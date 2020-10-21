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預算1萬初買得到！LV「經典卡夾TOP 6」　當錢包用也可以

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LOUIS VUITTON不只新包早已成為入門精品的夢想款式，連小皮件也攻佔女孩們的心，除了先前介紹過的短夾款，預算更低就能入手的「經典卡夾」，更成為櫃上秒殺結帳款，擁有多功能的卡夾，甚至有些款式還包含了拉鍊夾層，想要直接拿來當迷你短夾使用也沒問題，最低預算萬元初就能入手LV經典單品！

LOUIS VUITTON

實用卡夾推薦

▲（圖／LOOKin編輯攝）

LOUIS VUITTON不只新包早已成為入門精品的夢想款式，連小皮件也攻佔女孩們的心，除了先前介紹過的短夾款，預算更低就能入手的「經典卡夾」，更成為櫃上秒殺結帳款，擁有多功能的卡夾，甚至有些款式還包含了拉鍊夾層，想要直接拿來當迷你短夾使用也沒問題，最低預算萬元初就能入手LV經典單品！

Item 01：鑰匙零錢包，NT$20,300

▲（圖／LOOKin編輯攝）

首先登場的是綴有Monogram打孔通花的Louis Vuitton經典Mahina小牛皮，極具特色又可愛的配色，放在包包中也能一眼找到，柔軟皮革讓這款錢包的容量更有彈性，輕巧又柔美的萬用小包，很適合作為犒賞自己的小禮物呢！

Item 02：MULTICARTES拉鏈卡片套，NT$12,900

▲（圖／LOOKin編輯攝）



這款超實用的Multicartes拉鍊式卡片套，設計靈感來自LV經典Zippy拉鏈錢包，以超人氣Monogram帆布打造，風琴式內部可容納零錢和紙幣，並搭配全拉鏈設計，使用時拿取更加方便，耐用度也超高，襯裡點綴著不同色調的皮革質感滿分，雖說是卡夾，但其實有許多人也會直接拿來當短夾使用呢！

Item 03：鑰匙零錢包，NT$15,900

▲（圖／LOOKin編輯攝）

經典信封式外型，並且以Monogram Empreinte皮革打造，更加柔軟有彈性，放置物品時不會卡卡或是難以拿取，背面還設有拉鍊夾層可以裝零錢，如果你是對皮夾收納容量沒有太大需求，或是平時偏愛用迷你包的話，直接購入當作錢包也是很不錯的選擇唷！

Item 04：RECTO VERSO卡片套，NT$21,000

▲（圖／LOOKin編輯攝）

深受大家喜愛的Recto Verso卡片套，精密的夾層及收納設計，一款卡夾就擁有多種功能，以Monogram帆布配襯皮革飾邊，俐落的外觀超耐看！正面配有信封型的口袋，可放置常用的卡片，中間的貼袋可放置折疊的鈔票或卡片，中間拉鏈隔層配，搭配L型拉鏈開合可存放零錢，背面還設有三個信用卡夾層，還可鉤掛於手袋或皮帶上，成為造型亮點，集結多功能於一身！

Item 05：ROSALIE零錢包，NT$13,500

▲（圖／LOOKin編輯攝）

以超人氣短夾為靈感，打造出這款小巧的Rosalie零錢包，有著經典Monogram帆布，搭配彩色按扣和粒面牛皮襯裡，簡約外觀也同時擁有小亮點，散發出柔美又時尚的氣質，體積看起來精巧，內部空間卻非常寬敞，還有風琴式隔層、兩個信用卡夾層及一個拉鏈零錢層，除了鈔票無法平放外，簡直就是迷你短夾的規格，預算有限也能入手LV經典單品！

Item 06：拉鏈卡片套，NT$16,400

▲（圖／LOOKin編輯攝）

採用Monogram Empreinte壓花牛皮製作的款式，優雅又柔和的配色，隨身攜帶也擁有好心情，雖然外觀輕巧，但容量相當於小型拉鏈收納袋，還附有兩個大型信用卡夾層，每一個夾層都能收納多張卡片，中央風琴式拉鏈口袋設計，簡約時尚又實用。

部分圖片來源：LOUIS VUITTON

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, LV, LOUIS VUITTON, 卡夾, 錢包
fashion.net

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