fb ig video ETtoday search mobile

Kiehl’s開快閃「柑仔店」！玩巨型套圈圈送明星商品，控肉起士刈包超欠吃

>

▲▼Kiehl’s快閃柑仔店玩套圈圈送禮物 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Kiehl's推出期間限定復古台式「人情味商店」，有吃有玩又有拿。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

超會玩快閃店的紐約保養潮牌Kiehl’s又有全新力作了！這次將每年固定會推出的限量Love Taiwan公益系列結合台灣最美風景「人情味」，打造了充滿濃濃台式復古風的期間限定「人情味商店」，現場不僅有著如柑仔店佈景的6大主題區，連夜市必玩的套圈圈也搬進店內，免費玩還有禮物可以拿，更推出美式結合台味的4款限定餐點和內含多款人氣商品旅行組的迷你套圈圈遊戲禮盒，吃喝玩樂變漂亮一站搞定，快閃店只到11/8，想去的粉絲們快把握！

▲▼Kiehl’s快閃柑仔店玩套圈圈送禮物 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲捐出100元給台灣黑熊保育協會就能自由挑選3款Kiehl's明星商品旅行瓶。 （圖／記者張毓容攝，以下同）

「Kiehl’s人情味商店」共有3大體驗關卡，首先一進門口就會看到的超可愛巨大黑熊頭不只是打卡佈景而已，更是「百元保育黑熊做公益」的活動存錢筒。只要投入100元到黑熊頭捐給「台灣黑熊保育協會」，就可以自選3款Kiehl’s經典明星商品旅行瓶，做公益還能拿好禮！此活動只在「人情味商店」登場的首個週末即日起至10/18超快閃推出，錯過太可惜。

▲▼Kiehl’s快閃柑仔店玩套圈圈送禮物 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲巨型套圈圈依積分可獲得不同禮物，包含其中最好獎品更有唇油正貨。 

除了超快閃公益活動，最受注目就是「巨型套圈圈活動」，即日起～11/8活動期間，挑戰30秒內10次套圈圈，可依套中分數獲得相對應禮物，且出示當日於全台Kiehl’s專櫃消費的發票，還能讓獲得獎項再升級。

▲▼Kiehl’s快閃柑仔店玩套圈圈送禮物 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Kiehl’s 套圈圈遊戲組，NT$1,500。 （圖／記者張毓容攝）

Kiehl’s更同步推出縮小版的套圈圈遊戲組，除了結合「Love Taiwan潮台味限量公益系列」圖騰，更內含經典「1號護唇膏」正貨和金盞花化妝水、淡斑精華、冰河醣保濕霜等9款明星產品旅行瓶，很適合鐵粉收藏或拿來送禮也超有面子。

▲▼Kiehl’s快閃柑仔店玩套圈圈送禮物 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

而在最後「念舊」拍照打卡區，只要與好友家人一同入座拍照並留言，就有機會獲得好禮，出示當日於Kiehl’s專櫃消費發票，還可額外獲得拍立得照片乙張。

▲▼Kiehl’s快閃柑仔店玩套圈圈送禮物 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Kiehl’s快閃柑仔店玩套圈圈送禮物 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲美式控肉起士刈包、美式芋泥布丁刈包，各NT$100。

除了玩遊戲、拿禮物，Kiehl’s Coffee House也特別以古早味十足的花生和芋頭為靈感，於10/16～11/31推出4款結合美式快餐風格與復古台味的限定餐點。首先是包含台式美食代表—刈包，有台式控肉搭配美式起士並加上顆粒花生醬與美式酸黃瓜的「控肉起士」口味，和手工熬煮的大甲芋頭搭配美式焦糖布丁的「芋泥布丁」口味。

▲▼Kiehl’s快閃柑仔店玩套圈圈送禮物 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲焦糖海鹽花生奶昔、大甲芋頭紫薯奶昔，各NT$140。

