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3招改善睡眠品質避免「壓力肥」！試試每天散步30分鐘

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▲▼3招改善睡眠品質。（圖／翻攝ＩＧ）

▲睡眠問題不僅影響健康和精神，更可能引起「壓力肥」。(圖／翻攝IG@moeka_nozaki)

編輯／Amanda

根據調查，全球有將近四分之一的人有失眠困擾，而睡眠問題不僅會影響身體健康、精神狀態，對於養護肌膚和身材維持也有很有相關。擁有良好的睡眠品質不僅能改善怎麼睡都睡不飽的狀況，加速身體恢復、記憶力也會變好，還能避免壓力肥，快把以下3個經過驗證能有效改善睡眠品質的方法記好，從今天起當個睡美人。

▲▼3招改善睡眠品質。（圖／翻攝ＩＧ）

▲每天散步或走跑步機30分鐘可幫助改善睡眠品質。(圖／翻攝IG@euddeume_)

1.每天做點運動

這裡指的每天運動並不是指一定要去健身房做重訓或做HIIT等激烈運動到滿身大汗，而是有稍微活動身體就可以了，像是每天飯後散步或是在跑步機上走個30分鐘，都可以對改善睡眠有很大的幫助。當然，本來就有運動習慣的人，維持自己原本的運動也可以，但要注意運動時間盡量不要太晚，因為睡前做激烈運動，反而會影響睡眠。

2.維持規律的睡眠時間

很多養生專家和醫師都常呼籲要盡量早睡早起，但現代人工作、生活忙碌，很多人都無法早睡，如果無法早睡，那就盡量做到固定一個時間點上床睡覺，比如你常常需要凌晨1點才能睡，那就盡量每天都在這個時間點準備睡覺。養成規律的睡眠時間，對於改善睡眠品質也很重要。

▲▼3招改善睡眠品質。（圖／翻攝ＩＧ）

▲燕麥、香蕉等食物含有豐富色胺酸，可幫助增加褪黑激素。(圖／翻攝IG@sachi_fujii_official)

3.適當補充褪黑激素

褪黑激素是由大腦內松果體分泌的一種荷爾蒙，是控制人體睡眠與清醒週期的關鍵角色，當夜晚來臨、亮度減弱時，褪黑肌素分泌量會增加，幫助入眠。但當人處於壓力大的狀態、臥室燈光太亮或睡前還不停滑手機、接受過多藍光等，都會抑制退黑激素的分泌，影響睡眠狀況。

如果已經出現了一些睡眠問題，或想調整睡眠時間，可適當地補充一點含有褪黑激素的保健食品，幫助產生睏意，快速入睡；也可從食物中攝取色胺酸、血清素等褪黑激素的生成原料，像是黃瓜、番茄、櫻桃、香蕉等蔬果，或是燕麥、玉米、牛奶、堅果等食物都能幫助褪黑激素分泌增加。

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關鍵字：

失眠, 淺眠, 睡不好, 睡眠, 睡覺, 睡眠品質, 助眠, 秘訣, 改善方法
fashion.net

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