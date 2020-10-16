亮・珠寶／線上拍賣白鑽與設計款最夯　佳士得端各大牌經典作

▲佳士得正進行Iconic Designs珠寶線上拍賣，精選的拍品構出一幅秋日美景。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年受新冠肺炎疫情衝擊，國際拍賣行增加不少線上拍賣場次，吸引更多新客與年輕族群上網競標，也讓原本觀望的賣方，願意將手上的珍藏放在網上拍賣，不過很明顯品項仍有所考量，例如需要親自感受「手感」的古瓷、歷史悠久的字畫、親眼見證美麗色澤的彩色寶石或彩鑽等品項，鮮少現身，佳士得（Christie’s）紐約正在進行的線上珠寶拍賣，便是以各大品牌經典款為主。

▲蘇富比本月初以約4.5億元網上拍出102.39克拉D色完美無瑕橢圓形白鑽。（圖／蘇富比提供）

放到網路世界競投的珠寶，本以為受限於價格，但從蘇富比（Sotheby’s）本月初創下線上拍賣史先例，以「無底價」方式拍賣102.39克拉D色完美無瑕橢圓形白鑽，最終以逾台幣4.5億元結標，顯示擁有清楚4C等級與證書的白鑽，不受拍賣場域限制，另一類在網上受歡迎的珠寶，則是以設計感取勝的珠寶。

▲佳士得梵克雅寶Vintage Alhambra紅玉髓項鍊（左）估價約300,000元起，梵克雅寶鑲嵌土耳其石鬧鐘起估價約300,000元起。



▲Tiffany JEAN SCHLUMBERGER紅色琺瑯手環（左）估價約240,000元起，卡地亞TRINITY手環估價約60,000元起。



佳士得紐約正在線上舉辦的Iconic Designs珠寶拍賣，共匯集50件來自世界知名珠寶商如寶格麗（BVLGARI）、卡地亞（Cartier）、GRAFF、MIKIMOTO、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、Tiffany & Co.等一線國際品牌的招牌作品，讓珠寶迷一眼就能認出。

▲MIKIMOTO直徑14.5mm到18.2 mm珍珠串鍊估價約（左）約300,000元起，寶格麗Serpenti鑽錶估價約1,950,000元。

開放競標至10月27日的佳士得Iconic Designs線上珠寶拍賣會，品項包括多件梵克雅寶幸運草圖騰的Alhambra系列、寶格麗華麗閃耀的Serpenti鑽錶、卡地亞容易入門的TRINITY三環手環與美洲豹戒指等，多數起標價格都相當吸引人，可藉由刺激的競標覓得心儀的作品。

▲GRAFF鑲嵌祖母綠切割鑽石線戒（左）約900,000元起，Jar鋁材質三色堇造型耳環估價約60,000元。

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