另外，奶昔則有古早味花生冰淇淋＋新鮮香蕉＋焦糖海鹽爆米花的「焦糖海鹽花生」和大甲芋頭＋古早味芋頭冰淇淋＋新鮮紫薯的「大甲芋頭紫薯」等兩款限定口味。

▲▼SK-II青春露限量版。（圖／記者張毓容攝）

▲SK-II青春露最新限量版於週年慶期間搶先登場，還有限量絲巾免費送。（圖／記者張毓容攝）

除了Kiehl's開快閃店大玩活動，熱賣超過40年的SK-II青春露也推出全新「青春露街頭藝術限量版」，以街頭藝術為設計靈感的限量包裝，將於周慶期間提前亮相上市，更棒的是買就送與限量版瓶身相對應的訂製絲巾，不管自用、送禮都超時髦。

▲▼SK-II青春露限量版＋GA唇萃珍藏版。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼SK-II青春露限量版。（圖／記者張毓容攝）

▲SK-II 青春露街頭藝術限量版，NT$6,250。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

將於10/21全台上市的全新「SK-II青春露街頭藝術限量版」以街頭藝術常見的塗鴉、插畫等元素，打造黑色、紅色、黃色3款潮味滿點的限量包裝，讓青春露不僅是保養品，更是引領街頭藝術潮流的最佳指標，是時尚潮流迷必收的驚喜限量瓶。呼應現正如火如荼進行的百貨週年慶檔期，將於10/15驚喜登場，且配合週慶期間特價每瓶NT$5,625。

▲▼SK-II青春露限量版。（圖／記者張毓容攝）

▲▼SK-II青春露限量版。（圖／記者張毓容攝）

▲每一款街頭藝術限量版都有專屬的限量版絲巾Furoshiki。（圖／記者張毓容攝）

▲▼SK-II青春露限量版。（圖／記者張毓容攝）

▲第四款隱藏版絲巾只在路面快閃店可獲得。（圖／記者張毓容攝）

此外，SK-II更結合日本傳統禮品包裝工藝，打造街頭藝術限量版絲巾Furoshiki，是可重複使用的多用途贈禮選擇，可從贈禮包裝變為時尚包款使用，也可繫於包上、頸部化身時尚裝飾品。只要買一瓶街頭藝術限量版青春露，就能免費獲得相對應的限量絲巾，其中還有一款隱藏版限量絲巾只在快閃店能獲得。

►「不滿意可退」Kiehl’s週慶玩很大！鐵粉必搶「雙胞胎組」還有超萌黑熊瓶蓋

►植村秀X航海王聯名彩妝第2波！千陽號變眼彩盤、超限量喬巴公仔僅40隻

►觀光客也搶買的超好用MIT美妝！8分鐘面膜、heme腮紅小紅書狂種草

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

美妝, 美妝活動, 快閃店, 期間限定, Kiehl’s, 人情味商店, Kiehl’s coffee house, 套圈圈
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

台北凱撒下午茶吃到飽才475元！大啖各國料理＋甜點　一餐抵兩餐

台北凱撒下午茶吃到飽才475元！大啖各國料理＋甜點　一餐抵兩餐

「憑著對你的喜歡撐過了一天」《青春紀錄》8句台詞道盡粉絲心聲

「憑著對你的喜歡撐過了一天」《青春紀錄》8句台詞道盡粉絲心聲

《鬼滅之刃》聯名手錶結合羽織、日輪刀鍔！禰豆子款竟裝在木箱裡

《鬼滅之刃》聯名手錶結合羽織、日輪刀鍔！禰豆子款竟裝在木箱裡

3招改善睡眠品質避免「壓力肥」！試試每天散步30分鐘 擺脫備胎命運！分手挽回必懂的「3技巧」，守住底線很重要 全台滷肉飯大賞來了！便宜又吃的飽、香噴噴滷汁馬上來一碗 iOS14更新後必載APP！餵怪獸吃發票　連Chrome離線小恐龍也可以玩 星巴克限定2天「第二杯半價」　做一件事就能拿優惠 余文樂舊勞力士身價驚死人　拍賣會1887萬元起標 迪士尼公主變成真人！艾莎、安娜顏值有落差　樂佩大眼睛不科學

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面