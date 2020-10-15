「日版張鈞甯」拿下2020最美臉孔　超狂人氣擊倒一線女星

▲有身材又有臉蛋，田中美奈實成為新一代廣告天后。（圖／翻攝自IG/tanaka_minami_fan）



編輯 / Lily

日前日本美妝雜誌《VOCE》票選最美臉孔，由33歲前TBS主播田中美奈實拿下一名，打趴線上眾女星。近來人氣直升的她，有日版張鈞甯之稱，天使臉孔和魔鬼身材成為廣告新寵兒，而她也常分享私下愛用的保養、美妝，只要被她分享推薦都會賣到缺貨。

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▲超美臉孔也霸屏各大雜誌封面。

2020年最美臉孔由田中美奈實拿下，引起議論，由主播轉戰藝人的她，其實一開始發展並不順遂，頂著主播光環，常被女生只為行為舉止造作，更曾入選最討厭的女主播，直到她約滿成為自由身，開始在網上分享她的美容保養心得，才獲得許多女性粉絲的喜愛。

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▲出色的臉蛋和身材，根本男女通殺。

挾帶高人氣，去年以33歲之姿推出個人首本寫真集《Sincerely yours…》，開賣第一周便登上寫真集的冠軍，她的可愛性感風格，也吸引了眾多日本女生模仿，網上也只要出現「田中美奈實愛用」，就會完售熱賣，可說是新一代的美容女王。

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▲對於美容花費極大心力。

要成為美容女王，私下的美容投資也不少，她曾公開發想每個月會花上30萬日圓來美容護膚，幫助維持高標外型。像是每天一定會使用美容儀器，喝足3000cc的水，吃足水果且維持運動的習慣。

在 Instagram 查看這則貼文 田中みな実写真集【公式】（@minamitanaka_official）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 21 日 上午 2:13 張貼

▲她也大方分享愛用的精華液。

對底妝非常重視的她，挑選隔離飾底乳也很有一套，像是她曾公開分享私下最愛蘭蔻的素顏霜，色調自然且抹在肌膚上能散發細緻光澤，已經回購4次，除此之外也很愛香奈兒的珍珠光采系列妝前乳，淡淡粉紅能消除肌膚暗沉，能提升肌膚透明感，她提醒大家除了塗抹在臉上，脖子也別忘了一起使用才不會有色差。

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