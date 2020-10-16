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紐約時裝周／MK 編織「蛋形」手袋超Q！田園色調貫穿秀場好舒心

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記者王則絲／台北報導

本應於9月開跑的紐約時裝周因受到疫情影響，眾多品牌決定停辦延期，包括MICHAEL KORS則是選擇延至台灣時間昨日（15日）晚間，才正式以線上形式發表了2021年春夏服裝系列，MICHAEL KORS本季以令人舒適的自然田園風格為主題，多採用淺色、大地色系以及綠色為主，體現都市中珍貴的一抹綠意與風景，而在配件上能看見不少編織元素，其中這款橢圓狀的「蛋形」手袋特別吸睛。

MICHAEL KORS先生說道：「今年我們都被迫慢下腳步，然而，我們更珍惜周遭的事物，我期待透過城市的視角，重新詮釋自然與生生不息的意境。」因此這回MICHAEL KORS帶領大家回到品牌發源地紐約市，於重整計畫社區花園裡舉辦，「這座花園是這個系列最重要的一環，傳達城市裡的自然景象，遠離塵囂，讓我們在生活中找到完美的平衡。」

▲Michael Kors 2021 ss。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors 2021 ss。（圖／品牌提供）

▲MICHAEL KORS 2021春夏系列於一座綠意公園中展開。（圖／品牌提供，以下同）

MICHAEL KORS 2021春夏系列整體給人非常舒服的視覺，以基本色調黑、灰、白、淺杏大地色、綠色以及天空藍色貫穿，設計剪裁秉持著簡單、柔順，並使用喀什米爾針織、棉麻材質以及絲緞交織而成，輕盈飄逸的質感以呼應春日的柔美氣息，全系列的色調非常和諧，所有單品都是能夠互相搭配的，與秀場的自然寫意合而為一。

▲Michael Kors 2021 ss。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors 2021 ss。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors 2021 ss。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors 2021 ss。（圖／品牌提供）

▲本季以大自然的和諧色調貫穿。

其中男、女都有不少西裝單品，中性風格介於休閒與正式之間，不過女裝部分依然有許多能凸顯女人柔美姿態的微性感服裝，像是多套飄逸的洋裝、露腹的中空裝以及大斜肩設計衣領，尤其是雙腿前方兩條開至大腿根部的高衩裙裝，最是能在行走之間瞬間吸住目光，同時也運用流蘇元素的飄逸感增添女人味。

▲Michael Kors 2021 ss。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors 2021 ss。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors 2021 ss。（圖／品牌提供）

▲吸睛的高衩裙裝。

▲Michael Kors 2021 ss。（圖／品牌提供）

▲飄逸流蘇元素。

▲Michael Kors 2021 ss。（圖／品牌提供）

▲多層皮帶搭配細節。

此外，在MICHAEL KORS 2021春夏系列中，能不時於服裝、配件單品中發現「編織」元素，尤其是在包款部分，竹編單品乃成大宗，其中一款小巧橢圓形狀的「蛋形」手袋特別吸睛，像這樣一把抓住提在手上莫名可愛，同樣以駝色、棕色、黑色等大地色系為主，成為本季最Q手袋。

▲Michael Kors 2021 ss。（圖／品牌提供）

▲MK 2021 SS。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors 2021 ss。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors 2021 ss。（圖／品牌提供）

▲編織元素大量運用於本季配件包款中。

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關鍵字：

紐約時裝周, 時裝周, MICHAEL KORS, MK, 2021SS, 春夏, 蛋形手袋
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