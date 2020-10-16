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周興哲坦言「分手心情不好」！為LongchampX皮卡丘露臉　鬼鬼靠眉毛搶鏡

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▲Longchamp x Pokémon聯名系列上市派對，在MARAIS瑪黑家居盛大舉辦，現場眾星雲集。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

Longchamp x Pokémon聯名系列很有話題，與瑪黑家居合作，把整棟店鋪包起來，打造為期半個月的快閃店，上市開幕派對邀請周興哲、鬼鬼吳映潔、郭雪芙、林柏宏、婁峻碩等眾多星光站台，周興哲被問到關於與趙岱新分手一題，回應：「雖然心情不好，但也準備好在活動上大玩一番」！

▲ Longchamp x Pokémon聯名系列上市派對 。（圖／品牌提供）

▲Longchamp x Pokémon聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲ Longchamp x Pokémon聯名系列上市派對 。（圖／品牌提供）

▲周興哲（上）、吳映潔（鬼鬼）（中）、郭雪芙（下）都以深色系為主穿搭，周興哲Le Pliage尼龍腰包，NT$9,900 ; 鬼鬼吳映潔紅色Le Pliage® Cuir迷你手提包，NT$18,700、馬術騎士帽鑰匙圈，NT$4,100 ; 郭雪芙Le Pliage® 尼龍手提包，NT$6,000。（圖 / 品牌提供，以下同）

「情歌王子」周興哲穿簡單休閒的白T、運動鞋混搭正式西裝褲，身上背的Le Pliage尼龍腰包是他日常也很愛搭配的包型，搞笑表示：「不管登山、還是買菜都很方便。」也看上林柏宏身上背的白色Le Pliage Cuir 旅行袋，周興哲說：「很適合我平常打網球、健身。」聊到包包中必備的物品，笑言自己很簡單，就是「手機、錢包、airpods」，提及關於與趙岱心分手，大方回應：「雖然心情不好，但女生是非常好的人，不希望影響彼此，今天也準備好大玩一場。」

▲Longchamp x Pokémon聯名系列上市派對 。（圖／品牌提供）

▲周興哲穿簡單休閒的白T、運動鞋混搭正式西裝褲，身上的Le Pliage尼龍腰包是他日常也很愛的包型。

最近忙碌於台北時裝周與新專輯的吳映潔（鬼鬼），以Longchamp最新秋冬季時裝的紅色小羊皮皮革短版背心、及黑色合身皮裙大方露出腰身，性感亮相，表示最喜歡聯名系列中101與官網獨賣的Le Pliage 黑色肩背袋：「它可以防水、防髒超適合我！」妝容上也畫上近期流行的「gogo眉」配合皮卡丘的閃電，完美展現平常的甜美怪奇風格。

▲Longchamp x Pokémon聯名系列上市派對 。（圖／品牌提供）

▲鬼鬼穿紅色皮革短版背心、及黑色合身皮裙大方露出性感腰身。

鬼鬼也提到前陣子中秋節有點吃多，為今天活動能秀出好身材，昨天緊急衝去躺岩盤浴做補救，「雖然不能增加肌耐力，但能消除水腫」。

▲ Longchamp x Pokémon聯名系列上市派對 。（圖／品牌提供）

▲吳映潔（鬼鬼）畫上近期流行的超吸睛「gogo眉」配合皮卡丘的閃電。（圖 / 品牌提供）


同樣小露性感大腿根的郭雪芙，一身黑色刺繡薄紗連身裙、腳踩太空銀的高跟靴，著迷於聯名系列Le Pliage尼龍手提包中，穿梭在包款上方印花迷宮中，不同姿態的皮卡丘，提到包包中必備物品除了基本手機、錢包，笑說：「最重要的保健食品、防疫清潔用品也是必備。」也大方分享日前中秋烤肉吃多的消腫秘訣：「可以多喝水把鹽分代謝掉。」

▲Longchamp x Pokémon聯名系列上市派對 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙黑色刺繡薄紗連身裙、腳踩太空銀的高跟靴，手拿爬滿皮卡丘的Le Pliage® 尼龍手提包，又甜又辣。

二度入圍金馬的準影帝林柏宏，穿上搶眼粉紅襯衫、以及Longchamp x Pokémon聯名絲巾，笑說很喜歡自己身上背的旅行袋，「因為可以大包亂丟。」聊到金馬獎佛系表示：「拿獎的事還是交給命運。」

▲ Longchamp x Pokémon聯名系列上市派對 。（圖／品牌提供）

▲金馬準影帝林柏宏粉紅襯衫，背全場最貴白色旅行袋很吸睛，Le Pliage Cuir 白色旅行袋，NT$35,600。

法國精品品牌Longchamp 超驚喜攜手Pokémon寶可夢推出全新聯名系列，於台灣共推出三款版本，讓皮卡丘穿梭在各個包款上遊玩，其中最值得一提的是戴上馬術騎士帽的皮卡丘樣式，不只成為了鑰匙圈、也躍上經典尼龍黑包，飾有馬術騎士帽的皮卡丘包款更獨家於台北101旗艦店與官網販售。

▲Longchamp x Pokémon聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲Longchamp x Pokémon聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲皮卡丘穿梭在各個Longchamp x Pokémon聯名包款上遊玩，戴上馬術騎士帽的皮卡丘鑰匙圈很值得收藏。（圖 / 品牌提供、記者王蓁蓁攝）

Longchamp x Pokémon聯名系列也特別找來MARAIS瑪黑家居，聯手打造整棟圍繞皮卡丘黃色身影的超萌快閃店，從10/16至11/1為期半個月，還有為聯名系列量身設計的期間限定「電系雷夢」主題下午茶點，好拍又好吃。

▲Longchamp x Pokémon聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲Longchamp x Pokémon聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲Longchamp x Pokémon聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲Longchamp x Pokémon聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲從10/16起至11/1的Longchamp x Pokémon聯名超萌快閃店，整棟圍繞滿滿皮卡丘超好拍，還有期間限定「電系雷夢」主題下午茶點。


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