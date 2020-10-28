9成肥胖是因為濕氣重！中醫傳授六招「去濕食補」自然就能瘦一圈

以中醫角度來看，很多人不是胖而是濕氣重，只要有效去濕，身體就有驚人的變化。以下是中醫師佟彤介紹日常可簡單易做的【去濕食補法】，例如：自製去濕點心炒米和蘿蔔糖、生理期多喝紅茶…等透過食補自然袪除體內濕氣，不用痛苦減肥，就能自然瘦一圈。

1.去溼焦米茶



白米是碳水化合物，炒焦之後就碳化成活性炭。我們知道，活性炭的吸附作用很強，現在連洗面乳都含有這種成分，可幫助大家在洗臉的時候去除油膩髒汙。變成活性炭的白米吃進去，從物理學上講，可以吸附腸道中多餘的水分；從中醫療效看，這就是去濕。

如何製作焦米茶？



將白米洗淨後晾乾，如果是免洗的可以直接炒，最好用鐵的不沾鍋，可以不放油，炒到白米變得焦黃就行了。用開水沖泡焦米，這種焦米茶帶有穀類的香醇，可以緩解脾虛寒濕的體質和狀態。

▲（圖／© Getty Images／iStockphoto）



2.解油膩蘿蔔糖



針對吃得太油而導致的氣脹、食積、痰多，用蘿蔔來緩解很有效，身體好、脾胃強健的人，適合生吃蘿蔔；如果脾胃虛寒最好是熟食。若本身就是個油膩的吃貨，不妨在家自製「蘿蔔糖」，能去溼還能緩解感冒症狀。

如何製作蘿蔔糖



蘿蔔洗淨後切成小塊，加入適量的蜂蜜醃漬，等蘿蔔在蜂蜜中浮起後，就可以撈出食用了。每次喉嚨疼痛的時候吃上一點，情況會得到一定的緩解。這種甜甜的蘿蔔有很好去膩、清肺、止咳、利咽效果。

3.生理期多喝紅茶去溼



月經的前幾天、雌激素分泌的高峰期，重口味導致喝水，再加上雌激素的保水，兩者相加，體內的水液就會滯留，體重自然增加，人也顯得腫了。這時可以多喝紅茶，茶本身熱量很低。其次，茶中含有鉀，可以把吃進去的鈉置換出來。茶葉中，紅茶含鉀最多，所以月經增重的那幾天，可以多喝紅茶來補水，避免身體滯留過多水分。

▲（圖／© venuestock）



4.六點後除了喝水盡量不吃東西



一說到濕，人們就想到「去濕」，想到「排毒」，其實我們身體體內自有一種排毒去濕的機制，只要你少吃，適度饑餓，它就會啟動，科學上稱為「細胞自噬」。怎麼做才能提高細胞的自噬能力，讓身體有效排毒去濕，很簡單：晚飯早吃、少吃。

在正常飲食狀態下，從凌晨兩點到早餐前，血糖和游離胺基酸的水準，都是一天中最低的，此時的細胞自噬速率達到最大。如果晚飯早吃（不要超過晚上六點），六點之後除了喝水，儘量不吃東西，實在餓了，也最好用芋頭、山藥這類纖維素多、熱量低，不會掀起「血糖風暴」的根莖類食物充饑。這樣就可以延長「細胞自噬」的時間，以便清除更多的代謝殘渣、異常蛋白質以及自由基，減少細胞的衰老和損傷。就是這個原因，古人早就有「晚吃少」的講究，現在營養學也說「晚餐要吃得像乞丐」，不僅是為了避免發胖，更是預防疾病甚至防癌。

▲（圖／© Westend61）



5.體質溼的輕斷食這樣吃



兩個雞蛋，一瓶牛奶，兩碗雜糧粥，炒蔬菜和西瓜各五百克，這些食物在一天內吃完，熱量大約是五百至六百卡。而這個飲食量，並不會讓你餓得前胸貼後背，很建議一周選兩天來吃，餘下的那五天，可以稍微放縱一下，只要不要過油、過甜、過飽，每天的熱量是這兩天的一倍左右，這樣五比二的節食節奏，收到的效果不只是減肥，還能防病和抗衰老，同時啟動我們前面說的「細胞自噬」機制，讓身體有效排毒去溼。

▲（圖／© Westend61）

6.體質溼的人不適合生酮飲食



從中醫角度看，生酮飲食是典型的傷脾飲食。首先，它所攝取的大量脂肪，是最難排空，也是最難消化的，這就極大地耗傷了脾氣。其次，它剝奪了吃五穀雜糧來健脾的機會。在此雙重影響之下，就算忍住生酮飲食的乏味而減肥成功，脾虛帶來的後患也可能使身體容易復胖，減重惡性循環不斷出現。

出處：《濕胖：減肥先去濕》作者 /佟彤 出版社 / 幸福文化



※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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