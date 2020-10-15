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IKEA空氣淨化窗簾千元有找　明年停售一次性鹼性電池

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▲GUNRID空氣淨化簾。（圖／翻攝IKEA TODAY）

▲IKEA開發GUNRID科技窗簾。（圖／翻攝IKEA TODAY）

記者蔡惠如／台北報導

瑞典居家大廠IKEA今（10／15）在台公開位於台北101的家具租賃方案空間，強調日後對於地球資源永續的大方向，除了從10月份在台上市植物素肉丸、空氣進化窗簾等「環保單品」之外，也表示從明年10月起，門市將停售一次性的鹼性電池，希望引導消費者能購買充電式電池LADDA，加上充電器不到千元的價格，就能為環保盡一份心力。

▲IKEA在台北101的首位家具租賃方案。（圖／記者蔡惠如攝）

IKEA去年初對外公開「GUNRID空氣淨化簾」產品，概念便是在上方覆蓋一種名為GUNRID的塗料，該塗料經光照射後，能釋放出分解「空氣中有害揮發物」的物質，達到淨化室內空氣的效果，而以往這種產品通常需要紫外線來啟動反應，但GUNRID窗簾則設計成接受室內光源，也能持續釋放淨化物質，意即該產品整日都有清淨效果，且原料來自回收塑膠，近期已在台灣正式上市，售價990元的售價讓許多民眾都能負擔。

▲GUNRID空氣淨化簾。（圖／翻攝IKEA TODAY）

▲光線會開啟窗簾上的物質揮發，可當成外部空氣進入室內的第一道防線。（圖／翻攝IKEA TODAY）

另外從明年10月開始，IKEA宣布全球門市停售一次性鹼性電池，以2018全年全球IKEA售出3億個鹼性電池來換算，若全部採用充電電池，預期可為地球減少5000公噸的垃圾，從2021年起每售出一個FRAKTA藍色購物袋，將會撥出5元收入提供給分店所在的社區，作為公益推廣使用。

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關鍵字：

IKEA, 出租, 資源永續, 環保, 台北101, 空氣淨化窗簾
fashion.net

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