又來放火燒荷包！Jo Malone藍風鈴全新包裝美炸

▲Jo Malone推出藍風鈴的限定包裝。（圖／翻攝自微博）



記者李薇／綜合報導

提到Jo Malone的香水，除了全球第一名的「英國梨與小蒼蘭」的香味之外，「藍風鈴」的香味也非常受到歡迎，清爽的帶有一點甜蜜的氣息，讓人聞到就立刻很有幸福感的味道，最近將換上新的包裝，一點一點油畫筆觸的設計，讓人看到就很想要收藏。

藍風鈴這次針對1111在大陸天貓推出限定版包裝，運用深藍與淺藍色的油畫筆觸，設計出俐落簡約的包裝，讓人看到就很想要買起來收藏，超美的包裝就像是藍風鈴隨風搖曳的模樣，不管是放在家裡哪個角落，都很有設計感。

▲ANNA SUI童話粉紅獨角獸淡香水50ML、售價2,500元。（圖／品牌提供）

除了藍風鈴的包裝讓人驚艷，這次ANNA SUI全新推出的童話粉紅獨角獸淡香水，也再次喚醒女孩心中的夢幻角落，運用粉紅色的獨角獸設計香氛，底下是透明粉色的玻璃瓶，猶如玫瑰氣泡飲般的香水液體，讓整體少女心破表。

先以佛手柑、金桔及明亮的蘋果花交織出愉悅、朝氣蓬勃的氣息做為開端，中調充滿奇異幻想的中調，彷彿沿著柔和的粉紅色瀑布，踏進雨露滋潤的花園，小蒼蘭花瓣、嬌嫩玫瑰和水蓮被蠟菊的不朽美態簇擁。後調滿載奇幻的旅程以金木、澄澈琥珀及麝香的怡人基調作結尾。

▲BOUCHERON伊斯帕爾塔玫瑰125ML、售價7,200元。（圖／翻攝自微博、品牌提供）



同樣以粉紅色撩撥女孩心的BOUCHERON奢華典藏系列，全新的香味伊斯帕爾塔玫瑰瓶身使用了大理石白與奢華金兩個色澤，包裹著淡淡煙燻粉紅色澤的珍貴蜜液，纏繞著透明琉璃圓柱的金色頸圈，刻畫著象徵其高貴奢華的珠寶世家身分，在柔和的曲線中展現芬芳。

香氣清新如沐浴後的香葵柔和了辛辣薑氣吹拂開了伊斯帕爾塔玫瑰扉頁，在質感香氣中展開的是屬於他獨特的記號，核心帶來的是溫柔嬌嫩的土耳其大馬士革玫瑰精粹與尊貴番紅花的相遇，最後留下輕柔絲絨般的麝香與安穩放鬆的檀香撫過肌膚之諾言。