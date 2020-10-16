日本環球影城「瑪利歐咖啡廳」搶先開幕！帽子蛋糕、超級蘑菇杯必買

編輯／Emily

日本環球影城新建立的「超級任天堂世界」讓遊戲們期待不已，原本預定今年開幕，但受到疫情影響延遲至2021年春季。不過現在有機會搶先體驗了，環球影城在10月16日會讓世界上僅此一間的「瑪利歐主題咖啡廳&商店」開幕，店內的裝潢、餐點都以瑪利歐元素設計，還有Q爆的紀念品必須帶走。

▲世界上僅此一間的瑪利歐主題咖啡廳開幕。（圖／翻攝自usj.co.jp、topics.nintendo.co.jp，下同）



「瑪利歐主題咖啡廳&商店」 設在樂園內的好萊塢區，店門口就以瑪利歐圖案當招牌，走進店內充滿鮮豔色彩，配上超級蘑菇、綠水管、磚塊等圖案，彷彿進入了遊戲世界。

咖啡廳的餐點同樣以瑪利歐主題設計，做成瑪利歐兄弟帽子造型的蛋糕絕對必吃，「瑪利歐款」是紅帽子形狀的蛋糕配上草莓、鮮奶油內餡，「路易吉款」是綠帽子蛋糕加青葡萄。

飲料部份有三款氣泡水，都加了角色身上的元素當裝飾，「瑪利歐草莓奶油氣泡水」是紅色、「路易吉青蘋果奶油氣泡水」是綠色，兩款吸管都裝了可愛的小鬍子，「碧姬公主桃子奶油氣泡水」則有她的小皇冠。

最有紀念價值的就是「超級蘑菇飲料杯」了，圓圓的立體蘑菇就像直接從遊戲裡搬出來，帶回家還能當擺飾，可愛度破表。

除了咖啡廳，紀念品商店也有很多好物，像瑪利歐兄弟帽子造型鑰匙包、票卡夾都很值得買，瑪利歐造型收納袋組和墊子也很實用，還有碧姬公主皇冠造型鑰匙包、小零錢包，完全讓人選擇障礙發作，想全部包回家。

喜歡卡通人物主題餐廳的話，日本咖啡廳OH MY CAFÉ先前才和迪士尼皮克斯角色合作推出主題餐廳，這次則是把位於東京新宿的STORY STORY 咖啡店改造成「小熊維尼主題餐廳」，推出一系列做成維尼和朋友們造型的餐點，像黃色的漢堡、咖哩飯都做成維尼的臉，還有小豬和跳跳虎造型的沙拉，全部萌到讓人捨不得吃。活動期間從10月14日起至明年1月31日，有機會一定要去朝聖。

▲小熊維尼漢堡售價1,890日圓不含稅（約台幣517元）、咖哩飯1,590日圓不含稅（約台幣435元）。（圖／翻攝自honey.ohmycafe.jp，下同）

▲小豬莎拉杯售價990日圓不含稅（約台幣270元）、跳跳虎沙拉杯890日圓不含稅（約台幣243元）。



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