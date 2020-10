IG限動「歌單濾鏡」直接幫妳配好背景音樂　6款主題曲必儲存

平時看朋友的IG限時動態時,最喜歡的就是看大家都在用什麼濾鏡,然後立刻儲存收藏(笑)除了有超多極具質感又美到不行的濾鏡特效,現在也有不少「歌單濾鏡」直接幫妳配好背景音樂、不用再另外使用APP編輯。這篇整理6款必儲存歌單濾鏡,趕快打開妳的IG Story下載吧!

如何搜尋濾鏡:



打開限時動態後點選最右邊的新增特效,點擊搜尋鍵,輸入濾鏡關鍵字就可以了!

Disney songs

創作者:adiyyaa_

有著多首迪士尼公主經典主題曲,像是魔髮奇緣的"I See the Light"、海洋奇緣"How Far I'll Go"、可可夜總會"Remember Me"、美女與野獸"Beauty and the Beast"、阿拉丁"A Whole New World"、冰雪奇緣"Do You Want to Build a Snowman"、仙履奇緣"Lavender's Blue",共七首歌!只要輕點螢幕就能換歌,濾鏡也會顯示歌名。

TikTok Songs

創作者 : azharrr.15

濾鏡是粉棕色調的復古風格,有5首Tik Tok經常使用的流行歌曲,都是很適合當作背景音樂的歌,輕點即可替換!

PLAYBACK SONG

創作者:rizalduh

有著可愛的復古雜訊濾鏡,還有撥放清單的圖案,共有Surfaces - Sunday Best、以及Jeremy Zucker - comethru兩首歌,都是很輕鬆有點可愛的歌。

英文歌單 Playlist /01

創作者:captno.jh

帶有閃亮光芒的濾鏡,搭配9首人氣英文歌,像是Foster The People - Pumped up Kicks,可以點選色塊更換歌曲!

33 KIRA2

創作者:333yushan



濾鏡也是帶有粉紅棕色調的閃亮濾鏡,拍起來超美,搭配的歌曲是翻唱過的Leona Lewis - Bleeding Love.

K-pop music

創作者:vadhlee3



喜歡K-POP的人一定要收藏這個!帶點質感雜訊的棕色調濾鏡,搭配多首韓國流行音樂,ZICO、iKON、BLACKPINK都有喔~

此外畫面上的唱片圖案可以自由選擇喔!

延伸閱讀:

【IG濾鏡必學實用6招最強攻略】不用下載其它APP用內建濾鏡就能完成~IG色調+排版超級簡單不求人!



IG限動密技第26彈:【GIF關鍵字】水彩花卉/波西米亞裝飾素材♡快輸入讓Story更可愛!