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IKEA聯名香氛蠟燭質感爆表！13種氣味隨你挑　台幣150元有找

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編輯／Emily　圖／翻攝自ikea.com

家居品牌IKEA常與其他品牌進行跨界聯名，像之前與Off-White合作的家具就引起搶購潮，前不久也宣布要與Lego聯名推出積木收納櫃。這次他們將與瑞典香氛品牌Byredo的創辦人Ben Gorham攜手推出一系列香氛蠟燭，擺在家中絕對會讓你的居家生活更有質感。

▲ikea香氛蠟燭。（圖／翻攝自ikea.com）

▲ikea香氛蠟燭。（圖／翻攝自ikea.com）

其實這已經是IKEA與Byredo的第二次合作，先前就曾出過IKEA專屬味道的香氛蠟燭，這次的香氛蠟燭系列命名為「OSYNLIG」，在瑞典文中是「隱形」的意思，更一口氣推出13種味道，分成清新、花香、木質調三大類，絕對能從中找到你的命定款，還可以同時點燃多個蠟燭，創造混合香味。

▲ikea香氛蠟燭。（圖／翻攝自ikea.com）

▲ikea香氛蠟燭。（圖／翻攝自ikea.com）

▲ikea香氛蠟燭。（圖／翻攝自ikea.com）

除了香氣本身很吸引人，蠟燭外觀更經過特別設計，它裝在陶瓷做成的杯子裡，樣式簡單樸素，不管是單一或漸層色調都很溫和，跟室內家具很搭，蠟燭用完還能把杯子留下來當筆筒或收納小雜物，看了讓人好心動。這系列預計11月會在美國IKEA上架，價格從美金4.99元到24.99元不等（約台幣143元到719元），其他國家目前沒有販售消息。

▲ikea香氛蠟燭。（圖／翻攝自ikea.com）

▲ikea香氛蠟燭。（圖／翻攝自ikea.com）

喜歡蒐集香氛類物品的話，可以看看英國小眾香氛品牌 Saint Fragrance的商品，他們家的香氛蠟燭設計簡約，裝在灰色的容器裡特別有質感，外面用白色英文字母寫了香味名稱，光擺著就是個質感小物，味道本身清新自然，會讓人感到舒緩安定。


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關鍵字：

ikea, 香氛, 蠟燭, byredo, 居家, 小物
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