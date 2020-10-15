高宇蓁一秒答應「壓軸走秀」　怕衣服穿不下：超過24小時沒進食

記者鮑璿安／台北報導

台灣服飾品牌Who Cares於今晚（15日）舉辦2020年度大秀，請到20位不同跨界領域女力代表走上舞台，由藝人高宇蓁壓軸走秀，為了此次大秀，她逗趣表示：「我到現在都還沒吃飯。」即便餓著肚子超過24小時，高宇蓁仍是展現專業走秀實力，連換兩套造型驚艷粉絲。

▲台灣服飾品牌Who Cares 請到女星高宇蓁走秀。（圖／記者張一中攝）

Who Cares年度大秀以「愛」為出發點，邀請來自各領域的傑出女性一起步上伸展台，女星高宇蓁先是穿著俐落丹寧外套搭配高聳髮飾，再換上幹練的黑色西裝搭配蕾絲禮帽壓軸登場，收起笑容且步伐穩健，專業程度讓人驚艷，她坦言以往就有過走秀經驗：「之前在模特兒公司有走過，所以這次受到邀請一秒就答應了，能夠站在台上是很棒的事情。」

▲高宇蓁表示為了塞進走秀服裝，已經超過24小時沒有吃飯。（圖／記者張一中攝）

不過為了走秀也煞費苦心，高宇蓁表示，到現在還沒吃飯，餓肚子超過24小時，只為了上台的時候能維持完美臉蛋不水腫，「因為怕衣服穿不下，今天只喝了流質食物。」對於今天的造型，高宇蓁相當滿意，私下偏好帥氣風格的她，喜歡在率性造型中帶點華麗，正好與此次的兩套造型不謀而合。

▲歌手閻奕格喜歡品牌女人味與個性兼具的印花造型 。（圖／記者張一中攝）

歌手閻奕格更為本次大秀獻唱多首經典歌曲，被問到秀前的準備工作，閻奕格掩蓋不住激動心情：「我剛剛在後台就開始用手機逛品牌的服裝，趕快下單！」承認購物時就會失心瘋，閻奕格更直言，可以一次買20件，因為Who Cares的拼接風格可以lady（女人味）可以個性，跟自己私下穿衣風格很像，容易駕馭卻很有態度。

▲《聲林之王》許維芳（右）、李佳歡出席Who Cares 2020年度大秀華麗的叛逆。（圖／記者張一中攝）

▲《菱格世代DD52》選手也現身看秀。（圖／記者張一中攝）

Who Cares請到立法委員林楚茵、台北市議員耿葳、林亮君、東森財經主播 劉涵竹、FOX 體育主播侯以理、影帝龍劭華女兒陳璇等人步上伸展台，呼應品牌此次突破框架的女性時尚，運用品牌語彙印花「Who Cares」、各種條紋、丹寧、豹紋圖騰、蕾絲面料重組，再以不規則的剪裁、顏色的大膽交會、柔美荷葉設計提升實穿性。

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