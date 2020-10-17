12生肖農曆九月運勢1017-1114　鼠有腸胃問題、蛇賺錢運旺

2020下半年台灣疫情趨緩，各行業均有振興之勢，12生肖該如何運用今年運勢重整步伐？心想事成與財運亨通的關鍵是？十二生肖每月運勢高低各不同，精彩滾滾！在7/22進入「大暑」之際，型男命理師湯鎮瑋提醒12生肖注意事項，將可助您翻轉上半年運勢，轉動命運之輪，化解低迷谷底氛圍建立防疫新生活。

12生肖流月運勢10/17～11/14（農曆九月）

▲12生肖。（圖／Shutterstock／人類智庫數位科技股份有限公司提供，以下皆同）

鼠

好運指數：★★

這個月整體運勢不理想，特別是健康方面，不但要留意自己的腸胃和眼睛問題，更要留意家人健康，尤其是家中幼兒與老人的人身安全，避免意外發生。財運一般，需要節約，因為開銷方面會比較大。

牛

好運指數：★★

鑽牛角尖的月分，運勢略帶波折。工作忙碌，但是勞而有功，不過別太在意旁人眼光，該怎麼做就怎麼做；也不可多管閒事，更不可替他人作擔保，否則失財失運。感情則要打開天窗說亮話，不宜隱忍。

虎

好運指數：★★★

本月人氣運勢其實也不弱，若能專注工作，不一心多用，事業運會得到提升。財運要堤防被人扯後腿，看似有望的理財計畫，實際上可能是天方夜譚。感情上要多關心對方，即時瞭解對方的想法和情感傾向。

兔

好運指數：★★★★

月令旺相、好運回升，在工作上只要不犯原則性的錯誤，有很大機會受到貴人的提攜幫助。財運也看好，投資可，但還不適合置產。桃花運旺，能吸引異性的青睞，有伴的朋友要保持分寸，單身朋友則可以把握機會。

龍

好運指數：★★

運勢急轉直下，還來不及嚐到上個月的甜美果實，就要面對眼前的難關。工作中不可憑主觀臆想而下結論，凡事為自己留條後路。而在涉及大額投資時應慎重考慮，避免盲目投資而損失。勿因瑣事與伴侶爭執，別斤斤計較。

蛇

好運指數：★★★★

本月若能對事業有通盤瞭解，不但能增加工作信心，還有助於規劃完整事業藍圖，成功就在不遠處。此外，將有貴人引導你正確的投資方向，少顧慮、果斷大膽方能抓住賺錢良機。感情也有好運兆，熱情主動有好消息。

馬

好運指數：★★★★

三合吉星相伴，整體運勢理想。職場上有新氣象，化繁為簡、分層負責，讓職場運作更靈活。財運有驚也有喜，短期投資或可碰碰運氣，只是要量力而為。這個月容易與親友發生矛盾，多些傾聽、少些抱怨吧！

羊

好運指數：★★★★

財運走勢理想的月分，正財偏財都會有所收入，但是不能隨意投資，還是要做好理財規劃。工作上會有新的機會，故而不可安於現狀，抓緊時機衝刺，闖出亮眼成績！感情上建議放鬆身心，或是找朋友談心，減少壓力。

猴

好運指數：★★

本月不如意事接二連三，要有心理準備。工作壓力無形上升，平常心面對，自能順利度過。財運不彰，切勿強求，以免輸得焦頭爛額。感情發展不給力，情侶夫妻間容易因小事而鬧矛盾，要平和心態看待，勿小題大作。

雞

好運指數：★★★

這個月的你不妨改變舊的工作思維，從新角度去考慮目前的狀況，事業有機會突破重圍，展現不同局面。財運不濟，控制開支，不求美食美衣，想方設法開源節流。感情表現不盡理想，多一分體貼對方的心就行了。

狗

好運指數：★★

月令逢沖，影響整體運勢，宜採取守勢。工作上能完成自己的任務就該滿足，遇有同事間的合作要多加小心。本月屬於破財之月，千萬不要賭博，老老實實的存錢才是上策。感情生活上有些問題需要解決，彼此多些鼓勵、互相打氣。

豬

好運指數：★★★

本月運勢走向吉凶參半。工作上大問題沒有，小狀況卻不少，需提高警覺，尤其留意容易忽略的小細節，終能化險為夷。財運起伏，需要看準時機，細心加耐心才是有利之舉。感情上相互溝通太少，爭執口舌便是由此而生。

★書名：2020財寶鼠來開運農民曆：阿湯哥告訴您12生肖趨吉避凶策略，讓您避煞招財、旺桃花家運！

★作者： 湯鎮瑋

★出版品牌：人類智庫

★出版日期：2019年11月7日

★定價：新台幣380元