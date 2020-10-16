「萬秀的洗衣店」CP擔任永續時尚大使　喊七字口號拍攝時尚大片　

萬秀的洗衣店的萬吉阿公和秀娥阿嬤：「去珍惜你的時尚」！

2020年，因為疫情打亂世界的秩序，時尚產業也受到相當程度地影響。藉著2020臺北時裝週，我們開始反思時尚的下一步該是什麼。2020臺北時裝週邀請80歲時尚CP-萬秀洗衣店的萬吉&秀娥擔任永續時尚大使，不僅分享活到老也要時尚到老的理念，更希望透過萬秀兩人，以「去珍惜你的時尚」口號，推廣永續時尚。

▲（圖／IG@wantshowasyoung，下同）

社群成立最初原因是萬吉和秀娥的孫子看不下去每天無聊發呆的阿公阿嬤，以及洗衣店內累積的遺棄衣服堆們，讓孫子發揮創意，為阿公阿嬤創立帳號，以「客人遺棄沒付錢的衣服」幫兩老搭配，打造出時髦古著CP，孫子也在社群說道，衣服就算放了10年，還是可以很時尚。

利用這些沒有人帶走的洗衣店舊衣，以一種玩的方式重新搭配，幫衣服找到新生命，如此讓時尚循環的精神，正是現今快時尚成為主流後的一股新潮，是我們希望推廣的新潮。

從今年七月首次採訪萬秀，透過孫子Reef，讓我們更加了解萬秀洗衣店以及傳統洗衣產業，到八月的第二次採訪，這次我們和孫子Reef聊聊兩個月吸引超過65萬全球粉絲的「國際網紅」萬吉和秀娥日常洗衣生活，以及祖孫日常互動、萬秀兩人相識到結婚等更貼近萬秀洗衣店的採訪報導，也讓我們更了解將舊衣好好洗滌照顧，讓衣服的生命延續下去，是永續環保的重要一環。

迎接台北時裝週，我們邀請萬吉和秀娥擔任「永續時尚大使」，第三次訪問萬秀兩人和孫子Reef，關於阿公、阿嬤如何力行愛惜、珍惜衣服？和身為新一代的孫子，分享對「循環時尚」、「永續時尚」的想法，以及如何延續上一代對於愛惜衣物的珍貴理念。

萬吉&秀娥



1. 洗衣店每天的工作是什麼？阿公、阿嬤做的快樂嗎？

萬秀：每天的工作就是客人拿衣服來後，我們做上記號登記，並算清楚件數。以前會幫客人開單，現在則是登記名字在簿子上，接著分類，把可以一起洗和不能一起洗的質料和顏色分開，也檢查口袋有沒有遺留物。

秀娥阿嬤：做這個工作很開心，都會和客人聊天，客人也都會稱讚衣服洗完更漂亮，會和我們變成好朋友。

2. 阿公、阿嬤以前年輕時都喜歡穿什麼？



阿公：喜歡穿襯衫和西裝褲，人家都說我穿得很筆挺，都說我穿衣服贏人家，總是穿得很整齊。

阿嬤：我出去都要穿比較漂亮，在家裡就穿工作的衣服，比較輕鬆這樣。

3. 現在這樣用舊衣搭配覺得好玩嗎？最喜歡哪個造型？



阿公：有阿，穿了覺得年輕很多，但是最喜歡哪一套我也不太會形容。

阿嬤：百褶裙那套最喜歡！

4. 阿公、阿嬤是如何力行愛惜、珍惜衣服的？



阿公：我們會購買本來質料就不錯的衣服，不穿了也捨不得丟，都洗好收藏起來，將來也可能再拿出來穿。我們做這份工作以來，也聽過客人表示舊衣服洗過後比新的還好穿，所以我們很愛惜舊衣。

阿嬤：平時會好好洗滌、燙整齊再收起來保存，像到現在，孩子的西裝都像新的一樣保存得很好。

孫子Reef



1. 對你而言，什麼是時尚？



我覺得能夠成為經典的都是時尚，時尚不是只有當下流行，對我來說不論是衣服或其他東西，它必須能經得起時代考驗。這件衣服就算過了20年或30年，它還是會被認為是流行的物件，能搭配出它該有的樣子，那就是時尚。

2.分享對「循環時尚」/「永續時尚」的想法



循環時尚這件事跟我們洗衣店的關聯很大，因為這幾年快時尚興起，很多人覺得購買新衣服的成本很低，導致他們拿衣服來洗，結果忘記來拿也覺得沒關係。可是這也造成一個問題是，每製造一件衣服就會有更多汙染產生，所以如果你能夠把一件衣服像我們家這樣，透過適當洗滌，不斷地穿下去，把它用不同的風格去搭配的話，那其實是一個循環的概念，也可以幫助到這個地球，也是一種地球友善的做法。

3.接到臺北時裝週的邀約的第一個想法是？



噢...不能罵髒話吧？哈哈哈！

我覺得很酷啊，從來沒想過這兩位老人家會因為把老衣服重新演繹而讓大家覺得他們很時尚，可能我自己覺得這件事是很有意義的，但我不認為每個人都會認同這件事。當然接到臺北時裝週邀請時我覺得很棒，表示他們是受到某種程度上的肯定。

4.關於阿公、阿嬤是本次的「永續時尚大使」，有什麼想法？



我覺得這是一個非常、非常、非常好的概念，因為像我自己從小到大，他們就一直灌輸我一個中心思想：衣服不要一直買新的、不要一直丟掉，如果髒了就拿回家洗，因為透過好的洗滌方式，你把它放在櫃子裏面，其實它不會壞掉。然後他們會認為很多衣服以前流行過，未來還是會再流行，所以從小他們灌輸我的想法，其實就是一種時尚循環的概念。

這種老人家的智慧，年輕人可能從來沒有發現過，也不覺得它是一件很有價值的事，很多年輕人會覺得「你只是不想要我一直亂花錢」，可是這也代表他們那個時代一種惜物愛物的情懷，所以其實我覺得「永續時尚大使」這個頭銜放在他們身上再適合不過了。

或許我們做不了很大的事，但只要每一個人的小小力量結合起來，就可能成為一股大大的力量。時尚的下一步，重新連結，2020臺北時裝週，Re:connext。現在我們能做的最簡單的事，就是讓衣服的生命更有意義的延續，這也就是萬秀洗衣店教會我們的事。

Re：cycle 舊衣回收計畫——去循環你的時尚



臺北時裝週與勵馨社會福利基金會一同為了喚醒永續時尚意識，深刻主題「Re:connext」新舊連結的意義，於臺北時裝週活動現場，設置 Re：Cycle 舊衣回收桶（松菸五號倉庫的大會服務處）。凡於臺北時裝週期間（10.6-10.10），至 Re:Cycle 回收站捐贈一套春夏搭配服飾（每人至多兩件春夏單品服飾搭配，可以是T-shirt+短褲或是裙子，也可以是洋裝等），即可兌換乙只臺北時裝週限定版中衛口罩（每日限量100只）。

※BY TIFFANY LEU

（完整文章請看VOGUE.com）

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