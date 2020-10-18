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奧斯塔羅12星座一周運勢1019-1025　牡羊家庭開銷變大、巨蟹進入甜蜜期

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▲星座 。（圖／奧斯提供）

20201019-1025奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！下周有望開始獲得回報，過往的努力在下周感到欣慰不少，在工作上的辛苦勞累也在逐漸的減少當中。

TOP2：天秤座愛情運最旺！下周對於情感的經營變得更加積極，也相當願意和對方溝通感情的未來方向，並且更加努力在目前關係中。

TOP3：雙魚座金錢運最旺！偏財運勢良好，業務性質的朋友好好把握下周業績成長的機會。

本周需注意星座

1.牡羊座事業運需要留意：和同事的相處在下周容易有嫌隙產生，多留意和同事之間的溝通狀況，價值觀的落差也讓自己在職場上孤立許多。

2.射手座愛情運需要留意：雙方在下周容易因為小問題產生爭執，也開始覺得這段感情是否不太適合，要多注意面對爭執時的言語措辭。

3.獅子座金錢運需要留意：偏財運不理想，投資理財的部份有破財的機會存在，要多加觀察別貿然投資。

牡羊座

開運顏色：紫色
幸運數字：01

整體運勢★★★
牡羊朋友有種將自己封閉起來拒絕外在溝通管道的感覺存在，奧斯提醒要多注意這樣的狀況發生，以免讓周遭的朋友感到壓力。

愛情運勢★★★
面對愛情的不確定感些微提升，導致在感情中的腳步慢了下來，讓雙方對於情感的互動倦怠不少，也開始思考段感情的未來性。

事業（學業）運勢★★
將自己與同事朋友之間隔離起來，不願和周遭的人有太多的互動，造成自己有孤立無援的狀況，奧斯建議要多注意。

金錢運勢★★★
金錢的支出變多，比較多是偏向家庭、家人的原因導致你的開銷變大。

金牛座

開運顏色：天空藍
幸運數字：50

整體運勢★★★★★
金牛朋友有效且相當快速的解決許多問題，耐性、理性兼具的良好狀況，也讓你在下周情緒平穩不會有太大的波動。

愛情運勢★★★★
在愛情中你將扮演主導的角色，而理性的存在也不會讓對方感到不悅，會是個愛情運相當好的一周。

事業（學業）運勢★★★★
清晰的思考及小心謹慎的態度將充斥在你下周的事業上，也因為如此讓你面對自己目標及工作內容時都變得更加輕鬆，且容易許多。

金錢運勢★★★★★
正偏財運都還算不錯，但比較適合理財和投資，理性的去選擇投資標的，可望獲得不錯的回報。

雙子座

開運顏色：綠色
幸運數字：62

整體運勢★★★
雙子的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，下周將積極的尋找讓自己穩定下來的方式，所以好好把握這樣的動作 。

愛情運勢★★★
看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★
異動的想法在下周開始出現，對於目前的學事業無法有效堅持，目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★
正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

巨蟹座

開運顏色：藍色
幸運數字：42

整體運勢★★★★★
巨蟹朋友下周強烈的自信，將暗示著成功的指日可待，而這樣的收穫多半來自過去自我努力的付出與耕耘，因此若是過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報。

