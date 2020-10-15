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JR紀言愷自誇：女兒是最可愛的啞鈴　帶娃兼設計服飾「一天崩潰三次」

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▲JR紀言愷操刀設計Competition x JR系列，爆料與女兒小麥芽的趣事。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

NAUTICA Competition於今（15日） 邀請秋冬代言人JR紀言愷揭開聯名服飾序幕，紀言愷除了藝人以及奶爸身份，如今打造Competition x JR系列，再升格設計師，哪怕身兼多職，紀言愷仍是把重心放在女兒身上，連健身也要陪著女兒，笑稱：「她是最可愛的啞鈴。」

紀言愷擔任NAUTICA Competition代言人，其實從小就結下不解之緣，「很小就認識品牌了，14歲參與街舞表演的時候，我穿的垮褲就是NAUTICA的，而且一穿就是2、3年，真的很實穿。」紀言愷補充，就連當時去專櫃逛街看到海報的時候，幻想過如果有一天能代言，簡直遙不可及，沒想到如今竟然美夢成真。

▲▼ JR。（圖／品牌提供）

▲▼ JR。（圖／品牌提供）

▲ JR紀言愷擔任NAUTICA Competition代言人，14歲時就穿過品牌服飾。（圖／品牌提供）

紀言愷在去年（2019年）同時公佈結婚和當爸消息，如今還沉醉在為人父的喜悅中，此次操刀品牌服飾設計，將近年來的育兒體會注入其中，「剪頭代表方向目標，尤其當了爸爸以後，夫妻兩人彼此要當對方的神隊友，運動也是一樣，這件衣服機能排汗很舒服，有了它就是神隊友一樣的存在。」

▲▼ JR。（圖／品牌提供）

▲ JR提及女兒「小麥芽」爸爸經滔滔不絕。（圖／品牌提供）

提及女兒「小麥芽」紀言愷滔滔不絕分享爸爸經：「照顧孩子一整年了，早、中、晚各會崩潰一次，所以EQ變得很高，面對任何事情都不太會動怒。」坦言自己本身就愛帶孩子，紀言愷打趣表示，把爸爸角色當成演戲，認為小孩上幼稚園前就要盡量陪伴在身邊，不要錯過任何成長的階段，還直言小孩就是「最可愛的啞鈴」，抱著她做核心運動，她還會笑，父女感情溢於言表。

Competition X JR 聯名款服飾由紀言愷親自操刀設計，服裝上的「箭頭」與「閃電」分別代表方向和能量，於衣著袖口呈現，寓意是兩者皆具備才能持續朝自己想達成的目標前進。

▲▼ JR。（圖／品牌提供）

▲Competition X JR 聯名款服於復興SOGO快閃開賣。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

紀言愷, JR, 小麥芽, NAUTICA, 運動, 機能, 潮流
fashion.net

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