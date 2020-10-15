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侯佩岑不介意昆凌「撞圖」　大器說：「美圖共賞嘛！」

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▲▼微風南山精品童裝開幕記者會 侯佩岑 伊萊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲侯佩岑高EQ回應與昆凌「撞圖」事件。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳雅韻／台北報導

昆凌9月透過IG限動曬出彩虹美景，被眼尖的網友發現，照片與老公周杰倫的前女友侯佩岑7月發過的照片一模一樣，引起昆凌「盜圖」爭議，雖然事後已說明圖片來源並TAG周杰倫幽默化解，另一事主侯佩岑今出席精品童裝專區開幕活動，不免也要回答這題，她大器表示：「美圖共賞嘛！」

▲▼ 侯佩岑彩虹照 。（圖／翻攝侯佩岑IG）

▲侯佩岑7月在IG分享天空高掛彩虹的台北樓景照。（圖／翻攝侯佩岑IG）

讓雙姝「撞圖」的是一張天空高掛彩虹的台北樓景照，晚2個月po的昆凌被網友質疑盜用侯佩岑的圖片，她特別發文澄清來源，表示：「這是一張建商傳給我們的照片，我們當時就在信義聯勤，他說我們後面有彩虹，我覺得很漂亮就PO了，沒想太多。」她更大開老公的玩笑說：「好險不是 ＠JAYCHOU PO，不然新聞就更大了，哈哈哈。」當時周杰倫也回應：「這其實是蠻白痴的新聞，因為別人給的覺得好看就po了，不然誰會笨到去po一樣的照片，不過說真的，我有想po。」

▲▼ 昆凌 周杰倫回應盜圖 。（圖／翻攝昆凌周杰倫IG）

▲昆凌與周杰倫雙雙幽默澄清盜侯佩岑彩虹照的烏龍。（圖／翻攝昆凌IG）

今侯佩岑為微風南山精品童裝專區開幕站台，本來滔滔不絕分享採購童裝心得，突然被問及此事，她瞪大眼睛表示不清楚細節，但她認為po同張照片沒關係，美圖人人都愛看，一起分享欣賞挺好的。

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關鍵字：

侯佩岑, 昆凌, 周杰倫
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