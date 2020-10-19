fb ig video ETtoday search mobile

孫娜恩小露香肩曬豹紋包　金高恩經典不敗款也很好看

>

記者李薇／綜合報導

Apink成員孫娜恩經常在IG上面分享動態，最近她身穿一套灰色針織衫，手拿著最新的粉紅色豹紋Fendi Baguette包包，小露一下香肩，讓整體穿搭看起來更加性感，簡約的穿搭色調也讓Fendi包更加凸顯出來，是最佳曬包典範。

 ▲Apink,孫娜恩,FENDI,金高恩,CHANEL,香奈兒,包包,。（圖／IG）

▲Apink孫娜恩曬包。（圖／孫娜恩IG）

孫娜恩曬包已經不是第一次，這次她運用灰色的針織衫搭配簡約的寬版牛仔褲，日常的色調看起來並不是特別顯眼，不過手上拿著粉紅色豹紋Fendi Baguette，看起來讓她更有時尚感，整個人也增添了女人味，看來拿對包包也是非常重要的關鍵。

▲Apink,孫娜恩,FENDI,金高恩,CHANEL,香奈兒,包包,。（圖／IG） 

▲豹紋包包非常吸睛。（圖／孫娜恩IG）

其實近年小包當道，已經少有女星會拿這樣大的包款，不過最近看起來這種大包又有回溫的潮流趨勢，因為金高恩最近去參加活動的時候，也背了一款CHANEL Jumbo Classic Flap Bag，大款的包包背在身上卻不顯人嬌小，反而很有大氣感。

 ▲Apink,孫娜恩,FENDI,金高恩,CHANEL,香奈兒,包包,。（圖／IG）

▲金高恩挑選了一個經典不敗款。（圖／金高恩IG）

金高恩最近在個人IG分享的照片中，她參加的品牌的活動，只見她也捨棄近年很夯的小包，背起CHANEL Jumbo Classic Flap Bag，大咖的款式、經典的黑色皮革，展現出專屬於女子的大氣、優雅，卻不會讓人有沉重的感覺，相當好看。

 ▲Apink,孫娜恩,FENDI,金高恩,CHANEL,香奈兒,包包,。（圖／IG）

▲包包背起來也非常好看。（圖／金高恩IG）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Apink, 孫娜恩, FENDI, 金高恩, CHANEL, 香奈兒, 包包
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

女神秀智造型失誤！黑色連衣裙「修長比例沒了」　網驚：全靠臉在撐

女神秀智造型失誤！黑色連衣裙「修長比例沒了」　網驚：全靠臉在撐

台灣小吃「刈包」來搞怪！邪惡微笑＋驚喜口味　萬聖節吃最應景

台灣小吃「刈包」來搞怪！邪惡微笑＋驚喜口味　萬聖節吃最應景

韓系氣墊粉餅激殺3.5折！1980元→699元　10秒搞定高級感妝容

韓系氣墊粉餅激殺3.5折！1980元→699元　10秒搞定高級感妝容

霍格華茲學院風穆勒鞋、情侶衣太燒！《哈利波特》快閃店堪比環球商店 孫娜恩小露香肩曬豹紋包　金高恩經典不敗款也很好看 奧斯塔羅12星座一周運勢1019-1025　牡羊家庭開銷變大、巨蟹進入甜蜜期 台北凱撒下午茶吃到飽才475元！大啖各國料理＋甜點　一餐抵兩餐 化妝師公開「萬能眉型」畫法！基礎5步驟新手必學　毛流感是關鍵 歐陽娜娜「小秀腰線」帥氣現身　不受負評影響粉絲大讚：狀態極好 范冰冰氣場碾壓紅毯！高開衩禮服秀白皙腿根　網盛讚：狀態驚人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面