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秋冬換季必備5款開架「萬用乳霜」！高CP值、1.2秒就賣出一罐

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▲▼5款高CP值開架乳霜。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲換季肌膚容易乾癢脫屑或敏感，備好一瓶萬用乳霜就對了。(圖／翻攝IG@aoihamada)

記者張毓容／綜合報導

最近氣溫溜滑梯，讓人終於感受到時序進入秋天，但肌膚也跟著開始出現容易乾燥脫屑、搔癢或敏感不適等問題，這時保濕、舒緩、鎖水缺一不可，想輕鬆搞定換季肌膚問題，加入一罐多功能乳霜就對了！近來開架品牌出現不少高CP值神仙乳霜，有的大推輕盈質地，有的主打一瓶抵多瓶，以下5款快挑起來。

▲▼5款高CP值開架乳霜。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）
▲AHC 瞬效保濕B5微導活膚霜，50ml，NT$950。

在韓國超過5000家醫美診所指定使用的AHC，除了「神仙水」超出名，每1.2秒就賣出一罐的「瞬效保濕B5微導系列」也是人氣經典商品。今年9月AHC將全系列再升級，將維他命B5提高到兩倍濃度，讓保濕、修護效果更提升，其中完美結合經典保濕成分與輕盈質地的活膚霜，能在肌膚形成薄薄鎖水層，鎖住保養成分，更幫助維持肌膚彈性。

▲▼5款高CP值開架乳霜。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲3INA 親肌LIFE粉彈潤水凝霜，50ml，NT$950。

深受年輕人喜愛的西班牙美妝品牌3INA以減法保養概念推出「親肌LIFE保養系列」，採用天然無負擔植萃成分，打造給肌膚吃的「輕食健康餐」。其中有著超特殊如雪酪般綿密質地的水凝霜，塗抹於肌膚瞬間化開爆水、秒速吸收，使肌膚柔潤鎖水、Q彈膨潤，但卻絲毫不黏膩。

▲▼5款高CP值開架乳霜。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）
▲DHC 御膚輕盈雪花霜，50g，NT$780。

添加多達60種美膚精華的DHC御膚輕盈雪花霜，集結了化妝水、精華液、乳液、乳霜、面膜等5種功能，不僅多效合一使用超方便，質地就如品名一樣像是雪花般輕盈，一抹上肌膚就會轉化為保濕潤澤的水感質地，快速吸收且長時間為肌膚維持高度水嫩滋潤。

▲▼5款高CP值開架乳霜。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲水潤專科 保濕輕乳霜，50g，NT$450。

專科推出特別針對台灣消費者所研發的全新「輕乳霜」，質地輕盈好吸收卻有滿滿保濕力，加入強效滋潤複合配方和Q10，能提升肌膚含水量、長效潤澤保濕，幫助肌膚維持彈潤柔嫩，一瓶就能搞定缺水、脫皮、暗沉、粗糙、化妝浮粉等秋冬常見5大肌膚困擾。

▲▼5款高CP值開架乳霜。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）
▲肌研 極潤保濕凝霜，50g，NT$550。

連「最強星二代」光希Kōki都愛用的肌研「極潤保濕系列」，今年推出全面升級版，添加樂敦製造全新獨家機能型「乳酸菌發酵玻尿酸」，結合4重玻尿酸，提供潤澤同時還能為肌膚建立防護屏障，讓肌膚更健康透亮，搭配細緻滑順的彈力凝霜質地，長效鎖水不黏膩。

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關鍵字：

保養, 護膚, 保養品, 乳霜, 輕乳霜, 開架, 高CP值
fashion.net

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