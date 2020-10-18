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松露起司豬排堡竟沒有肉！　高顏值蔬食Vegan Amore京站開幕

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▲Vegan Amore,京站,IKEA。（圖／京站、IKEA提供）

▲主打高顏值蔬食餐廳Vegan Amore，京站正式開幕。（圖／京站、IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

環保議題正在發燒，就連吃飯也資源永續成趨勢，結合異國餐酒文化的蔬食餐廳「Vegan Amore蔬慕」，在台北車站京站時尚廣場開幕，強調高顏值料理，包括在秋冬也能暖吃的溫沙拉、燉菜與鳥巢麵，甚至還有素肉做的豬排堡，邊打卡邊救地球很可以！IKEA近期也推素肉丸，百元有找，嚐鮮「未來肉」不用花大錢。

肉類是日常生活中重要的蛋白質來源，但現代化的生活也導致部分民眾攝取過多食物，規模化的肉類生產產業，也讓地球增加不少碳排放或碳足跡，近年因應環保與個人保健因素，蔬食與輕食愈來愈受到民眾喜愛，而「吃菜」不再像以前的形象一樣，而概念愈來愈時尚。

▲Vegan Amore,京站,IKEA。（圖／京站、IKEA提供）

蔬食品牌「Vegan Amore蔬慕」進駐京站3樓，50坪的空間使用大量的綠色、金色、藍色裝潢，呈現摩登時尚的都會質感風格，菜色也主打高顏值，包括沙拉、開胃菜、漢堡、義大利麵、燉飯、燉菜、佛陀碗等，使用紅藜麥、番茄、羽衣甘藍跟燕麥奶，結合擺盤風格打造視覺感。

▲Vegan Amore,京站,IKEA。（圖／京站、IKEA提供）▲Vegan Amore,京站,IKEA。（圖／京站、IKEA提供）

▲Vegan Amore,京站,IKEA。（圖／京站、IKEA提供）

店內「雙層松露起司豬排堡」則使用OmniPork、Beyond Meat的「未來漢堡」，搭配無毒水耕生菜及violife起司，最後放上濃郁的松露美乃滋，吃蔬菜絕對不犧牲美味。

同樣以未來肉為主打的IKEA植物素肉丸，也從10月起正式在台推出，使用豌豆蛋白、馬鈴薯、洋蔥、燕麥、蘋果等蔬果元素製成，並加入菇類、番茄、烤蔬菜製成的粉末增添鮮味，打造比擬瑞典肉丸的口感，不含任何動物性成分，適合五辛素食者，售價8顆99元，想嘗試蔬食生活的民眾也可去試試看。

▲Vegan Amore,京站,IKEA。（圖／京站、IKEA提供）

IKEA表示，經過統計，植物素肉丸產生的氣候足跡僅有瑞典肉丸的4%，以每年全球賣出10億顆瑞典肉丸來說，若將半數以植物素肉丸取代，將減少絕大部分的氣候足跡，往氣候正效益的目標邁向一大步。另台灣也計畫在2021年底前，將餐廳使用的雞蛋全面提升為非籠飼鷄蛋，除了更健康之外，也可提高社會對動物福利的關注。

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關鍵字：

蔬食, Vegan Amore, 素食, 京站, IKEA, 未來漢堡, 未來肉
fashion.net

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