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侯佩岑沒女兒靠買女娃裝療癒　兒子穿搭「聽我的就對了」

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▲侯佩岑分享購買童裝的心得。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

微風集團策略長廖曉喬精心策畫的微風南山B1精品童裝樓層Petit Luxe今正式開幕，集結Fendi、Chloe、Dolce & Gabbana、Stella McCartney、Moschino與明年登場的Burberry Kids，並結合可休憩的咖啡廳babyMADISON Cafe，讓擔任剪綵嘉賓的侯佩岑流連忘返，已「封肚」的她透露都靠買小女娃的禮物送朋友當療癒，而自己3歲與6歲兒子的衣物，購買前會問過老公的意見，她說：「一定要讓老公有參與感。」

▲▼微風南山精品童裝開幕記者會 侯佩岑 伊萊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲侯佩岑逛Fendi童裝專賣店，專挑實用的基本款。（圖／記者屠惠剛攝）

侯佩岑坦言曾渴望生一個女兒，聽朋友的建議在衣櫃裡掛蓬蓬裙，雖然策略失敗，她仍很享受替兒子打扮的日子，若兒子不從，她搬出的最後一句話是「時尚聽我的就對了」，直接掌控全場；她也自招是親子裝狂人，有時買精品童裝的基本款，就能全家搭成甜蜜親子裝。

▲▼微風南山精品童裝開幕記者會 侯佩岑 伊萊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲侯佩岑買童裝最注重舒適度。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼ babyMADISON 。（圖／公關照）

▲微風南山B1童裝專區的MOSCHINO專賣店。（圖／品牌提供，以下同）

童裝買成精，侯佩岑表示一定會為兒子準備正式的西裝與休閒服，送禮則專挑連身衣或奶瓶等單品，問及會送即將迎接第一個寶寶的廖曉喬什麼禮物？她笑答：「我會買實用的給她，她夢幻的東西太多了！」

▲▼ babyMADISON 。（圖／公關照）▲▼ babyMADISON 。（圖／公關照）

▲Chloe Kids花紋衛衣（左）7,980元，Dolce & Gabbana Junior豹紋包屁衣。

▲▼ babyMADISON 。（圖／公關照）▲▼ babyMADISON 。（圖／公關照）
▲Soda n cream水晶閃閃蝴蝶皇冠（左）780元，Monkey Bow無毒水性指甲油 單罐350元。

的確，走進微風南山精品童裝樓層Petit Luxe，洋溢夢幻童趣感，除了精品童裝店，babyMADISON Café提供每日限量的和風六宮格套餐、漢堡牌洋風套餐、甜點等，一旁還陳列可愛玩偶，以及匯集超過30個獨家代理的嬰幼兒品牌、髮飾、清潔用品等，走一趟就能滿足大人小孩。

▲▼ babyMADISON 。（圖／公關照）▲▼ babyMADISON 。（圖／公關照）

▲babyMADISON Cafe舒芙蕾（左）280元，和風套餐680元。

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關鍵字：

侯佩岑, babyMADISON
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