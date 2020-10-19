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IG限動「歌單濾鏡」直接幫妳配好背景音樂　6款主題曲必儲存

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平時看朋友的IG限時動態時，最喜歡的就是看大家都在用什麼濾鏡，然後立刻儲存收藏（笑）除了有超多極具質感又美到不行的濾鏡特效，現在也有不少「歌單濾鏡」直接幫妳配好背景音樂、不用再另外使用APP編輯。這篇整理6款必儲存歌單濾鏡，趕快打開妳的IG Story下載吧！

如何搜尋濾鏡：

▲（圖／LOOKin編輯攝）

打開限時動態後點選最右邊的新增特效，點擊搜尋鍵，輸入濾鏡關鍵字就可以了！

Disney songs

創作者：adiyyaa_

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

有著多首迪士尼公主經典主題曲，像是魔髮奇緣的＂I See the Light＂、海洋奇緣＂How Far I'll Go＂、可可夜總會＂Remember Me＂、美女與野獸＂Beauty and the Beast＂、阿拉丁＂A Whole New World＂、冰雪奇緣＂Do You Want to Build a Snowman＂、仙履奇緣＂Lavender's Blue＂，共七首歌！只要輕點螢幕就能換歌，濾鏡也會顯示歌名。

TikTok Songs

創作者 : azharrr.15

▲（圖／LOOKin編輯攝）

濾鏡是粉棕色調的復古風格，有5首Tik Tok經常使用的流行歌曲，都是很適合當作背景音樂的歌，輕點即可替換！

PLAYBACK SONG

創作者：rizalduh

▲（圖／LOOKin編輯攝）

有著可愛的復古雜訊濾鏡，還有撥放清單的圖案，共有Surfaces - Sunday Best、以及Jeremy Zucker - comethru兩首歌，都是很輕鬆有點可愛的歌。

英文歌單 Playlist /01

創作者：captno.jh

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

帶有閃亮光芒的濾鏡，搭配９首人氣英文歌，像是Foster The People - Pumped up Kicks，可以點選色塊更換歌曲！

 

33 KIRA2

創作者：333yushan

▲（圖／LOOKin編輯攝）


濾鏡也是帶有粉紅棕色調的閃亮濾鏡，拍起來超美，搭配的歌曲是翻唱過的Leona Lewis - Bleeding Love．

K-pop music

創作者：vadhlee3

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

喜歡K-POP的人一定要收藏這個！帶點質感雜訊的棕色調濾鏡，搭配多首韓國流行音樂，ZICO、iKON、BLACKPINK都有喔~

▲（圖／LOOKin編輯攝）

此外畫面上的唱片圖案可以自由選擇喔！

延伸閱讀：

【IG濾鏡必學實用6招最強攻略】不用下載其它APP用內建濾鏡就能完成～IG色調+排版超級簡單不求人！

IG限動密技第26彈：【GIF關鍵字】水彩花卉／波西米亞裝飾素材♡快輸入讓Story更可愛！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, IG, IG限動, 歌單, 背景音樂
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