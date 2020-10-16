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動物集合啦！超萌貓咪唇膏、松鼠彩盤，可愛到想包色處理

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▲▼超可愛動物系彩妝，全想包色處理！ 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲彩妝全部變成可愛動物造型。（圖／翻攝自IG/erika_ishizaki、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

女生愛美是本能，愛小動物是天性，以動物發想的彩妝組更是讓少女心爆發，無論是可愛貓咪，又或是圓滾滾松鼠造型，完全讓人想包色處理。

▲▼超可愛動物系彩妝，全想包色處理！ 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼超可愛動物系彩妝，全想包色處理！ 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲PUPA 楓糖幸福松鼠彩妝盒-珍藏版，1,580元。

義大利彩妝PUPA，設計師以森林為主題，推出迷你版小松鼠彩妝盒，可愛的松鼠造型，內附超豐富彩盤，外觀與實用兼具，一共有4款設計，滿足各式彩妝需求，超豐富系列，彷彿集齊 4 隻就能舉辦一場動物森友會，更是女孩們聖誕節交換禮物的首選。

▲▼超可愛動物系彩妝，全想包色處理！ 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲PAUL&JOE 英倫貓限量頰彩球，9g （ 台北SOGO忠孝館獨家），1,350元。

總讓貓迷暴動的PAUL&JOE，今年再度推出多款貓咪限定產品，其中超可愛立體造型的頰彩球，如小餅乾一樣鑲入內盒，聖誕紅的外盒印上了俏皮的英倫貓圖騰，內含3款色調，半透明微光澤的粉質，搭配柔軟扇形粉彩刷，只要輕輕一掃就能畫出無辜有元氣的日曬妝感。

▲▼超可愛動物系彩妝，全想包色處理！ 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲ANNA SUI 童話粉紅獨角獸淡香水，50ml，2,500元。

ANNA SUI推出童話粉紅獨角獸淡香水，以粉紅色玫瑰金獨角獸搭配猶如玫瑰氣泡飲般的香水液體，讓整體夢幻感破表。全新童話香水，無論從形象、瓶身，甚至到外盒都是環繞著旋轉木馬的主軸，彷彿擁有了它，就像是擁有了通往奇幻世界的鑰匙，讓女孩們抵達粉紅色的奇幻國度。

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關鍵字：

動物, 彩妝, 可愛, , 造型
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