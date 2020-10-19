秋冬七款「專櫃級」光澤粉底液　乾肌、混合肌、油肌都能找到命定款

粉底液仍是多數女孩畫底妝的首選，隨著季節改變，各大美妝品牌香奈兒、SUQQU、蘭蔻、植村秀…也紛紛推出強調服貼保溼又夠持妝的光澤型粉底液，透過這篇不論乾肌、混合肌、油肌都能找到專屬的命定底妝。

講到底妝，多數女孩還是最愛粉底液，2020年秋冬有許多粉底新品，包含香奈兒CHANEL、SUQQU、蘭蔻、植村秀、肌膚之鑰、妝感的主流是光澤，但針對乾肌、混合肌、油肌卻有不同的光澤訴求。

Vogue請來人氣KOL心甜為大家開箱試色，看完本篇和影片，相信每種膚質的女孩都能找到屬於自己的命定底妝。

▲（圖／instagram@christywuwu）

2020 全新專櫃粉底液開箱

1.香奈兒 恆潤裸光水慕絲粉底 SPF25/PA++／NT$2,350

這款慕絲粉底比起前一代遮瑕效果Upgrade，但又不失通透光澤度，秘密武器是裡面的輕盈潤膚油與植物性甘油配方，特別是乾性肌膚使用，乾燥脆弱的肌膚表層能立刻假性澎彈，為了保護肌膚不受環境汙染侵擾，特別添加長壽花萃取，再結合 SPF 25 PA++ 防曬係數，能有效抵禦 UVA、UVB、汙染、藍光，守護肌膚動人光采。

2. SUQQU晶采艷澤粉霜 30g／NT$3,850

在頂級粉底市場佔有一席之地的SUQQU在今年秋冬也升級旗下經典粉霜，利用先進的胺基酸誘導體包覆顏料，創造出既滋潤又服貼的夢幻質地，很多滋潤粉底上完、用指頭抹過就是一痕，SUQQU晶采艷澤粉霜上完全臉再用指腹抹過完全零粉感，零指痕。

這款粉霜還有一個強項就是它的妝感有前、中、後的不同，剛抹上肌膚會呈現一種清新的亮澤，隨著油質揮發，肌膚自然反射出晶亮的閃耀印象，幾小時後、待肌膚油脂稍微分泌，粉底液與肌膚徹底相容，會形成一種超透亮的水潤感，一整天下來，都會讓你忍不住迷戀自己的肌膚光澤。

3.蘭蔻LANCOME 絕對完美粉底精粹 35ml／建議售價NT$4,250

被譽為「頂級粉底中最遮毛孔、最持久的一款」，蘭蔻絕對完美粉底精粹2020升級上市，延續蘭蔻絕對完美的特點"珍稀保養成分"，這瓶染霧金粉底中，加入「45%黃金重生修護精粹」讓每回上妝彷彿是一場養膚享受，肌膚的妝感則如絲綢般細緻、散發金緻耀眼光澤。

4. 肌膚之鑰 恆霧光潤粉凝露35ml ／建議售價 NT$4,200

針對油性肌、混合性肌，肌膚之鑰推出霧感底妝，裡面加入創新光感賦活強化物，讓底妝霧歸霧、依然帶有明亮感，同時，這瓶粉底液裡面添加了珍稀珠寶級成分的光采智能複合物，可滋養潤澤、達到優異的持妝效果。

5. 植村秀 無極限光澤水粉底 SPF 18 PA+++ 35ML／建議售價NT$1,750

延續大受好評的植村秀「小方塊」粉底液，2020年植村秀再度推出光澤版的「小方塊」，讓肌膚散發夢寐以求的天生好命光的同時，又具備「小方塊」備受好評的持妝妝效。獨創配方運用了日本「白雪姬」牡丹、日本頂級有機米萃取等珍貴植萃保養精華，令肌膚長時間透出質感光澤不暗沉。

6.黛珂 AQ 完美精質極燦粉霜SPF25/PA++ /30g／各NT$7,650 元

這款超頂級粉霜，主打上妝前無須使用任何的妝前精華，媲美乳霜的保養效果，一抹延展開來，肌膚彷彿用完急救安瓶，立刻緊、亮、潤，各方面達到滿分，一整天下來都保有完美的肌膚質感，絕對打破你對一般底妝的想像。

7.心機彩妝 星魅裸紗慕絲粉蜜 27g／NT$1,100

布蕾水凝乳質地，抹在肌膚上的觸感非常清新，但遮瑕度中等，屬於日系裸透的微霧妝效，針對易脫妝的油性肌膚，品牌加入皮脂自動隔離粉末，防止出油，粧感持續清新13hr，但對乾性肌膚來說，會有保濕度不夠的疑慮。

※BY JASMINE LEE, YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀：

百聞不膩、台灣女生最愛的香味，17款各品牌熱賣香水、香精推薦

眼霜這樣擦才不生紋、好柔軟細致笑咪咪！10款無地雷眼霜人氣排行！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。