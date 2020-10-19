fb ig video ETtoday search mobile

秋冬七款「專櫃級」光澤粉底液　乾肌、混合肌、油肌都能找到命定款

>

粉底液仍是多數女孩畫底妝的首選，隨著季節改變，各大美妝品牌香奈兒、SUQQU、蘭蔻、植村秀…也紛紛推出強調服貼保溼又夠持妝的光澤型粉底液，透過這篇不論乾肌、混合肌、油肌都能找到專屬的命定底妝。

講到底妝，多數女孩還是最愛粉底液，2020年秋冬有許多粉底新品，包含香奈兒CHANEL、SUQQU、蘭蔻、植村秀、肌膚之鑰、妝感的主流是光澤，但針對乾肌、混合肌、油肌卻有不同的光澤訴求。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Vogue請來人氣KOL心甜為大家開箱試色，看完本篇和影片，相信每種膚質的女孩都能找到屬於自己的命定底妝。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／instagram@christywuwu）

2020 全新專櫃粉底液開箱

1.香奈兒 恆潤裸光水慕絲粉底 SPF25/PA++／NT$2,350

這款慕絲粉底比起前一代遮瑕效果Upgrade，但又不失通透光澤度，秘密武器是裡面的輕盈潤膚油與植物性甘油配方，特別是乾性肌膚使用，乾燥脆弱的肌膚表層能立刻假性澎彈，為了保護肌膚不受環境汙染侵擾，特別添加長壽花萃取，再結合 SPF 25 PA++ 防曬係數，能有效抵禦 UVA、UVB、汙染、藍光，守護肌膚動人光采。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2. SUQQU晶采艷澤粉霜 30g／NT$3,850

在頂級粉底市場佔有一席之地的SUQQU在今年秋冬也升級旗下經典粉霜，利用先進的胺基酸誘導體包覆顏料，創造出既滋潤又服貼的夢幻質地，很多滋潤粉底上完、用指頭抹過就是一痕，SUQQU晶采艷澤粉霜上完全臉再用指腹抹過完全零粉感，零指痕。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

 這款粉霜還有一個強項就是它的妝感有前、中、後的不同，剛抹上肌膚會呈現一種清新的亮澤，隨著油質揮發，肌膚自然反射出晶亮的閃耀印象，幾小時後、待肌膚油脂稍微分泌，粉底液與肌膚徹底相容，會形成一種超透亮的水潤感，一整天下來，都會讓你忍不住迷戀自己的肌膚光澤。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3.蘭蔻LANCOME 絕對完美粉底精粹 35ml／建議售價NT$4,250

被譽為「頂級粉底中最遮毛孔、最持久的一款」，蘭蔻絕對完美粉底精粹2020升級上市，延續蘭蔻絕對完美的特點"珍稀保養成分"，這瓶染霧金粉底中，加入「45%黃金重生修護精粹」讓每回上妝彷彿是一場養膚享受，肌膚的妝感則如絲綢般細緻、散發金緻耀眼光澤。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

4. 肌膚之鑰 恆霧光潤粉凝露35ml ／建議售價 NT$4,200

針對油性肌、混合性肌，肌膚之鑰推出霧感底妝，裡面加入創新光感賦活強化物，讓底妝霧歸霧、依然帶有明亮感，同時，這瓶粉底液裡面添加了珍稀珠寶級成分的光采智能複合物，可滋養潤澤、達到優異的持妝效果。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

5. 植村秀 無極限光澤水粉底 SPF 18 PA+++ 35ML／建議售價NT$1,750

延續大受好評的植村秀「小方塊」粉底液，2020年植村秀再度推出光澤版的「小方塊」，讓肌膚散發夢寐以求的天生好命光的同時，又具備「小方塊」備受好評的持妝妝效。獨創配方運用了日本「白雪姬」牡丹、日本頂級有機米萃取等珍貴植萃保養精華，令肌膚長時間透出質感光澤不暗沉。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

6.黛珂 AQ 完美精質極燦粉霜SPF25/PA++ /30g／各NT$7,650 元

這款超頂級粉霜，主打上妝前無須使用任何的妝前精華，媲美乳霜的保養效果，一抹延展開來，肌膚彷彿用完急救安瓶，立刻緊、亮、潤，各方面達到滿分，一整天下來都保有完美的肌膚質感，絕對打破你對一般底妝的想像。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

7.心機彩妝 星魅裸紗慕絲粉蜜 27g／NT$1,100

布蕾水凝乳質地，抹在肌膚上的觸感非常清新，但遮瑕度中等，屬於日系裸透的微霧妝效，針對易脫妝的油性肌膚，品牌加入皮脂自動隔離粉末，防止出油，粧感持續清新13hr，但對乾性肌膚來說，會有保濕度不夠的疑慮。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY JASMINE LEE, YOYO SU
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

百聞不膩、台灣女生最愛的香味，17款各品牌熱賣香水、香精推薦

眼霜這樣擦才不生紋、好柔軟細致笑咪咪！10款無地雷眼霜人氣排行！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

VogueTaiwan, 粉底, 粉底盤點, 乾肌, 混合肌, 油肌
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

超有趣「地瓜心理測驗」看你的優缺點！邊剝邊吃型很會一心多用

超有趣「地瓜心理測驗」看你的優缺點！邊剝邊吃型很會一心多用

現省近5000元！「茶花粉電鍋」6440元→1890元還送蒸鍋、料理刀

現省近5000元！「茶花粉電鍋」6440元→1890元還送蒸鍋、料理刀

女神秀智造型失誤！黑色連衣裙「修長比例沒了」　網驚：全靠臉在撐

女神秀智造型失誤！黑色連衣裙「修長比例沒了」　網驚：全靠臉在撐

台灣小吃「刈包」來搞怪！邪惡微笑＋驚喜口味　萬聖節吃最應景 奧斯塔羅12星座一周運勢1019-1025　牡羊家庭開銷變大、巨蟹進入甜蜜期 減少社交、吃飯睡覺不正常的你可能是患上「職業過勞」　別再當工作狂 歐陽娜娜「小秀腰線」帥氣現身　不受負評影響粉絲大讚：狀態極好 台北凱撒下午茶吃到飽才475元！大啖各國料理＋甜點　一餐抵兩餐 霍格華茲學院風穆勒鞋、情侶衣太燒！《哈利波特》快閃店堪比環球商店 「適度緊張」會激發潛能！專注和思考力大提升　比完全放鬆表現更優

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面