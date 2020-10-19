孫娜恩小露香肩曬豹紋包　金高恩經典不敗款也很好看

記者李薇／綜合報導

Apink成員孫娜恩經常在IG上面分享動態，最近她身穿一套灰色針織衫，手拿著最新的粉紅色豹紋Fendi Baguette包包，小露一下香肩，讓整體穿搭看起來更加性感，簡約的穿搭色調也讓Fendi包更加凸顯出來，是最佳曬包典範。

▲Apink孫娜恩曬包。（圖／孫娜恩IG）



孫娜恩曬包已經不是第一次，這次她運用灰色的針織衫搭配簡約的寬版牛仔褲，日常的色調看起來並不是特別顯眼，不過手上拿著粉紅色豹紋Fendi Baguette，看起來讓她更有時尚感，整個人也增添了女人味，看來拿對包包也是非常重要的關鍵。

▲豹紋包包非常吸睛。（圖／孫娜恩IG）



其實近年小包當道，已經少有女星會拿這樣大的包款，不過最近看起來這種大包又有回溫的潮流趨勢，因為金高恩最近去參加活動的時候，也背了一款CHANEL Jumbo Classic Flap Bag，大款的包包背在身上卻不顯人嬌小，反而很有大氣感。

▲金高恩挑選了一個經典不敗款。（圖／金高恩IG）



金高恩最近在個人IG分享的照片中，她參加的品牌的活動，只見她也捨棄近年很夯的小包，背起CHANEL Jumbo Classic Flap Bag，大咖的款式、經典的黑色皮革，展現出專屬於女子的大氣、優雅，卻不會讓人有沉重的感覺，相當好看。

▲包包背起來也非常好看。（圖／金高恩IG）

