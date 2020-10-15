《艾蜜莉在巴黎》帥鄰居是性感廚師　看完他的5個迷人地方，還不愛爆

Netflix全新愛情喜劇影集《艾蜜莉在巴黎 Emily In Paris》，由「現代版奧黛麗赫本」莉莉柯林斯Lily Collins主演，敘述她從美國搬至巴黎工作發生的各種故事，而這齣劇不僅女主角莉莉柯林斯Lily Collins的穿搭備受討論，飾演艾蜜莉樓下的帥鄰居兼性感廚師加百列Gabriel的男主角Lucas Bravo更成為全球女性都在討論的男神。

影集一開播後，Lucas Bravo一夕間爆紅，成為全球都在熱搜的「帥鄰居」，從原本的4萬多粉絲飆漲至21萬〈每秒持續攀升中〉，劇迷紛紛留言：「哪間公寓有這麼帥的鄰居，一定要每天故意開錯門。」、「如果我是艾蜜莉，一定會『常常』搞錯樓層。」、「第一次很希望家裡熱水沒了！」，除了大增粉外，在法國影劇平台Allocine，Lucas Bravo更打敗連恩尼遜成為單日最熱搜男星。

以下VOGUE為大家整理關於Lucas Bravo的5個問答，看完只會更愛他！

關於Lucas Bravo



在《艾蜜莉在巴黎 Emily In Paris》播出前，大家應該都對這名男演員不是很熟悉，今年32歲的Lucas Bravo，1988年1月1日生日， 身高186公分，是法國演員兼模特兒，曾拍攝香奈兒廣告，在廣告裡飾演帥氣司機，透過眼神撩倒女主角。而許多粉絲也說他像法國版的艾米漢默Armie Hammer。

會下廚的男人更性感



在影集裡飾演廚師，私底下是否會下廚？Lucas Bravo透露自己其實擁有3-4年的廚師經驗，曾經是餐廳廚房中的第二大主廚，他說：「劇中大部分食物都是有工作人員安排好的，我在劇中唯一真正做的就是歐姆蛋，很幸運地成品很成功。」



© Roger DO MINH/Netflix

Lucas Bravo原來是《慾望城市》的粉絲

《艾蜜莉在巴黎》找來《慾望城市》好萊塢時尚製作人達倫史塔負責劇中的造型穿搭，被問到是否看過《慾望城市》，Lucas Bravo大方承認從小就是《慾望城市》的超級粉絲，當他的男生朋友們不理解他為何看慾望城市，甚至覺得不應該看，他說：「這裡面有太多資訊，你們應該教育自己。」Lucas更自曝自己去紐約時有參加《慾望城市》導覽。

熱愛大自然的戶外男孩更加分

從Lucas Bravo的Instagram可以看出，他非常喜歡大自然與戶外活動，像是與朋友去冰島、美國亞利桑那州塞多納城市與位在加州的美洲杉國家公園健行，也和朋友一同體驗火人節、Cochella音樂季等，私底下的Lucas有時是戶外男孩、有時散發嬉皮文青氛圍，而劇迷也難得看到在演出《艾蜜莉在巴黎》前Luca的長髮造型，更添迷人又謎樣的法式氣息。

最重要的一題，單身還是已死會？

Lucas Bravo在訪問中表示自己單身中！被問及是否會和粉絲約會，他回答：「我沒什麼粉絲，所以我不知道。」想必Lucas也未料到《艾蜜莉在巴黎》後，自己將擁有一票來自全球的粉絲。

而他喜歡另一半...



「我會喜歡另外一半在早晨時以擁抱、親吻叫醒我，親吻脖子等一些甜蜜起床舉動是我很喜歡的互動。」

※ BY TIFFANY LEU

（完整文章請看VOGUE.com）

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