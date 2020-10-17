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看膩奶茶色！「魯冰花紫」、深山綠也是秋冬大勢　精選10個包包必收

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自yoox.com

天氣漸漸變冷，已經能感受到秋冬的氛圍，除了服裝要換季，包包也不能漏掉，如果你已經看膩秋冬盛行的焦糖、奶茶色系，這裡精選了「樺木茶」、「深山綠」、「魯冰花紫」這三個比較特別的顏色，一樣符合流行趨勢，卻比較不會撞，拎著這些色系的包包上街，就能在今年秋冬展現不同的新樣貌。

1.樺木茶色

樺木茶色是秋冬的大勢顏色，但不同於卡其、奶茶的淺棕調，這款顏色略深，更能展現成熟感，它屬於簡單、好搭的溫和顏色，不論休閒、正式都可以配。

泰國設計品牌Theorem的皮革手提托特包方方正正、樣式簡單，茶色提袋配上米色的提把、裝飾更有設計感。

▲三個流行色包款。（圖／pinkoi提供）

▲Theorem皮革手提托特包NT$2,484。

另一款也是形狀簡單的方包，來自泰國小眾設計品牌Thesis Crisis，做成肩背設計，配上金鍊背帶，讓包包增添亮點。

▲三個流行色包款。（圖／pinkoi提供）

▲Thesis Crisis潘朵拉鏈帶肩背包NT$7,955。

香港設計品牌Femance的包款採用真皮革打造，有別一般設計，大膽將獨特曲線注入在包型上，打破你對包包的既定印象。

▲三個流行色包款。（圖／pinkoi提供）

▲Femance魚形側背手提包NT$5,545。

2.深山綠色

秋冬流行大地感的顏色，其中靜謐的深山綠色展現沉穩、內斂的氣息，即使低調一樣能有高級感，在冷色調中特別突出。

Thesis Crisis這款方形包包容量很大，百搭又實用，可以手提也可以側背，還加了小流蘇當裝飾。

▲三個流行色包款。（圖／pinkoi提供）

▲Thesis Crisis 流蘇皮革手提包NT$6,429。

喜歡簡單一點的，可以考慮Theore的半圓手提肩背包，形狀特殊但表面沒有多餘的圖案，簡約有質感。

▲三個流行色包款。（圖／pinkoi提供）

▲Theorem半圓手提肩背包NT$2,403。

泰國設計品牌RUST BRAND這款包包也是半圓、簡約設計，能讓你以小包展現專業俐落感，上班、聚會都適用。

▲三個流行色包款。（圖／pinkoi提供）

▲RUST BRAND 半圓弧馬鞍肩背包NT$1,069。

3.魯冰花紫色

前兩款顏色深沉、低調，想要特別一點，可以選擇浪漫、典雅的魯冰花紫，不敢駕馭太鮮艷的紫色，這款融合粉、灰的柔和紫色最適合你。

新加坡品牌A Pale Petal的手提袋剛好是現在很流行的款式，將百摺注入設計看起來很時髦，大容量也很實用。

▲三個流行色包款。（圖／pinkoi提供）

▲A Pale Petal 霧粉百摺手提袋NT$3,559。

皮革紋路看起來總是特別有質感，在低調中增添奢華，即使是普通穿搭，配上這個經典包款也能讓你格外出眾。

▲三個流行色包款。（圖／pinkoi提供）

▲WARM STUDIO手作皮具 方塊煙盒包NT$2,909。

RUST BRAND這款包做成可愛的圓形，小巧尺寸好攜帶，顏色是偏灰藍的色系，搭配各種服裝都很和諧。

▲三個流行色包款。（圖／pinkoi提供）

▲RUST BRAND 圓形皮革側背包NT$799。

KAT MACONIE的小手提包以富士山為靈感做成三角形，上面則是方形的黑色提把，看起來很有設計感，淺淺的紫色有特色又不會太突兀。

▲三個流行色包款。（圖／pinkoi提供）

▲KAT MACONIE FUJI MINI手提包售價310歐元（約台幣10,442元）。

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關鍵字：

pinkoi, 包包, 包款, 手拿包, 顏色, 秋冬
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