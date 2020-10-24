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你知道嗎？喝酒真的能提升外語能力　17張插畫幫你科普冷知識

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編輯／ChiNg 圖／由IG圖文作家尼胖授權提供

世界太大，我們的眼界太狹隘，隨便一個冷門知識都能讓人驚奇連連，Instagram圖文作家「尼胖」的可愛手繪圖佐以文章內精闢的文字說明，讓不少人連滑手機也能於無形之中增加許多冷知識，每次看到都覺得又被科普了一次。

＃生理期要不要乾脆飢餓120小時？

還以為不要吃冰冷的東西就好了，原來紅茶會增加鐵元素的流失，越濃的茶越會降低人體對鐵的吸收力，嚴重的話可能會造成貧血；而生理期也會造成易醉體質，而且對於肝臟的負荷也比平時更大；另外咖啡容易引起乳房脹痛、增強焦慮不安的感覺，甚至引發經痛。

▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）

▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）

＃不要再騙了

酒後亂性其實就是藉酒行詐，即便酒品再差，喝酒的人都還有自律能力、記得自己是誰，另外，醫學證實，若真的是醉到沒意識了，根本無法射精。

▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）

＃試問：請問究竟吃了多少生殖器？

又到了秋天螃蟹肥美的季節，再來一份蟹膏或牡蠣吧。（怕）

▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）

▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）

＃腦袋裝屎

難怪從小人家都說不要吃蝦頭，如果真的吃什麼補什麼，那可能不太妙。

▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）

＃越噁活越久

蟑螂絕對是這個世界上繼渣男以後最噁心的東西，他們都有個共通點，渣男不要臉，蟑螂不需要頭。

▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）

＃我吃香蕉，蚊子在後

香蕉之中的鉀會促進皮膚乳酸分泌，進而讓蚊子發現我們在哪裡，那以後把香蕉放捕蚊燈旁邊好了。

▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）

＃7+1的章魚哥

所以下次吃章魚燒的時候，可以假裝專業的問老闆，請問這是腳的部分還是？

▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）

＃今晚我想來點，長頸鹿的尿

不同物種間互探彼此的生理習性，原本看似自然的，瞬間都變有趣了。

▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）

＃比縮頭烏龜更厲害的是河馬

吃飽飯縮小腹很重要，但縮蛋蛋是怎麼回事？

▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）

＃唇膏是葷的

以後擦唇膏的人就不要再騙我你吃素，唇膏甚至是海鮮。

▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）
＃一言不合就拋窗

在歷史課本上看過布拉格拋窗事件，沒想到現代社會裡還真的有人把東西往窗外丟，而且丟的不是別的，還是電視。

▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）

＃週末來上英文課

酒精有益於降低緊張、焦慮的情緒，讓平時不敢開口說的人可以突破自己，其實滿有根據的，週末該上英文課了。

▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）

＃耳朵懷孕

聽到好聽的歌，人家都會說耳朵懷孕，原來是真的……就好像有股電流流經四肢，讓人產生興奮感，這種情況就是所謂的皮膚性高潮。

▲▼IG圖文插畫冷知識 掛圖。（圖／由IG@youfat_tw授權提供）

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關鍵字：

科普, 冷知識, IG, 插畫, 幽默
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