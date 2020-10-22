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《艾蜜莉在巴黎》10大經典台詞「工作讓你開心？或許你不知道什麼叫快樂」

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《艾蜜莉在巴黎 Emily In Paris》影集出現許多經典對話和金句，沒有絕對的對與錯，以下對話台詞，你怎麼想呢？

莉莉柯林斯Lily Collins主演的《艾蜜莉在巴黎 Emily In Paris》，雖然是部愛情時尚喜劇，但劇中更點出現代人常碰到的問題，關於工作上的異國文化和價值觀衝突、遠距或多角複雜愛情問題，讓人心有戚戚焉，以下VOGUE精選劇中關於工作、愛情的10大讓人反思的經典台詞。

You live to work or work to live. 你是為工作而活，還是為工作生活？

You live to work. We work to live. Yes, it’s good to make money, but what you say is success, I say is punishment. 妳是為工作而活，我們是為工作生活。賺錢是好，但妳口中的成功，對我來說是懲罰。

But I enjoy work, and accomplishment. It makes me happy. 但我享受工作、享受成就，它們使我快樂。

Work makes you happy? Maybe you don’t know what it is to be happy. 工作讓你開心？或許你不知道什麼叫快樂。

The arrogance of ignorance. 無知使你自大。

Emily的到來令法國同事很不習慣，主要是因為大家的工作文化不同，對於美國人來說，生活的意義是工作，但法國人只會把工作當成維持生活的一部分，你會為工作而失去生活嗎？Emily的到來令法國同事很不習慣，主要是因為大家的工作文化不同，對於美國人來說，生活的意義是工作，但法國人只會把工作當成維持生活的一部分，你會為工作而失去生活嗎？

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／NETFLIX，下同）

Desire does not mean lack of respect. In fact, quite the opposite. It is a sign of respect. 慾望不代表不尊重，事實上正好相反， 這是尊重的表現。

慾望是否等於不尊重？劇中客戶安東尼Antoine在拍攝香水廣告時被艾蜜莉Emily認為是物化女性，表現出文化差異問題，同時也是觀點與角度的不同。安東尼認為，對妳有尊重才會產生慾望，但艾蜜莉認為這是歧視女性，最後他們將這問題留給網友們投票，如果是你，你會投哪一方看法呢？

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

The French are romantics, but they’re also realists. 法國人雖然很浪漫，但也很現實。

艾蜜莉得知主管是客戶安東尼的情婦，而安東尼的老婆可能也在外面有情夫，她不能理解如果要搞外遇，何必結婚：「我不懂如果要搞外遇，那結婚何苦呢？」不過敏迪卻有另番見解，她認為結婚20年後，感情一定不像新婚，當感情變質了，雙方可能都會容許另一半出軌：「或許妳結婚20年後會有另一番體會，法國人雖然很浪漫，但也很現實。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

I’ve spent my entire life wanting to be liked. 我一輩子都想其他人喜歡我

I like Paris, but I’m not really sure Paris likes me. And maybe that’s ok. I’ve spent my entire life wanting to be liked.
我喜歡巴黎，但感覺巴黎不喜歡我。或許沒關係，我一輩子都想其他人喜歡我。

That’s a pretty miserable goal.
這個目標還蠻可悲的。

Exactly. So...I;m gonna give up trying.
對，所以我打算放棄了。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

I don't want 100% of anyone, and I don't want anyone to have 100% of me. 我不想100%擁有一個人，也不想讓任何人擁有100%的我

“I don't want 100% of anyone, and I don't want anyone to have 100% of me. And if you're committed or married, that cant happen anyway. That's a fairy tale. Bad movie.”
「我不想完全擁有一個人，也不想讓人完全佔有我。即使是要訂婚或結婚後，也會完全擁有一個人。那只是童話故事，爛電影的情節。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY TIFFANY LEU
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

《艾蜜莉在巴黎》購物指南！拆解20套Lily Collins劇中穿搭全系列，平價混搭精品的新境界

《艾蜜莉在巴黎》帥鄰居兼性感廚師！法國男星Lucas Bravo的5個迷人地方，看完還不愛爆！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 艾蜜莉在巴黎, 莉莉柯林斯, LilyCollins, 美劇
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