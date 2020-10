拆解《艾蜜莉在巴黎》莉莉柯林斯20套經典穿搭　平價混搭精品的新境界

《艾蜜莉在巴黎 Emily In Paris》影集請來一手打造《Sex and the City》及《The Devil Wears Prada》經典時尚的服飾造型師 Patricia Field,以各種時裝混搭出優雅奢華的品味。留著一頭招牌紅色長髮,至今仍發揮她最擅長的大膽玩色做服裝搭配,Patricia Field為《艾蜜莉在巴黎 Emily In Paris》再度創造讓人看得好過癮的穿搭風格。

知名造型師Patricia Field當年在《Sex and the City》中,為女主角 Sarah Jessica Parker所打造的服裝,如今很多看來還是不可替代的經典。

「時尚充滿各式各樣的可能性,沒有規矩,所以不用擔心會犯錯。」-Patricia Field

Patricia Field厲害的地方在於,她能夠將服裝轉化成有趣的玩具,喜歡把一般人認為可笑或俗氣的服飾,巧妙展現漂亮女性化的一面。Patricia Field 為劇中角色打造的造型都能成為流行,也因此《艾蜜莉在巴黎 Emily In Paris》一上線,劇中許多單品也早已銷售一空。

《Sex and the City》是當年女孩們的穿搭指標,而《艾蜜莉在巴黎 Emily In Paris》的穿搭已被評為綜合《Sex and the City》和《gossip Girls》的超越之作。 Patricia Field再度發揮其穿搭功力,從一線精品到平價品牌,都能夠搭出與巴黎毫無違和感的完美穿搭。現在來跟著VOGUE拆解20套Lily Collins劇中穿搭全系列,有些或許你還買得到唷。

初到巴黎公司報到的那一套

雖然說這一套大剌剌地將巴黎鐵塔風景映照在襯衫上,讓Emily立刻被公司的巴黎人嘲笑為La plouc(鄉巴佬),不過如果你也是第一次到巴黎,何不想成這是對巴黎喜愛的一種致敬?這套襯衫來自Alice + Olivia 的 ‘Willa’這片印刷系列,短裙則是Ronny Kobo的蛇皮紋印花迷你裙。

初見好友Camille的那一套



這一套簡單卻很顯眼的造型搭配買花劇情,看來Emily已經慢慢融入巴黎生活。外套來自Kezo的羊毛混Cashmere的大衣,搭配的是Chanel包款Calfskin Flap Bag with Coin Purse,這款附贈小錢包的包款,濃郁奶茶色配上桃粉色,讓整體造型多了初秋甜而不膩的感覺。

粉紅色穿搭的最高境界那一套

看來Emily是真的很愛粉紅色,剛好可以詮釋她來自美國人的天性樂觀和甜美。大衣同樣來自Kenzo,內搭的菱格紋毛衣則是Sandro,牛仔短裙來自義大利知名網紅Chiara Ferragni的自創品牌。粉紅色穿搭的最高境界就是再搭一雙粉色紅底鞋,配上粉色長襪,讓tone on tone極致合理。

初見來自上海的好友Mindy那一套

充滿陽光質感的這一套,其實不是洋裝,而是丹麥品牌Ganni的兩件式上衣和裙子。與服裝色調意外超搭的托特包款,則是來自造型師本人的自創品牌。Elie Saab高跟涼鞋則是巧妙地與黑色寬版腰帶相互輝映。

與「符號學教授」一夜情後的那一套



這套最受矚目的單品有兩項:那就是chanel和zara竟然可以如此的完美搭配!Zara的Houndstooth Frock Coat想當然已經銷售一空,而Chanel這款包則是特殊款,今日也是難得一見。這套你可以買的或許只剩下Emily很愛的漁夫帽,來自Burberry。百搭經典的過膝長靴則是Stuart Weitzman。

來到香檳莊園度週末的那一套



小週末的戶外行程,當然要穿出讓人開心的鮮豔色彩。來自比利時的品牌Essential Antwerp拼接色塊毛衣,配上法國國民品牌雨鞋Aigle,然後一頂簡單的粉色毛帽,就是完美的戶外裝扮。

在亞歷山大三世橋上拍廣告那一套

小資女首選美國休閒風品牌Veronica Beard,屬於中價品牌之一。成套選擇百搭的經典黑白格紋,配上精品包款Chanel和紅底鞋Christian Louboutin,標準用精品配件穿出高級感的最佳典範。

高訂設計師 Pierre Cadault大秀那一套

這套是print on print的穿搭,以同色系印花羽絨鋪棉外套,配上同色系印花洋裝裙,如此鮮豔迷人的色澤是你絕對想不到的品牌,這是來自美國潮牌off white的設計作品。

離開香檳莊園那一套



睡錯人尷尬要離開香檳莊園的這一套,比較受矚目的是這件設計感強烈,但是卻很實穿的紅色格紋短外套。來自Vivenne Westwood的經典設計,大膽紅配綠,配上麂皮Christian Loubotin粗跟高跟鞋,反正已經尷尬了,再怎樣尷尬的配色都沒關係。

