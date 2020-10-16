特殊潑漆、油漆「分趾鞋」全台只在這裡賣　還不知道Tabi鞋就太落伍

▲onefifteen初衣食午BELLAVITA店鋪限時快閃Maison Margiela Tabi Shoes裝置藝術展。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

早先於寶麗廣塲BELLAVITA開幕新店鋪的精品選貨店初衣食午onefifteen，即日起至10月31日於店內打造Maison Margiela最經典的「分趾鞋」裝置藝術展，像忍者一樣的Tabi鞋款近年來襲捲時尚圈，各路明星、潮人幾乎人腳一雙，onefifteen這次聯手Maison Margiela更配合藝術展，特別推出全台限定獨家款式，特殊的銀色潑漆、白色刷漆造型Tabi鞋帥度破表，且不規則的紋路每一雙都是獨一無二！

▲onefifteen BELLAVITA店上限期舉辦Maison Margiela裝置藝術展。（圖／品牌提供）



onefifteen在今年秋冬與Maison Margiela聯手打造全台首場裝置藝術展，地點就選在日前剛開幕的BELLAVITA店，以品牌最著名的「分趾鞋」作為本次裝置主題，整片白色的展區給人清爽舒適的感覺，並掛上幾幅經典黑白鞋履照以及成堆的白色書本，營造出檔案典藏庫的概念。

▲onefifteen BELLAVITA店獨賣款Tabi 鞋。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



隨著快閃藝術展展開，店鋪獨賣款式也登場，成為最大亮點，將Maison Margiela經典的帆布款Tabi 分趾鞋噴上了銀色的漆，就像是踩進銀色的顏料坑裡一般，鞋面上還有濺上來的不規則潑漆，讓每一款的銀漆範圍呈現都不盡相同，絕對不會與其他人撞鞋。

▲Maison Margiela 銀色潑漆黑色低筒帆布鞋、銀色潑漆白色低筒帆布鞋，NT＄23,680。（圖／品牌提供）



除了最多人選擇的基本素色款式之外，本次店內也同步引進了特殊的刷漆款式，以黑色皮革基本款為基底，在上頭塗上了一層白色的漆，就像是真的油漆一樣，不均勻的上色還有明顯的刷痕，甚至可以摸到顏料凹凸不平的觸感，與銀色潑漆獨賣款相同，每一雙的紋路都是獨一無二的。

▲Maison Margiela 白色低跟刷漆Tabi靴，NT＄37,680、白色刷漆瑪麗珍Tabi鞋，NT＄36,880。（圖／記者王則絲攝）

▲Maison Margiela 棕色高跟Tabi 靴，NT＄30,480、黑色低跟Tabi 靴，NT＄30,480。（圖／品牌提供）

此外，先前在秀上一曝光就引起討論的Reebok X Maison Margiela 聯名Tabi 鞋款，將分趾鞋與Reebok 的充氣鞋款完美結合，再加上撞色設計非常大膽前衛，實體現貨也於此時抵達台灣，高跟款式為女鞋，純厚底則為男鞋款式。

▲Maison_Margiela_x_Reebok 系列，NT＄52,980。（圖／記者王則絲攝）



Maison Margiela 現任創意總監John Galliano 於2020秋冬系列中挹注了中產階級的文化特色，包括傳統紳士男裝運動服的羊毛、法蘭絨、毛氈、針織、呢絨、 防水布等衣料，與中產女裝的毛圈布、軟薄綢、絲綢及絲絨互相呼應，仿皮草及仿鱷魚皮則象徵著人們對奢華生活的嚮往。

本季中處處可見「未完成感」元素，像是大衣切割成拉長的衣領，幾件衣服拼合成破舊感的樣式，不收邊的設計以及刻意保留的線頭，都是一大亮點。

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