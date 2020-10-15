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舉手認養！許光漢曝想當「有錢人家的狗」　吳卓源身高優勢多虧「脖子長」

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▲許光漢、林映唯、李函、吳卓源、黃宣出席BURBERRY快閃店活動，分享最想成為的動物？（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

今（15日）眾星雲集，男神許光漢、女神吳卓源（Julia Wu）、林映唯（小美）、KOL李函（Kiwi）、歌手黃宣（YELLOW）⋯⋯一同出席BURBERRY於台北101的動物王國快閃店活動，呼應本次快閃店的「動物」主題，許光漢語出驚人：「想當有錢人家的狗！」而吳卓源則是說自己最像「長頸鹿」，自曝：「大家都覺得我很高，但我其實是脖子很長。」

▲BURBERRY快閃店 。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY快閃店 。（圖／品牌提供）

▲（上）許光漢、（下）李函意外搭成情侶裝，許光漢寶寶藍西裝NT＄65,000、皮革小黑包NT＄48,500；李函西裝外套NT＄89,000、小型皮革編織TB包NT＄85,000。（圖／品牌提供）

許光漢今日特別選擇特殊的寶寶藍色西裝套裝，內搭跳色橘條紋POLO衫，與同樣以寶寶藍西裝造型亮相的李函意外搭成情侶裝，正好就是BURBERRY這次快閃店的主題色調。提到本次「動物王國」概念，許光漢分享自己特別喜歡馬跟狗，如果可以選擇變成一種動物的話，他語出驚人：「想當有錢人家的狗，命還蠻好的，不用做什麼，就是吃喝拉撒。」與一般人的想法很有共鳴。

▲林映唯、許光漢、李函。（圖／記者王則絲攝）

▲BURBERRY快閃店 。（圖／品牌提供）

▲林映唯胸衣馬甲洋裝展露小性感，格紋馬甲洋裝NT＄59,000、雪紡皺褶裙NT＄59,000、迷你帆布TB包NT＄39,900。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

小美林映唯今天則嘗試了較為性感、率性的裙裝，以經典格紋的馬甲背心搭配荷葉邊透視紗裙，訪問中透露本身因為自己一個人住，且工作繁忙的緣故沒有養寵物，如果成為動物的話，希望是兔子或是鳥，與今日甜美可愛的造型特別相襯。

▲BURBERRY 動物王國快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲BURBERRY快閃店 。（圖／品牌提供）

▲吳卓源帥氣褲裝配風衣登場，風衣NT＄139,000、卡片夾皮帶NT＄30,500。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

接著歌手吳卓源與黃宣也來到現場，兩人不約而同選穿BURBERRY經典的駝棕色格紋單品，吳卓源腰間小巧的金屬卡片夾皮帶成為可愛亮點，她表示可以放經紀人的名片，如果是自己的名片的話上面要印上「最Chill的歌手」，非常俏皮，而來到BURBERRY這次的動物主題快閃店中，可以看見店內到處擺放了各種動物的雕像，其中也能看到巨大的長頸鹿，吳卓源於訪問中便提到，「我覺得我應該是長頸鹿吧，大家都覺得我很高，但我其實是脖子很長。」還現場伸長脖子示範。

▲BURBERRY快閃店 。（圖／品牌提供）

▲黃宣格紋套裝配墨鏡超帥，格紋襯衫NT＄46,500、格紋POLO衫NT＄44,900。（圖／品牌提供）

而最近經常在時尚版面上出現的歌手黃宣，今日再度頂著招牌光頭現身，笑稱自己側面有點像巨石強森，上身格紋襯衫搭POLO衫，下身則是細格紋西裝褲，搭出豐富層次感，總是給旁人活力印象的黃宣，認為自己如果是動物的話，「應該是一批斑馬！」還調侃自己：「我跟許光漢的馬種不太一樣。」

▲burberry 101快閃店。（圖／品牌提供）

BURBERRY即日起～11月15日於台北101 4樓開設動物王國主題快閃店，整體裝潢以柔軟的寶寶藍色為主題，到處設有可愛動物雕像超好拍，為迎接快閃店的開幕，同時限定開賣眾多限定色包款，包括海軍藍色、橘色、嫩粉色、開心果綠色⋯⋯以及小巧的手機袋、AirPods皮套，另外，皮革編織TB包款式也是首次登台，通通都是快閃店獨賣！

▲burberry 101快閃店。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 動物王國快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲BURBERRY 動物王國快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲BURBERRY 動物王國快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲BURBERRY 動物王國快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲眾多超美的新色包款只有在BURBERRY快閃店買得到！（圖／記者王則絲攝）

▲burberry 101快閃店。（圖／品牌提供）

▲burberry 101快閃店。（圖／品牌提供）

▲手機袋與AirPods皮套也是本次快閃店首賣。（圖／品牌提供）

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BURBERRY, 動物王國快閃店, 快閃店, 許光漢, 吳卓源, 林映唯, 李函, 黃宣
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