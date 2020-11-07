告訴自己，分手後別再有任何期待　「一個人喜歡你，不等於永遠喜歡你」

癡情不是美德，卑微不是本錢，戀戀不捨也不是功德。

談一場戀愛，有的人變成了貓，特別溫順；有的人變成了老虎，特別囂張；有的人則變成了被雨淋濕的小狗，特別可憐。 由暢銷作家「老楊的貓頭鷹」推出的新作《熱愛可抵歲月漫長，它是疲憊生活的英雄夢想》其中一篇就以身邊朋友為例，分享感情觀。

© Søren Jepsen

作者的一位朋友前陣子和在一起3年多的男朋友分手，過程和平，雙方都同意互不封鎖。剛分手時，朋友都會主動傳簡訊跟對方說歡迎跟他分享生活，甚至會主動說自己當天發生的事情，但都換來已讀不回，直到有一天發現對方已經封鎖她。

她難過地覺得，為何對方可以這麼狠心封鎖？同時也知道自己還是好喜歡這個人。但作者一針見血地說：「不管你是蒸（真）的、炒的，還是煮的、烤的，他已經不喜歡你了，你做什麼都是鹹（閒）的。」。

確實，談戀愛就是這麼殘酷又現實，他若是愛你，你稍微皺皺眉，他就想帶你去看醫生；他若是不愛你，就算你為他上吊了，他都覺得你是在盪鞦韆！

一個人喜歡你，並不等於只喜歡你，更不等於永遠喜歡你。

既然他在說「我喜歡你」的時候，你深信不疑了，那麼他在說「我已經不喜歡你了」的時候，也請你不要矢口否認。你一個人念念不忘是因為曾經很愛很愛過，那段回憶鐵證如山。但如今再回想起來，卻發現那時的他已經沒了蹤跡，只剩自己在老故事裡明察暗訪。你可以明察秋毫，但關於他的一切，你最好是別再有任何期待。因為世間一切皆可努力，唯獨相愛全憑運氣。

© Søren Jepsen

感情路上摔了一跤，首要任務就是抓緊時間起身離開現場，而不是蹲在原地欣賞那個讓你摔得人仰馬翻的坑。所以，不要被自己的一廂情願所感動，不要試圖從自己身上找出分手的原因，更不要沉浸在分手的痛苦中，誤以為這就是對愛情的忠貞。

你得明白，癡情不是美德，卑微不是本錢，戀戀不捨也不是功德。有緣無分的時候，好聚好散是最體面的結果。至於你表現出的深情厚誼，如果他不屑一顧，那很正常。

© Søren Jepsen

以前就有人說過：「你跋山涉水去見的人根本就不會在乎你，他只會在乎他跋山涉水去見的人。」。畢竟，人和人終究是不同的，你冒著風雪送來的晚餐，遠不如某某隨口的一句「晚安」。

感情的世界就是這麼不公平，有的人為了你傾盡所有，你卻連看都不願意看他一眼；但有人只是對你微微一笑，卻足以讓你連滾帶爬地為他縱身一躍。如果某天，他突然問候了你，請你不要覺得自己又有希望了，因為決心要走的人和死人沒什麼兩樣。

一個死人跟你搭話，你有什麼好高興的？你媽把你養得這麼珍貴，難道是為了便宜別人？分手就酷一點，真的沒必要傳那麼多矯情的話，對方已經不在乎了，你傳遺書也沒用。

老楊的貓頭鷹 ，《熱愛可抵歲月漫長，它是疲憊生活的英雄夢想》（台北：高寶，2020）

※BY WENDY CHEN

（完整文章請看VOGUE.com）

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