愛情運勢★★★★
成熟穩定的戀情狀態，讓雙方對於未來都感到踏實不少，有伴的朋友奧斯建議可要好好享受難得可貴的甜蜜時間。

事業（學業）運勢★★★★★
學事業方面在下周都有望開始獲得回報，原因來自過去的努力，下周逐漸地收穫，也讓你更願意投入在目前的工作當中。

金錢運勢★★★★★
正財運優於偏財運，奧斯建議多著重在本業上有望獲得不錯的金錢回報。

獅子座

開運顏色：深綠色
幸運數字：28

整體運勢★★
獅子朋友將轉入較不穩定的一周，對於ㄧ些有利自己的機會都無法有效的掌握，最主要是自己下周的思考變的不像過去那樣的清晰，所以思考沒有想得太周全。

愛情運勢★★★
在感情上卻相反的顯得太過思考，造成了些許不良反應導致感情稍稍的停滯了起來，奧斯建議下周擅長思考的優點不要應用在感情上會比較好。

事業（學業）運勢★★★
下周容易太鑽牛角尖且太過執著，導致自己的工作或學業多了些阻礙，間接也失去了些機會，要多注意這樣的狀況。

金錢運勢★★
正偏財運皆不是太理想，奧斯建議保守一點會比較好。

處女座

開運顏色：紅色
幸運數字：39

整體運勢★★★
處女朋友下周容易太過衝動反而容易犯下大錯，所以如果有想改變些什麼的想法，要多加全盤的考量別一昧的向前。

愛情運勢★★★
過去問題始終沒有有效解決，下周又重蹈覆測，而這樣狀況也讓這段愛情中某一方感到無力且厭煩，反覆的發生也感到壓力不少。

事業（學業）運勢★★★
過度埋首在自己的工作、學業裡頭，所以下周敞開心胸接納周遭聲音，反而是你該學習的課題。

金錢運勢★★
財運一般，沒有大的起伏，大財是沒有的但小財還算不錯。

天秤座

開運顏色：白色
幸運數字：17

整體運勢★★★★
天秤的行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會，行動力的提升讓你在下周顯得極積許多。

愛情運勢★★★★★
雙方的感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且願意與對方分享心中想法也樂於溝通。

事業（學業）運勢★★★★★
如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力，另外如果業務或自有公司類型的朋友，下周也有望進點新案子，工作上有突破。

金錢運勢★★★★★
正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能。

天蠍座

開運顏色：卡其色
幸運數字：86

整體運勢★★★
天蠍朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親力親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣。

愛情運勢★★★
在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足，建議多留意和另一半的溝通狀況。

事業（學業）運勢★★
關起了和同事溝通的橋梁，讓自己埋著頭做事，導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

金錢運勢★★
下周偏財運運勢不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確。

射手座

開運顏色：橘色
幸運數字：84

整體運勢★★
射手朋友，下周也要多注意自我內心理念的停止，例如一直以來都相信自己能做到的事情，下周因為某些事情的發生導致信念的停止或結束。

愛情運勢★★
雙方下周存在的不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

事業（學業）運勢★★
下周學事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也在下周顯得明顯許多，要多適時的排解自我壓力可別累出病來。

金錢運勢★★
正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議有投資動作，再多觀望一陣子比較好。

摩羯座

開運顏色：蘋果綠
幸運數字：09

整體運勢★★★
摩羯的朋友轉入思考的一周，比較著重在思考方面，原因來自手邊的事情開始變得繁雜，讓自身的行動力因此開始下降了。

愛情運勢★★★
對於目前的愛情稍微的冷卻，兩人對於這段愛情出現想法上的出入，讓某一方在下周感覺到些許的壓力。

事業（學業）運勢★★★
學事業有阻礙發生，讓目前的事情無法有效的去做，且過度思緒計畫也讓你在工作上無法放心去做。

金錢運勢★★
正偏財運不佳，可能會有多餘的支出讓你感到壓力，所以要下周要注意自己的理財狀況。

水瓶座

開運顏色：黃色
幸運數字：51

整體運勢★★★
水瓶朋友則顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後會有問題爆發的隱憂，可別影響自己太深。

愛情運勢★★
雙方下周面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業（學業）運勢★★
粗心大意的狀況在學事業方面，顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學事業要多提起些熱情，在面對工作時也要再細心一些。

金錢運勢★★★
正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會，奧斯建議下周著重在如何守財。

雙魚座

開運顏色：桃色
幸運數字：22

整體運勢★★★★
下周雙魚朋友在面對事情時更有自我的想法，對自己也有相當大的信心，讓自己處理事情來更佳的游刃有餘，要好好把握下周的好運勢。

愛情運勢★★★★
在面對感情時充斥腳踏實地的元素，穩定發展的感情也讓自己下周變得更加的體貼彼此，雖少了點美麗的花火，但卻是步入穩定感情的前兆。

事業（學業）運勢★★★
在學事業方面，則顯得更加的實際許多，不再像過去那樣的好高騖遠，而是懂得做好自己手邊的事情，讓自己的實力提升許多。

金錢運勢★★★★
偏財運勢良好，但卻是需要透過努力而得，因此多偏向是突如其來的case讓自己多增加點收入的感覺。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
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