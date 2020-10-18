2萬元寢具9千有找　CALVIN KLEIN下殺52折　秋冬睡眠升級把握周慶

▲寢具在周慶期間推促銷，TRUSSARDI BOSSA新疆棉系列雙人床組現省2萬元。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

下半年百貨周年慶促銷如火如荼，新光三越期下8店聯合周年慶將在10／22正式開跑，隨時序進入秋冬，針對疫情可能再起、宅在家商機仍暢旺影響下，寢具業者也加緊推出周年慶促銷方案，要價2萬元的雙人床套組，祭出不到一半價格的特價，主打年輕族群的CALVIN KLEIN床組加上羊毛冬被，直接下殺52折，宅在家讓睡眠升級，聰明把握周年慶。

▲SOMMA德國的巴顏喀喇山吊吊絨雙人冬被。

上半年因疫情，民眾出門購物意願大減，適逢周年慶熱季加上疫情趨緩，全台最大百貨連鎖新光三越，也祭出史上門檻最低全館回饋，以往消費5,000元送500元，今年直接降成消費滿3,000元送300元抵用券，讓消費者能更靈活賺回饋，第二波8店周慶從10／22開跑，寢具也推出特價吸客。

▲CALVIN KLEIN床組，搭配紐西蘭雙人羊毛冬被，下殺52折。

TRUSSARDI推出BOSSA新疆棉系列雙人床組，加上防蹣抗菌雙人冬被與舒眠枕套裝，原價37,160元，周慶特價14,800元，現省22,000元；SOMMA則推出來自德國的巴顏喀喇山吊吊絨雙人冬被，原價52,800元，特價31,680元促銷；主打年輕化的CALVIN KLEIN床組，搭配紐西蘭雙人羊毛冬被，原價28,400元，特價14,800元就能帶回家。

▲WENTEX雙人床包與四季被的組合，不到萬元就能入手。

業者表示，今年許多民眾較多時間待在家，也增加居家升級的意願性，包括大尺寸電視、遊戲機等娛樂商品，以及讓生活更舒服的居家、廚房用品，加上無法出國旅遊，都帶動消費者願意花比以往更多預算來升級家中用品。

代理眾多寢具品牌的日比家族表示，今年有品牌性的寢具表現不俗，比起去年業績有小幅成長，客單約在1萬元上下，針對想入手精緻寢具的民眾，在第二波新光三越周年慶也推出旗下熱銷的WENTEX雙人床包與四季被的組合，原價21,760元，特價8,800元，萬元有找的入手價讓消費者可輕鬆升級。