偽網紅參加美妝活動的那一套

看到這裡你應該有發現,也太多Chanel,誰叫Lily Collins可是Chanel品牌之友,當然需要品牌大力支持。Chanel 2020春夏的草綠色Chanel jacket,造型師聰明地配上平價到不行,來自Brandy Melville綠色格紋裙子,綠色格紋漁夫帽也是平價品牌Kangol - 這裡的穿搭原則告訴我們,投資一件好外套,裡面穿得再怎樣平價,都能夠穿出高級感。包款則是於Instagram崛起的品牌Staud。

去歌劇院看芭雷舞的那一套

這可以說是全劇最美,人見人愛的一套。據說這一套是造型師Patricia Field用來致敬奧黛麗赫本的穿搭。絕美的禮服來自《決戰時裝伸展台》出身的美國設計師Christian Siriano。鞋款則是小資女愛牌,來自法國的鞋履品牌Cosmoparis(台灣也有櫃)。包款來自Rosantica,原本是米蘭的飾物品牌,至今已經有11 年歷史,近年推出手袋系列也頗受歡迎。

不斷出現在預告片的那一套

看完這部劇你該學到的是 - 小黑洋裝絕對是你此生必投資的單品之一。這件來頭可不小,是來自法國當今最懂得勾勒出女性輪廓的設計師Alexandre Vauthier同名品牌。簡單的平口上身設計,配上澎澎的紗裙,這可以說是Alexandre Vauthier設計中最不性感的一套,但是卻很適合Emily。

差點在派對上弄丟200萬腕錶的那一套

2014年新設計師Lorenzo Serafini 上任Philosophy 創意總監後,為Philosophy 開創新浪漫主義時代,因此正式更名為Philosophy di Lorenzo Serafini。這件看似簡單的紅色洋裝,其實透過深沈的紅色豹紋帶來浪漫風格。

不過,這一晚或許要數Emily的老闆Sylvie才是最搶眼的女主角。禮服來自Alexandre Vauthier的設計,Sylvie穿出了品牌要傳達的性感,也穿出法國女人才有的自信和慵懶。這也是為什麼有另外一派的粉絲看完該劇表示,Sylvie才是真正的法式女人穿搭範本。

美國慈善特賣會的那一套

這套在劇中聲稱為高訂設計師 Pierre Cadault作品的禮服,其實是真實世界中來自另外一位高訂設計師Stéphane Rolland。他的作品以絕妙的立體剪裁著稱,范冰冰和Celine Dion都曾經穿過他的高訂作品亮相。

參觀 Pierre Cadault工作室那一套

這一套搭配著Chanel針織外套與Versace迷你裙的造型,整體青春洋溢還多虧了這款早就已經賣翻天的marc Jacobs snapshot相機包。不過這款熱賣的原因還有一個原因,就是其以透明材質打造的包款,內附贈一個黑色條紋化妝包,讓你在使用上可以多了兩種用途,可以說是一個價錢買兩個包的高CP值單品。哪裡買傳送門

與馬蒂厄約會的那一套

這套是在畫廊派對後,與身為法國奢侈時尚品牌的董事馬蒂厄約會小行程,這一套撞色大衣也是讓人意外地來自超平價品牌ASOS,搭配上高檔紅底鞋,整體穿搭就高級起來了。

得知高訂大秀將會取消的那一套

這是與法國奢侈時尚品牌的董事馬蒂厄遊艇約會時穿的大衣,印滿高跟鞋的浮誇設計來自MOSCHINO,而毛絨絨看起來很溫款的包款則是來自Stud,仔細看,會發現Emily也搭配與包款同色系的駝色皮質手套,掌握色調tone on tone的穿搭關鍵。

走在巴黎街頭那一套



其實走在巴黎街頭很多套,但是不知道為何這套特別受到討論,或許是因為那款包。來自香奈兒2019早春系列的Evening by the Sea手拿包,可以圈在手腕上的設計,有別於一般手拿包,特別精緻。這雙短靴也搭配過好多次,堪稱讓人意外這麼好搭的款式,來自Vivienne Westwood。另外,皮衣夾克來自IRO,印花洋裝則是Aje。

為客戶打卡拍照那一套

這套最受討論的竟然不是Chanel 19包,而是手機殼!據說已經賣到缺貨。不過來自CaseTify的Classic Camera 2.0手機殼是同樣的類似款,被網傳笑稱,整部劇唯一可以無痛入手的時髦單品。哪裡買傳送門

跑去向高訂設計師道歉的那一套

同樣是粉嫩配件搭配搶眼的外套的Emily式穿搭,Kate Spade毛絨包,配上FENDI針織彈性短靴。

讓人大吼那是什麼包的那一套

奶茶色運用也是Emily在這部戲很常穿搭的色調。讓人眼睛為之一亮的流蘇包款來自ASOS,而這款與Maison Margiela極相似的鞋款,則是來自Tabi,也是近幾年崛起於IG的網路品牌。配上同色調的雪紡裙,整體反而有種清爽感。



