星巴克限定2天「第二杯半價」　做一件事就能拿優惠

▲星巴克萬聖節推優惠。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

大人小孩可以搞怪的萬聖節，即將在10月底登場，星巴克也在10月底限定兩天，推出「第二杯半價」優惠活動，為符合其名稱PINK HALLOWEEN PARTY，只要在優惠日穿上家中粉紅色或紅色的服裝，就能輕鬆享折扣。IKEA也針對萬聖節推出手指餅乾，20元的價格也能讓這西洋鬼節很有滋味。

星巴克因應熱鬧的萬聖節慶，推出有趣的PINK HALLOWEEN PARTY第二杯半價活動，消費者只要在10／30與10／31共2天，穿戴粉色或紅色衣服或配件入店，購買2杯大杯以上風味飲料，便可享第二杯半價優惠，另需注意優惠限制，每人每次至多兩組，飲料限當場一次領取，且部分門市不適用該活動。

此外，星巴克也從10／17推出萬聖限定飲品「粉紅魔女星冰樂」，使用芒果與蜜桃的甜味搭配鮮紅色的火龍果汁，讓外觀呈現粉紅與橘色的鮮豔色澤，很有戲劇效果，喜歡星冰樂的消費者不妨趁10月底前嚐鮮一下。

▲星巴克萬聖節限定飲品「粉紅魔女星冰樂」。（圖／星巴克提供）

除星巴克之外，IKEA也針對萬聖節推出外觀擬真的應景小點「巫婆手指餅乾」，以原味餅乾為底，搭配杏仁粒裝飾而成，口感酥脆、外觀獵奇超應景，10月底前在美食小站限定販售，「單支」售價20元，平價但是超有Fu。

▲IKEA巫婆手指餅乾（圖／IKEA提供）