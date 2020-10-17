Kiehl’s開快閃「柑仔店」！玩巨型套圈圈送明星商品，控肉起士刈包超欠吃

▲Kiehl's推出期間限定復古台式「人情味商店」，有吃有玩又有拿。（圖／品牌提供）



記者張毓容／台北報導

超會玩快閃店的紐約保養潮牌Kiehl’s又有全新力作了！這次將每年固定會推出的限量Love Taiwan公益系列結合台灣最美風景「人情味」，打造了充滿濃濃台式復古風的期間限定「人情味商店」，現場不僅有著如柑仔店佈景的6大主題區，連夜市必玩的套圈圈也搬進店內，免費玩還有禮物可以拿，更推出美式結合台味的4款限定餐點和內含多款人氣商品旅行組的迷你套圈圈遊戲禮盒，吃喝玩樂變漂亮一站搞定，快閃店只到11/8，想去的粉絲們快把握！

▲捐出100元給台灣黑熊保育協會就能自由挑選3款Kiehl's明星商品旅行瓶。 （圖／記者張毓容攝，以下同）



「Kiehl’s人情味商店」共有3大體驗關卡，首先一進門口就會看到的超可愛巨大黑熊頭不只是打卡佈景而已，更是「百元保育黑熊做公益」的活動存錢筒。只要投入100元到黑熊頭捐給「台灣黑熊保育協會」，就可以自選3款Kiehl’s經典明星商品旅行瓶，做公益還能拿好禮！此活動只在「人情味商店」登場的首個週末即日起至10/18超快閃推出，錯過太可惜。

▲巨型套圈圈依積分可獲得不同禮物，包含其中最好獎品更有唇油正貨。



除了超快閃公益活動，最受注目就是「巨型套圈圈活動」，即日起～11/8活動期間，挑戰30秒內10次套圈圈，可依套中分數獲得相對應禮物，且出示當日於全台Kiehl’s專櫃消費的發票，還能讓獲得獎項再升級。

▲Kiehl’s 套圈圈遊戲組，NT$1,500。 （圖／記者張毓容攝）



Kiehl’s更同步推出縮小版的套圈圈遊戲組，除了結合「Love Taiwan潮台味限量公益系列」圖騰，更內含經典「1號護唇膏」正貨和金盞花化妝水、淡斑精華、冰河醣保濕霜等9款明星產品旅行瓶，很適合鐵粉收藏或拿來送禮也超有面子。

而在最後「念舊」拍照打卡區，只要與好友家人一同入座拍照並留言，就有機會獲得好禮，出示當日於Kiehl’s專櫃消費發票，還可額外獲得拍立得照片乙張。

▲美式控肉起士刈包、美式芋泥布丁刈包，各NT$100。



除了玩遊戲、拿禮物，Kiehl’s Coffee House也特別以古早味十足的花生和芋頭為靈感，於10/16～11/31推出4款結合美式快餐風格與復古台味的限定餐點。首先是包含台式美食代表—刈包，有台式控肉搭配美式起士並加上顆粒花生醬與美式酸黃瓜的「控肉起士」口味，和手工熬煮的大甲芋頭搭配美式焦糖布丁的「芋泥布丁」口味。

▲焦糖海鹽花生奶昔、大甲芋頭紫薯奶昔，各NT$140。



另外，奶昔則有古早味花生冰淇淋＋新鮮香蕉＋焦糖海鹽爆米花的「焦糖海鹽花生」和大甲芋頭＋古早味芋頭冰淇淋＋新鮮紫薯的「大甲芋頭紫薯」等兩款限定口味。

▲SK-II青春露最新限量版於週年慶期間搶先登場，還有限量絲巾免費送。（圖／記者張毓容攝）



除了Kiehl's開快閃店大玩活動，熱賣超過40年的SK-II青春露也推出全新「青春露街頭藝術限量版」，以街頭藝術為設計靈感的限量包裝，將於周慶期間提前亮相上市，更棒的是買就送與限量版瓶身相對應的訂製絲巾，不管自用、送禮都超時髦。

▲SK-II 青春露街頭藝術限量版，NT$6,250。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



將於10/21全台上市的全新「SK-II青春露街頭藝術限量版」以街頭藝術常見的塗鴉、插畫等元素，打造黑色、紅色、黃色3款潮味滿點的限量包裝，讓青春露不僅是保養品，更是引領街頭藝術潮流的最佳指標，是時尚潮流迷必收的驚喜限量瓶。呼應現正如火如荼進行的百貨週年慶檔期，將於10/15驚喜登場，且配合週慶期間特價每瓶NT$5,625。

▲每一款街頭藝術限量版都有專屬的限量版絲巾Furoshiki。（圖／記者張毓容攝）

▲第四款隱藏版絲巾只在路面快閃店可獲得。（圖／記者張毓容攝）

此外，SK-II更結合日本傳統禮品包裝工藝，打造街頭藝術限量版絲巾Furoshiki，是可重複使用的多用途贈禮選擇，可從贈禮包裝變為時尚包款使用，也可繫於包上、頸部化身時尚裝飾品。只要買一瓶街頭藝術限量版青春露，就能免費獲得相對應的限量絲巾，其中還有一款隱藏版限量絲巾只在快閃店能獲得。

►「不滿意可退」Kiehl’s週慶玩很大！鐵粉必搶「雙胞胎組」還有超萌黑熊瓶蓋



►植村秀X航海王聯名彩妝第2波！千陽號變眼彩盤、超限量喬巴公仔僅40隻



►觀光客也搶買的超好用MIT美妝！8分鐘面膜、heme腮紅小紅書狂種草