和Jessica學「丹寧＋丹寧」穿搭法　志玲姐姐也愛這樣穿！

記者王則絲／台北報導

韓女星Jessica（鄭秀妍）近日釋出為自創服飾品牌BLANC & ECLARE拍攝的新畫報，身穿深色系的牛仔套裝，並內襯白色的抓褶領口與袖口，混搭可愛的宮廷風，而日前名模林志玲在經歷小手術後於IG Po文順道向大家報平安，同樣也是穿著整身的牛仔裝扮，兩位大明星完美演繹了「丹寧＋丹寧」搭配方式，且Jessica也已不是第一次這樣穿，女孩們不妨學起來。

▲Jessica為個人服裝品牌BLANC & ECLARE拍攝最新形象。（圖／翻攝自IG@jessica.syj）



Jessica是許多女生心中的時尚Icon，經常為自創品牌BLANC & ECLARE親自出鏡拍攝形象，當自己的代言人，品牌最新一波形象照中Jessica示範了深色丹寧襯衫搭配開衩褲裝，以白色宮廷風領子與袖口點綴，腳踩瑪麗珍高跟鞋以中和帥氣氛圍，時髦感爆棚。

▲林志玲也選穿了丹寧套裝，一雙大美腿令人目不轉睛。（圖／翻攝自IG@chiling.lin）



也許有些女孩會覺得上身與下身應用不同種類的單品搭配才好看，但其實「丹寧」是可以穿整身也沒問題的，不只是Jessica，台灣名模林志玲最近釋出的美照也同樣選穿成套丹寧造型，短版牛仔外套裡穿了一件粉色蕾絲上衣，帶出女人味的溫柔氣息，貼身牛仔褲下一雙纖細修長的美腿令人目不轉睛。

目光回到Jessica身上，其實她也並不是第一次採用這樣「丹寧＋丹寧」的穿搭法，先前也有多套類似的造型，從中可以發現，Jessica上、下半身的單品會選擇同個色調的款式，好讓身體比例能夠延長、更有整體感，想要更帥氣的話就搭配皮革靴款，反之搭上一雙高跟鞋，則能營造出滿滿女人味。

▲Jessica過去多次以類似的牛仔套裝穿搭現身。（圖／翻攝自IG@jessica.syj）



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