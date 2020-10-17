BLACKPINK上《認識的哥哥》貴氣逼人！把Chanel襯衫、Celine外套當校服穿

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@jtbcbros

女團BLACKPINK月初帶著首張正規專輯回歸，也宣布時隔三年，以4人完全體出擊韓國人氣綜藝《認識的哥哥》，目前只釋出預告就引起熱烈討論，因為節目以學校為主題，來賓們都會穿校服登場，而BLACKPINK竟然直接把名牌精品當制服穿，宛如從影集《花邊教主》裡出來的貴族學校學生。

《認識的哥哥》女團來賓的穿搭基本上是以有統一性的校服為主，雖然版型經過改良，每個人細部搭配有差異，但整體很明顯是同系列。這次BLACKPINK成員雖然都是白襯衫配灰百褶短裙，但細看每個人身上的單品都不同，甚至還都是名牌精品。

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Lisa上半身穿的全部來自Celine，上衣根本不是襯衫版型，而是有著蕾絲高領的白上衣，外面搭上剪裁俐落的短版西裝外套，展現帥氣風格。

▲蕾絲高領上衣售價2,300歐元（約台幣77,509元）。（右圖／翻攝自Celine官網）

▲短版西裝外套出自Celine 2020 Winter系列。（圖／翻攝自celine官網）



Jisoo的上衣來自Danielle Guizio，不同於傳統白襯衫，這件衣服做成澎澎袖，加上胸口的毛衣針織設計更有時尚感，Jisoo纖細的腰上還繫了Dior的皮帶，整體更顯貴氣。

▲澎澎袖針織白襯衫售價美金480元（約台幣13,809元）。（左圖／翻攝自danielleguiziony）



▲Dior 30 MONTAIGNE皮帶售價美金750元（約台幣21,574元）。（圖／翻攝自Dior官網）

Jennie則是穿上Chanel的白襯衫外搭灰背心，再加上髮箍、Chanel耳環，完全是氣質女神，相較之下Rose的穿搭比較平易近人，短袖白襯衫外面穿了Curetty的黑色針織背心，正好是最近超流行的搭法。

▲白色襯衫售價1,380歐元（約台幣46,495元）。（左圖／翻攝自farfetch）

▲黑色針織背心售價美金64元（約台幣1,840元）。（圖／翻攝自curetty）



BLACKPINK穿的根本是《認識的哥哥》史上最高級制服，看了也讓人更期待10月17日節目正式播出。

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