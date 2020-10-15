買不到TOPGUN畢業生專屬錶別氣　IWC特別版一樣帥翻

▲美國海軍培訓頂尖飛行員的戰鬥機武器學校學員，佩戴有TOPGUN徽章的IWC飛行錶。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

IWC飛行員系列TOP GUN腕錶，總予人年輕、熱血的印象，品牌於2018年與美國加州勒穆爾航空基地教官合作，設計面盤有TOPGUN徽章的特別版飛行錶，只有從被暱稱為TOPGUN的海軍戰鬥機武器學校畢業生才能購買。品牌今年特別為廣大錶迷謀福利，推出限量1500只的SFTI特別版，把徽章圖案拿掉，但錶款依然帥氣。

▲IWC飛行員計時腕錶TOP GUN海軍空部隊SFTI特別版腕錶，308,000元。

新款飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶SFTI特別版，從TOPGUN種子學員畢業生專屬的錶款汲取靈感，但採用IWC近期研發的Ceratanium瓷化鈦金屬打造錶殼，呈現時尚的霧黑色，有鈦的輕盈特色，亦如陶瓷抗刮；另一巧思是計時秒針末端點綴紅色噴射機形狀，小秒針也有一抹紅，非常吸睛。

▲ZENITH PILOT TYPE 20 EXTRA SPECIAL SILVER腕錶，285,000元。（圖／ZENITH提供，以下同）



▲銀質錶背鐫刻ZENITH飛行儀器標誌。

ZENITH也積極搶佔飛行錶市場，推出首款銀製錶殼的Pilot Type 20 Extra Special Silver腕錶，磨砂銀質鉚釘面盤有超大時標與螢光時針、分針和秒針，配上寬槽紋大錶冠洋溢濃濃復古味，而錶背則鐫刻品牌在早期航空史中所開發的機載儀器，當然錶帶設計也不馬虎，配備有圓形鉚釘裝飾與銀針扣的棕色小牛皮錶帶，讓人聯想到老式飛行員頭盔，限量250只。

►余文樂舊勞力士身價驚死人 拍賣會1887萬元起標

►Seiko 16邊形黑金錶致敬創辦人 錶背重現老商標