160cm以下女孩的救星！「雙層高跟鞋」疊穿設計超奇葩　走路就像踩高蹺

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@luc_aarts

最近有一雙奇特的高跟鞋在網路上引起熱議，乍看就是一雙基本款的高跟靴子，但仔細一看鞋子下面居然還有一雙鞋，究竟是一次穿兩雙，還是把另一雙鞋踩在腳下？詭異設計讓人看了超傻眼，但其實是因為它的鞋跟被做成高跟鞋形狀，才會變成這款「雙層高跟鞋」。

在 Instagram 查看這則貼文 Luc Aarts（@luc_aarts）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 15 日 上午 2:27 張貼

「雙層高跟鞋」並不是惡搞或合成照，它是由鞋子設計師Luc Aarts與服裝設計師Silvia Rognoni一起設計的，他們將鞋跟做成高跟鞋形狀，真正可以穿的鞋子部分加上去，就好像把兩雙鞋疊在一起，當鞋跟和靴筒部分同顏色時，還有種在靴子上套了雙高跟鞋的錯覺。

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在 Instagram 查看這則貼文 silvia rognoni（@silvia.rognoni）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 21 日 上午 8:58 張貼

這樣的設計讓「雙層高跟鞋」的高度增加，鞋前端還有一截鏤空，走起路來彷彿在踩高蹺，讓人非常擔心。特殊的造型引起網友們熱烈討論，除了感嘆時尚很難懂、穿上它一定會跌倒之外，也紛紛標註自己的矮個朋友，如果一雙高跟鞋還是不夠高，就穿兩雙吧！

在 Instagram 查看這則貼文 silvia rognoni（@silvia.rognoni）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 20 日 下午 2:15 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 silvia rognoni（@silvia.rognoni）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 20 日 上午 6:41 張貼

除了這雙鞋很特別，網路上也有很多人分享了有趣的鞋子創作，鞋子設計師MJ NOH則是錢包與鞋子結合，把靴子的開口做成口金包模樣，不穿時還真的能扣起來，另一款則是把拖鞋的前端做成錢包開口，穿的時候可以打開，讓你的腳趾透透氣。

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