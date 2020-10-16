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櫻花妹搶瘋！每人限購3罐　牛乳石鹼推赤罐乳霜才250元全身都能擦

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記者李薇／綜合報導

日本牛乳石鹼的肥皂非常有名，紅色的包裝搭配上牛隻的圖案，已經是品牌的經典標誌，重點是加入牛乳的肥皂洗起來帶有滋潤度卻又不滑膩，深受很多粉絲喜愛；最近更是推出極度限量的乳霜，立刻讓粉絲瘋狂入手，不貴的價格加上全身都可以擦，當然要入手。

▲牛乳石鹼,乳霜,妮維雅,保養,赤罐。（圖／IG） 

▲牛乳石鹼推出乳霜。（圖／ayuiro_days08 IG、hokkori_mattari IG）

牛乳石鹼這次推出的乳霜不但全身都可以擦，水潤的質地一抹就可以推開，立刻吸收進肌膚底層，清透的質地使用起來有滋潤度，卻又不會過於黏膩，用過的人都覺得非常好用，加上帶有肥皂香味，日幣700元（約台幣250元）真的很超值。

 ▲牛乳石鹼,乳霜,妮維雅,保養,赤罐。（圖／IG）

▲深受網友熱愛的赤罐。（圖／nico.hiromi IG、yumiko__7030 IG）

日本女孩非常喜歡用這種乳霜，之前妮維雅的藍罐也是從日本爆紅，很多櫻花妹都會買它在泡澡的時候，順便敷在臉上，據說這樣使用完，臉部肌膚超級嫩，就像是做過SPA一樣的感受，非常厲害。

 ▲牛乳石鹼,乳霜,妮維雅,保養,赤罐。（圖／IG）

▲妮維雅藍罐也是很多櫻花妹冬季必備。（圖／mochanyanko_galler IG）

這次全新推出的赤罐，據說比妮維雅的藍罐質地更加水潤，也更好推勻，而藍罐則是比較扎實的乳霜，使用起來比較有厚實感，比較適合用來厚敷，或是乾燥的肌膚使用，因為滋潤度更強烈，也比較油感一些。

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關鍵字：

牛乳石鹼, 乳霜, 妮維雅, 保養, 赤罐
fashion.net

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