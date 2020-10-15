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蘇慧倫49歲神凍齡！笑稱「從沒減過肥」，少女狀態全靠這5招

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▲▼蘇慧倫49歲神凍齡，少女狀態靠5招 。（圖／翻攝自蘇慧倫FB、品牌提供）

▲蘇慧倫狀態極好，她的實際年齡完全僅供參考。（圖／翻攝自蘇慧倫FB、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

出道滿30周年的蘇慧倫，今年帶著新作品回歸歌壇，幾十年幾乎沒有改變的外貌，旋即引發廣大迴響與討論，在甜美笑容與氣質襯托下，被公認為展現凍齡最高境界。

▲▼蘇慧倫49歲神凍齡，少女狀態靠5招 。（圖／翻攝自蘇慧倫FB、品牌提供）

保養不能懶

駐顏有術的蘇慧倫，妝容總是清新淡雅，由內而外散發自然光澤感，她首度公開分享自己的愛用保養就是海洋拉娜，獨特的香氣能療癒心情，幫助肌膚啟動修復能力，賦予肌膚健康容貌。

▲▼蘇慧倫49歲神凍齡，少女狀態靠5招 。（圖／翻攝自蘇慧倫FB、品牌提供）

保持正向心情

肌膚會因為外在環境、壓力或生活作息有所影響，她特別著重觀察自己每一個狀態，細心觀察肌膚所需並對症下藥，保持心情正向且適時抒發。

▲▼蘇慧倫49歲神凍齡，少女狀態靠5招 。（圖／翻攝自蘇慧倫FB、品牌提供）

充足優質睡眠

除了外塗的保養，也必須擁有充足的睡眠，她分享沒有工作的時候一定會讓自己睡足八到九小時，當熬夜時會加強護膚，然後再好好睡一覺，精神好了，看起來會比較年輕。

▲▼蘇慧倫49歲神凍齡，少女狀態靠5招 。（圖／翻攝自蘇慧倫FB、品牌提供）

喝足大量水分

她提醒女生，多喝水能幫助排毒，她每天都會強迫自己必須喝下多少水分，不只能促進體內新陳代謝，也能改善皮膚的狀況，更能打造不易發胖的體質。除了喝水，飲食上也會避免辛辣、涼性或油炸類食物。

養成規律運動習慣

自出道以來就一直維持纖細體型，即便生完小孩後，體重依然控制在48公斤以下，笑稱從沒減過肥的她，擁有不容易發胖好體質，但她也不會因此鬆懈，長年保持運動習慣，像是游泳和瑜珈，即便在家也會做一些伸展運動，有時間更會上健身房做重訓，幫助維持身形。

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關鍵字：

蘇慧倫, 凍齡, 抗老, 少女, 保養
fashion.net

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