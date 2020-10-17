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面盤上演錦鯉優游戲碼　715萬自動玩偶錶讓人玩上癮

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▲▼Jaquet Droz 。（圖／公關照）▲▼Jaquet Droz 。（圖／公關照）

▲Jaquet Droz錦鯉幻蓮「MAGIC LOTUS AUTOMATON」自動玩偶腕錶，7,157,000元。（圖／Jaquet Droz提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Jaquet Droz（雅克德羅）以精巧的自動玩偶時計著稱，近日於寶鴻堂台北旗艦店亮相的錦鯉幻蓮「MAGIC LOTUS AUTOMATON」自動玩偶腕錶，將此獨到設計發揮淋漓盡致，啟動自動玩偶功能後，錦鯉隨著河流環繞面盤每30秒轉一圈，魚尾還會擺動，栩栩如生，一次可上演約4分鐘的動態秀。

▲▼Jaquet Droz 。（圖／公關照）

▲栩栩如生的錦鯉在運作時會擺尾。

全球限量28只的Jaquet Droz錦鯉幻蓮腕錶，運用貝雕、金雕與大明火琺瑯工藝，呈現精緻的河流、蓮花、蓮葉場景，當啟動玩偶功能，錦鯉可擺動尾部隨著潺潺流水向前游動，亦可上下浮動潛到蓮葉下方；另一驚喜是當蓮花漂到十分顯示盤下方時，便會顯露一顆寶石，隨著河水轉動一圈，分別交替呈現藍色藍寶石、黃色藍寶石及紅寶石，如何知道動力減少？從蜻蜓逐漸下移停在蓮葉上，代表該為活動場景上鍊，再欣賞一次了。

▲▼Jaquet Droz 。（圖／公關照）▲▼Jaquet Droz 。（圖／公關照）

▲Jaquet Droz愛之蝴蝶自動玩偶腕錶，面盤採用1億4千萬到1億8千萬年前形成的石化木，4,295,000元。

同場展出限量28只的Jaquet Droz愛之蝴蝶自動玩偶腕錶，面盤以1億4千萬到1億8千萬年前生成的石化木打造，襯托著駕著戰車的金雕天使與蝴蝶，啟動時蝴蝶振翅、戰車車輪轉動，畫面生動。

▲▼Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓卓時Premier系列Kaleidoscope 18K玫瑰金藍色錶帶款，約1,340,000元。

即便沒有動態秀，精緻的面盤裝飾工藝也能成功吸睛，海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出4款源自萬花筒的卓時Premier系列Kaleidoscope腕錶，大膽運用鮮豔色彩與幾何圖形，以深藍錶款為例，像極了寶石的藍色、粉色、綠松石色及綠色實際上是珍珠母貝，輔以美鑽創造出如萬花筒一般的繽紛圖案。

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關鍵字：

Jaquet Droz, Harry Winston, 海瑞溫斯頓
fashion.net

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