《艾蜜莉在巴黎》10大經典台詞「工作讓你開心？或許你不知道什麼叫快樂」

《艾蜜莉在巴黎 Emily In Paris》影集出現許多經典對話和金句,沒有絕對的對與錯,以下對話台詞,你怎麼想呢?

莉莉柯林斯Lily Collins主演的《艾蜜莉在巴黎 Emily In Paris》,雖然是部愛情時尚喜劇,但劇中更點出現代人常碰到的問題,關於工作上的異國文化和價值觀衝突、遠距或多角複雜愛情問題,讓人心有戚戚焉,以下VOGUE精選劇中關於工作、愛情的10大讓人反思的經典台詞。

You live to work or work to live. 你是為工作而活,還是為工作生活?

You live to work. We work to live. Yes, it’s good to make money, but what you say is success, I say is punishment. 妳是為工作而活,我們是為工作生活。賺錢是好,但妳口中的成功,對我來說是懲罰。

But I enjoy work, and accomplishment. It makes me happy. 但我享受工作、享受成就,它們使我快樂。

Work makes you happy? Maybe you don’t know what it is to be happy. 工作讓你開心?或許你不知道什麼叫快樂。

The arrogance of ignorance. 無知使你自大。

Emily的到來令法國同事很不習慣,主要是因為大家的工作文化不同,對於美國人來說,生活的意義是工作,但法國人只會把工作當成維持生活的一部分,你會為工作而失去生活嗎?

Desire does not mean lack of respect. In fact, quite the opposite. It is a sign of respect. 慾望不代表不尊重,事實上正好相反, 這是尊重的表現。

慾望是否等於不尊重?劇中客戶安東尼Antoine在拍攝香水廣告時被艾蜜莉Emily認為是物化女性,表現出文化差異問題,同時也是觀點與角度的不同。安東尼認為,對妳有尊重才會產生慾望,但艾蜜莉認為這是歧視女性,最後他們將這問題留給網友們投票,如果是你,你會投哪一方看法呢?

The French are romantics, but they’re also realists. 法國人雖然很浪漫,但也很現實。

艾蜜莉得知主管是客戶安東尼的情婦,而安東尼的老婆可能也在外面有情夫,她不能理解如果要搞外遇,何必結婚:「我不懂如果要搞外遇,那結婚何苦呢?」不過敏迪卻有另番見解,她認為結婚20年後,感情一定不像新婚,當感情變質了,雙方可能都會容許另一半出軌:「或許妳結婚20年後會有另一番體會,法國人雖然很浪漫,但也很現實。」

I’ve spent my entire life wanting to be liked. 我一輩子都想其他人喜歡我

I like Paris, but I’m not really sure Paris likes me. And maybe that’s ok. I’ve spent my entire life wanting to be liked.

我喜歡巴黎,但感覺巴黎不喜歡我。或許沒關係,我一輩子都想其他人喜歡我。

That’s a pretty miserable goal.

這個目標還蠻可悲的。

Exactly. So...I;m gonna give up trying.

對,所以我打算放棄了。

I don't want 100% of anyone, and I don't want anyone to have 100% of me. 我不想100%擁有一個人,也不想讓任何人擁有100%的我

“I don't want 100% of anyone, and I don't want anyone to have 100% of me. And if you're committed or married, that cant happen anyway. That's a fairy tale. Bad movie.”

「我不想完全擁有一個人,也不想讓人完全佔有我。即使是要訂婚或結婚後,也會完全擁有一個人。那只是童話故事,爛電影的情節。」

