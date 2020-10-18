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囤貨趁現在！神級保養推「絕美限定瓶」，送禮自用兩相宜

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▲▼限定瓶太美！神級保養品囤貨趁現在 。（圖／品牌提供）

▲SK-II和Sisley不約而同推出節慶限定瓶。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

隨著年末佳節悄悄接近，各大經典保養紛紛推出限定瓶身，讓你送禮、自用兩相宜。Sisley全能乳液推出超美花火瓶身、SKII青春露和街頭藝術結合，打造藝術限量版，各個話題十足真的超勸敗。

針對換季不穩定膚況，首要就是增進肌膚防禦力，Sisley全能乳液自1980年上市至今，一直蔚為經典，柔潤細緻水漾質地，具備精華液分子小、易吸收特點，使肌膚迅速地得到最佳修護效果，維持肌膚平衡，並強化肌膚防禦力，使後續保養品的吸收效果發揮的更加有效。

▲▼限定瓶太美！神級保養品囤貨趁現在 。（圖／品牌提供）

Sisley 全能乳液 2020限量花火瓶，125ml，7,200元。

全能乳液連續3年與藝術家Elzbieta Radziwill攜手合作，將她迷人獨到的繪畫作品體現在全能乳液限量瓶身。以大自然為主題，發揮靈巧美妙的藝術靈感及強烈的色彩搭配，盒子和玻璃瓶上裝飾著迷人的灌木和葉子，以金色和深紅色的層次搭配，散發著花火般燦爛光芒。

▲▼限定瓶太美！神級保養品囤貨趁現在 。（圖／品牌提供）

▲SK-II 青春露街頭藝術限量版黑色/紅色/黃色，6,250元，全台週年慶特價5,625元。

為了吸引年輕人目光，每年皆推出不同限量瓶身的SK-II青春露，為了歡應年末佳節，今年結合街頭藝術和音樂等流行文化元素，攜手全球代言人綾瀨遙、克洛伊·莫雷茲和竇靖童，通過全新SK-II青春露街頭藝術限量版，以全新方式表達我們對節日的祝福。

▲▼限定瓶太美！神級保養品囤貨趁現在 。（圖／品牌提供）

不只如此，這次更與日本傳統禮品包裝工藝結合，隨青春露贈送街頭藝術限量版絲巾 Furoshiki， 以先鋒前衛的街頭藝術為靈感的贈禮包裝設計，是可重複使用的多用途贈禮選擇，可從贈禮包裝變為時尚包款使用，亦可通過簡單摺疊成為賞心悅目的裝飾品。

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關鍵字：

經典保養, 限定瓶身, 限定
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