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染髮前先搞懂怎麼鎖色！那些妳不敢碰的Pantone光感髮　不怕褪太快

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自從Pantone年年公佈代表色，讓眾多女孩們又多了大玩髮色的靈感，不過回顧一下，那些年你曾經追過的Pantone髮色們，是不是都有一個共通的問題，就是「不持久」？或是很容易變得「枯燥無光」，連帶Pantone色也黯淡了幾分…所以玩髮色之前最重要的功課，就是先搞懂怎麼鎖色，「先護再染」新絕招，上色＆持色效果驚艷專業髮型師！

Pantone 18-3838 Ultra Violet（紫外光）

PANTONE 19-4052 Classic Blue（經典藍）

Pantone 18-1031 Toffee (太妃糖)

先護再染，多這一步你的髮色就是比人家更美更亮！

先直接跳到結論：無論是已染、剛染、正決定要去染的你，一定要看看0矽靈「沙宣光感鎖色護髮素」大大顛覆了我們一般對於「染後再鎖色」的概念，它反而提倡「先護再染」！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「沙宣光感鎖色系列」添加護膚級澳洲荷荷芭油，可以深入髮絲內部修護損傷，也改善了染後沒幾天就變得黯淡無光的困擾，人家都是肌膚自帶美肌光，你是髮絲光感大爆發！更值得推薦的是沙宣是市面上鎖色系列少見的0矽靈護髮商品，光是這點就值得替它點按好幾個讚！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

什麼？！原來染髮劑還可混和鎖色護髮素、直接鎖色兼護髮！

染後想要維持漂亮的髮色和光感，比起被動的護色，你其實可以更「積極」的鎖色，而且做法也非常簡單！第一步先挑選合適的補色染劑，第二步則是在補色時同時使用「沙宣光感鎖色護髮素」，將兩者調和在一起使用，發揮強效鎖色效果！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在今年Pantone色公佈前，記得先把沙宣光感鎖色系列買起來，不只染前打底，染後光感鎖色持久六星期！

※BY CHARLENE
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

【2020髮型趨勢】有點甜又不會太甜！秋冬話題髮色#蜂蜜茶棕，人氣女星們超生火示範。

【2020髮型趨勢】爆紅「無層次短髮」人氣女星都跟上！髮型師教你如何駕馭最時髦。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 護髮, Pantone, 彩通, 染髮, 髮型
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