電鍋是居家都需要的單品。（圖／pexels）

獨立保溫開關也很重要，炊煮前可依料理需求設定保溫裝置，烹煮後自動保溫，可讓家人隨時享用熱騰騰的食物，不需要反覆加熱飯菜，另外還有一個小貼心，就是鍋耳上方設計貼心鍋蓋架，開蓋後順手掛放好方便。

▲鍋寶316不鏽鋼分離式電鍋（11人份、茶花粉），含11人份內鍋、蒸架，加增3人份內鍋、蒸鍋、玫瑰料理刀，原價6,440元、特價1,890元，輸入折扣碼「hercp191」再折191元。點我購買。

「Her和她」推出鍋寶316電鍋粉彩熱銷推薦組（贈小內鍋+蒸盤+玫瑰料理刀），原價6,440元，特價1,890元，輸入折扣碼「hercp191」再折191元，這價格光買玫瑰料理刀都差不多了，更別說還可以帶一個電鍋回家，不搶真的會後悔。