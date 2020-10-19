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TOM FORD消光黑氣墊粉餅帥爆！遮瑕度超高，完全不用另外蓋斑

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記者李薇／綜合報導

TOM FORD的彩妝系列向來以精緻的妝容，受到彩妝迷的瘋狂，尤其是眼影盤，更是很多人一輩子都必須要收一盤的神級單品；最近國外更是釋出全新的氣墊粉餅，霧面的黑色粉盒搭配上紅色的TF字樣，完全帥到爆！

▲TOM FORD,氣墊粉餅,彩妝,PS美美妍。（圖／IG）

▲TOM FORD氣墊粉餅使用起來很有遮瑕度。（圖／anha_motd IG）

TOM FORD這次全新推出的氣墊粉餅在南韓搶先亮相，黑色的消光設計包裝，搭配上紅色的品牌LOGO，看起來真的帥氣又狂野，連裡面的氣墊粉撲也是採用黑色的設計。

▲TOM FORD,氣墊粉餅,彩妝,PS美美妍。（圖／IG）

▲超帥的氣墊粉餅。（圖／ywoo_lee IG）

在妝感上，並不是薄透路線，具有遮瑕度的底妝，直接輕拍上妝，就不需要另外遮瑕，相當方便實用，據說使用起來雖然是霧面的妝效，但因為裡面添加保養成份，所以使用起來並不會特別乾燥，反而有種潤澤感。

▲自然美,美美研,氣墊粉餅,唇筆,唇彩,彩妝,Her和她。（圖／自然美）

▲霧面底妝一點都不會乾燥。

提到霧面的氣墊粉餅，PS美美妍超氣場霧絨光感氣墊粉餅，能呈現霧感的妝效，不怕油光滿面，讓肌膚乾爽又潤澤，非常適合多汗、多油的女孩，雖然是霧感，但添加CC水感配方，使用起來極致保濕，即使是乾性肌膚也可以輕鬆駕馭。

▲自然美,美美研,氣墊粉餅,唇筆,唇彩,彩妝,Her和她。（圖／自然美）

▲黑金包裝看起來很有質感。

在遮瑕力部分也是超強，一塊就可以搞定全臉的小瑕疵，無論痘疤、黑眼圈、暗沉等問題，只要用它輕拍，立刻打造無瑕肌膚，彷彿上了濾鏡一般，一大早趕時間，花個10秒鐘拍完氣墊粉餅，立刻就可以擁有韓妞般的水光肌，睡到不得已再起床不是問題。

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關鍵字：

TOM FORD, 氣墊粉餅, 彩妝, PS美美妍
fashion.net

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