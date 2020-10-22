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好市多減脂零食Top10！酪梨沙拉、希臘優格「俗擱大碗」　愛吃又怕胖必囤

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相信許多人都是COSTCO好市多的愛好者，「俗擱大碗」真的能為荷包君省下不少錢，但常常份量太多不注意就熱量爆棚，不然就是怕花錢踩雷怎麼辦？你們的心聲儂編聽見了！今天無私推薦10款減肥、健身族一定要買的常備物，再大的雷都幫你們擋掉了，還不快手刀放進購物車？

酪梨佐雞胸肉沙拉

▲▼ COSTCO減脂好物Top10！酪梨沙拉、希臘優格一定要拿，“這款”零食餅乾也上榜？（圖／Bella儂儂）

▲（圖／FB@Costco商品經驗老實說）

大家都知道沙拉是減肥的好朋友～但為何琳瑯滿目的沙拉，儂編卻指定「酪梨雞肉沙拉」呢？除了充足的蔬菜及蛋白質，酪梨絕對是重頭戲，有非常多的不飽和脂肪酸和維生素E，不僅能夠降低心血管疾病，還能讓皮膚變好，同時兼顧熱量及營養，愛漂亮的水水還不帶一盒？但是要注意蜂蜜芥末醬的熱量可不容小覷，要斟酌使用免得體重不減反增！

希臘式優格

▲▼ COSTCO減脂好物Top10！酪梨沙拉、希臘優格一定要拿，“這款”零食餅乾也上榜？（圖／Bella儂儂）

▲（圖／IG@yunasiao43、@godsavethebreakfast）

希臘優格健身族不買對不起自己！低卡、低糖、無添加還能顧腸胃解便秘，蛋白質是一般優格的兩倍、鈣質則高出三倍！不管是搭配水果、燕麥、堅果當做早餐，或是下午止餓的小點心都很棒，跟水果打成泥放入冷凍庫，變身夏日消暑冰棒都是不錯的選擇，總之一舉好多得呀。

KIRKLAND無調味堅果

▲▼ COSTCO減脂好物Top10！酪梨沙拉、希臘優格一定要拿，“這款”零食餅乾也上榜？（圖／Bella儂儂）

▲（圖／FB@Costco商品經驗老實說）

各位同學，一起唸三遍「買堅果一定要到COSTCO」，量多又便宜買下去就對了，CP值比罐子裡的堅果還滿！減肥族一定得拿「無調味」的綜合堅果，才不會鈉含量過高，堅果種類多又不怕吃膩，除了Omega-3還有不易攝取的維生素E通通藏在裡面，最適合解救嘴饞的你，放下手上的洋芋片，帶一桶堅果回家吧！

奇亞籽

▲▼ COSTCO減脂好物Top10！酪梨沙拉、希臘優格一定要拿，“這款”零食餅乾也上榜？（圖／Bella儂儂）

▲（圖／FB@Costco商品經驗老實說、IG@godsavethebreakfast）

被視為超級食物的奇亞籽COSTCO也買得到，他簡直是外食族及懶人（儂編本人）的救星！只要纖維量不夠就把它泡水泡牛奶喝掉，豐富的維生素B、Omega-3及膳食纖維可以幫助消化，最重要的是奇亞籽有很好的吸水功能，吃到肚子裡會增加體積，進而提升飽足感，真的是減肥好幫手，無色無味可以加在優格、燕麥粥或是白飯裡面都不會奇怪！

杏仁奶

▲▼ COSTCO減脂好物Top10！酪梨沙拉、希臘優格一定要拿，“這款”零食餅乾也上榜？（圖／Bella儂儂）

▲（圖／FB@Costco商品經驗老實說）

推薦給想控制熱量又想喝奶類的朋友，杏仁奶的熱量極低，含大量的單一不飽和脂肪酸及維生素E、維生素A，除了可以降低壞膽固醇還有良好的抗氧化效果，能夠防止女性黃體素氧化、抗老、防掉髮等等，杏仁奶的好處真的多到說不完，就算是不用減肥的朋友，買一罐回去喝當作顧身體也不為過吧？

藍莓

▲▼ COSTCO減脂好物Top10！酪梨沙拉、希臘優格一定要拿，“這款”零食餅乾也上榜？（圖／Bella儂儂）

▲（圖／FB@Costco商品經驗老實說）

藍莓的花青素含量非常高，是一種很好的多酚類抗氧化物，有效預防心血管疾病，重點是免削皮免去籽洗一洗就能吃，相信大家最喜歡這種懶人水果，還有助於燃燒堆積在腹部的脂肪，改善肌膚彈性讓你邊吃邊回春，很推薦搭配優格一起吃，酸酸甜甜的感覺清爽又不膩口！

黃金奇異果

▲▼ COSTCO減脂好物Top10！酪梨沙拉、希臘優格一定要拿，“這款”零食餅乾也上榜？（圖／Bella儂儂）

▲（圖／FB@Costco商品經驗老實說、costco.com.tw）

金色的奇異果比綠色的營養價值更高，美白效果非常好，奇異果裡面所含的酵素可以幫助蛋白質消化及分解！便秘的人早上可以來一顆奇異果，有豐富的水溶性纖維可以潤腸通便，不僅能夠美白還能瘦身，這麼厲害的水果趕快搬一箱放進你的購物車！

KIRKLAND冷凍鱸魚

▲▼ COSTCO減脂好物Top10！酪梨沙拉、希臘優格一定要拿，“這款”零食餅乾也上榜？（圖／Bella儂儂）
▲（圖／costco.com.tw）

記得媽媽常說多吃魚才會聰明嗎？COSTCO的冷凍鱸魚絕對是冷凍庫的常備品，除了每份獨立包裝之外還無刺（好市多真的是懶人救星）！DHA含量超高還有豐富的膠質、蛋白質，不管拿來做什麼料理都很方便，魚肉非常細緻滑嫩，乾煎清蒸水煮都可以，魚肉本身的味道就很鮮甜，只要灑一些鹽巴跟胡椒就非常夠味了～

冷凍菠菜起司蛋白塔

▲▼ COSTCO減脂好物Top10！酪梨沙拉、希臘優格一定要拿，“這款”零食餅乾也上榜？（圖／Bella儂儂）
▲（圖／costco.com.tw）

這款菠菜塔的成分簡單，原料只有雞蛋、蔬菜、起司，而且熱量很僅74大卡，算是一款低熱量的點心！烤箱、微波爐、氣炸鍋加熱過後的風味都不一樣，如果你是租屋族冰箱絕對要放上一盒菠菜塔，1分鐘就能享用快速早餐或宵夜，當成便當的配菜也很棒！

口福不淺能量蛋白餅

▲▼ COSTCO減脂好物Top10！酪梨沙拉、希臘優格一定要拿，“這款”零食餅乾也上榜？（圖／Bella儂儂）
▲（圖／costco.com.tw）

現在的高蛋白零食越來越厲害，這款餅乾有可可及花生兩個口味，硬又脆一片可以咬很久，無添加麵粉、無添加蔗糖，不會甜，含有35%的蛋白質，口感很清爽簡直是嘴殘福音，不想讓減肥計劃前功盡棄的話，隨身攜帶一片餅乾解嘴饞，或是當作運動完補充熱量的小幫手都是不錯的選擇！

編輯整理：徐若庭

TEXT／Bella.tw儂儂

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

Bella儂儂, COSTCO, 減脂, Top10, 酪梨沙拉, 希臘優格, 零食, 減肥, 熱量, 嘴殘
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