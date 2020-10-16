iOS14更新後必載APP！餵怪獸吃發票　連Chrome離線小恐龍也可以玩

上次已經教過大家iOS14後iPhone主畫面自訂的空間相當彈性，不僅可以安插小工具，連APP的icon都可以變換！今天就來告訴大家，除了上次照片、行事曆、日曆等工具，還有另外必載的五個APP，也支援這次更新後可套用小工具，且實用度超高，就讓我們繼續看下去吧！

一、TuneTrack－Spotify也能在主畫面上顯示播放曲目

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雖然說Apple自己官方也有「音樂」可以建立小工具在主畫面，但僅限於妳有在訂閱他們的音樂串流服務Apple Music才能使用，相信可能有絕大多數人和A編一樣是使用Spotify，若希望也能有一樣的小工具可以下載這個TuneTrack，這款App可以與Apple Music 和 Spoitfy帳號連動，依照步驟設定好之後同樣在主畫面上加入小工具選擇TuneTrack就可以看到妳正在收聽的曲目！除此之外點進去還可以看到該音樂平台最流行的音樂排行榜。

首先下載好App後，點選Music Services選擇Spotify，並允許取用權限登入，這樣便完成連動了！

連動之後會看到App顯示出妳最近最常收聽的單曲，妳也可以直接在上面點選曲目，會看到這首歌的相關訊息，也可以選擇打開Spotify播放。

做好設定之後，在主畫面機小工具選擇TuneTrack，記得要點黑色背景的款式，這個才是Spotify連動的Widget，若新增之後發現主畫面上並沒有落實顯示妳的歌曲，只要點開它，到Settings裡點擊Refresh Widgets就好了！

二、記事探險－拖延重症患者福音

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曾推出《記帳城市》的台灣團隊在九月時又再度推出了新作品「記事探險」，是一款以 「子彈筆記」 為概念所開發的記事App，整體介面風格延續了之前讚譽有佳的記帳城市，相當直覺且可愛，當妳新增了代辦事項，隨著妳完成的進度，畫面上妳會看到海面上出現一座隨機造型的板塊，同天的板塊排成一列，代表當天完成的任務數量。

若將任務標示為進行中，就會對應出現滑水道或是空橋，相當可愛！當然也可以使用任務期間獲取的金幣來更換主題。相較於一般的記事或備忘錄工具，記事探險更多了「回顧」、「未完成事項整理」，比起專注在完成一個一個任務，這款App更著重在使用者能清楚自己的狀態！

A編自己下載了兩周下來使用心得，真的覺得對生活和工作上有很大的幫助！因為一般的記事，只是把任務寫下並且在完成的時候打勾畫掉，但記事探險非常相似於子彈筆記的概念，完成了幾項任務不是重點，更重要的是在所有的任務中，經過每一天或是每周回顧時，將之取消、延後等調整，讓我們更清楚所以事項的時間規劃與分配，檢視自己安排的計畫是否合理，是否給了自己太多任務、太少時間，或是習慣性塞進其實並不重要的事項。

驚喜的是雖然這款App發布時間與iOS14更新時間非常相近，立刻就發現它也有主畫面小工具的功能，雖然目前僅有最小尺寸，介面上也無法一眼看出當天所有任務，但這樣放在手機畫面上也多少達到了提醒作用，至少兩周下來A編已經養成了會去紀錄的習慣！



三、Days Matter－不再錯過任何日子

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不管是Apple內建的行事曆，或是其他小工具都已經足夠方便紀載重要行程，但有些時候若有「倒數」或「天數」真的更有感覺，像是交往多久、考試、活動等，大大的數字直接放在主畫面上隨時都能提醒自己重要的日子即將到來。這款App就可以幫妳做到，且同樣可以自行設定背景圖樣，在主畫面上既實用又好看！

使用方式非常簡單，下載之後打開來，就可以開始設定妳想提醒的日期，可以將事件分類，類別也可以自己新增刪剪，點擊右上方的+，就可以編輯妳的事件，若該事件是未來的時間，就會是倒數，反過來若是過去的時間，就會變成累積「天數」，妳還可以將這些提醒事件作排序，這樣打開App的時後便一目瞭然,，也可以打開提醒功能，再怎樣都不會再忘記重要日子！

原本初始設定的圖示也蠻多可以選擇的，也可以發現它也有月曆、日曆和照片的工具，倒數日事件點進去後，點「照片」的圖示就可以自己上傳想要的背景，最後一個步驟當然就是到主畫面添加小工具點選Days Matter就完成囉。

四、－和紙本發票說掰掰

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這款App可以說是今天介紹裡面妳一定要下載的！就算妳已經有使用其他雲端載具App，麻煩請刪掉下載這一款！除了操作方便、介面可愛，還可以養怪獸！養怪獸有多好？妳餵牠們吃發票，就會產生怪獸幣，妳可以拿金幣到App商城裡換購商品，甚至下注參加抽獎！此外它還不定時有各種活動，比方說指定消費什麼商品的發票可以額外獲得更多金幣等等，當然最基本的自動兌獎功能也有，再也不需要每個月整理錢包中亂七八糟的發票和對獎了！

而他原本其實就有支援加入Widgets的功能，但是是原本iPhone就有的設置，不過A編私心覺得這樣更方便，只要將手機滑到最左邊就可以給店員掃描，一點都不兵荒馬亂，趕快現在立刻去下載，真的立刻會感受到雲端發票的便利與美好，然後開始對手機載具相逢恨晚。

五、－隨手就能玩Chrome離線小恐龍

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這款同樣是最左邊Widget小工具的可愛App是不是很熟悉？就是當我們使用Chrome離線時就會出現的小恐龍遊戲！居然也可以下載變成小工具遊戲，只要下載App之後，連App都不用打開，滑到手機主畫面最左邊的Widgets下方自訂就可以加上去了！連解鎖都不用，手機隨時都可以拿起來玩，這個真的超級實用，像A編這種手機成癮的重症患者，連搭電梯的時間不看手機都覺得尷尬，就算沒有訊號的地方，無聊時都能拿起來玩一下，遇到排隊人潮時也不怕無聊了。

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