精品包壞掉、發霉好心痛！掌握8個保養＆清潔秘訣　用再久都一樣新

照顧皮包就像照顧小孩一樣，需要相當大的細心與耐心，儘管令人又愛又恨，還是不少人甘心淪為精品包的奴隸！如何讓愛包在經過日積月累的使用下，依舊能青春永駐呢？在這儂編替大家找來幾個超實用保養與清潔守則，趕快拿起身邊的紙筆記下來吧！



1. 好好擺放，防止變形





▲（圖／Pinterest）

對側肩包來說，直立空間是最理想的地方，建議掛在掛鉤上，千萬不要亂折亂凹！而如果你的衣櫃空間很小，或是不想全都掛起來，把包包放在架上也可以。





▲（圖／poorlittleitgirl）

在這建議可用壓克力隔板分隔，讓包包不會傾倒。但特別注意的是，不要收在會被太陽長期直曬的地方，這可能會使皮革表面變色。





▲（圖／darylanndenner、keeksdesignerhandbags）

而無論是哪種包，都建議在包包中塞入「去酸性紙」或任何「軟質布料」（舊T恤派上用場！）以便包包能夠站立、不扁塌。 此外，若想要維持剛買時的新品感，一定要記得用防塵袋並且放入乾燥劑，不管是傳統的不織布材質、棉布袋或透明密封包包防塵袋，都能好好保護你的愛包。



2. 去除髒污





▲（圖／IG@handbagclinic）

很多時候不是我們不愛惜包包，而是他常在不知不覺中被弄髒！在這建議可以用皮件清潔擦布，或沾濕的廚房抹布擦拭暗沈的皮革。此外，電腦螢幕擦布也很適合拿來擦專利皮革和合成皮件。而麂皮刷則可以梳理包包絨毛，並且去除表面灰塵。





▲（圖／overstock）

如果是布料或帆布包，必要時可以拿白色廚房毛巾沾水，並加入些許洗碗精來做局部清洗。這樣可以吸去髒污，但在這要特別注意不要揉搓！



3. 處理刮傷





▲（圖／IG@handbagclinic）

若是很輕微的刮傷，可以用指腹輕推看看，有時候會因為皮革表面吸收手的油脂而變不明顯。但若是嚴重刮傷，建議還是找專家處理比較保險。



4. 定期保養





▲（圖／Pinterest）

包包就像人的皮膚一般，會隨著使用的時間增加，而漸漸流失天然的油脂，因而產生皺紋或是紋路。為了保持包包光澤與原有的彈性，定期保養是必備的！這裡建議平常使用完可以用乾布擦拭，或用軟毛刷清理灰塵。有髒污也記得即刻處理，不要積少成多，這只會使得他更難被清理！

▲（圖／porco-rosso）

此外，建議35～45天可以使用保養油來保養。首先，將包包表面的灰塵清理一次，接著利用乾淨的乾布沾油，將整個包包擦上薄薄的一層保養油，不用太厚，只要看的出擦拭後有光澤感即可。第一次擦拭後先放置2～3小時，接著再使用另外一塊乾淨的布，將整個包包擦拭一遍。但切記不要過度使用保養油！否則會導致皮面上的毛細孔堵塞，包包會因無法保持透氣的狀態，而漸漸的乾燥以致龜裂。

▲（圖／Pinterest）

至於保養油的挑選，建議使用皮件專屬保養油，成分會比較單純，可以挑選牛腳油、高級貂油、品牌保養油都可以。



5. 防止發霉

▲（圖／goodsstyle）

包包變質的原因有很多，通常是因為濕度不均造成的，尤其在台灣如此潮溼的環境下，包包發霉的憾事層出不窮。為了減少發霉的機會，存放包包時應慎選「通風」位置，又或在櫃內放入「除濕劑」等具備除濕效果的用品，避免濕氣沾到包包進而變質。而如果不常使用最好是定期將包包取出通風，並為其去塵擦拭。





▲（圖／tallypress）

除了包包本身外，若收納處有其他東西發霉，也請儘速移除，避免黴菌擴散污染。但如果還是不幸發霉了，可以先使用乾布擦掉，並使用「75%酒精」擦拭一次，接著再使用保養油保養一次，收藏在通風處即可。如果擦拭霉斑後，發現還有汙點存在，這可能是霉菌絲已經破壞了皮面，菌絲深入到皮革中了，建議送去給專業店家清理霉斑，不然會更嚴重。





▲（圖／lifesavvy）

其實，儂編非常建議將真皮包定期送到專業皮革保養店中進行徹底清洗、消毒。在運用專業設備和工藝的清洗過程中，加入去霉、殺菌的專用藥劑，將各種病菌、黴菌徹底清除，從根本上避免了發霉現象的產生。



6. 金屬配件不能忽略

▲（圖／phantombags2016）

平常最好保持包包上的金屬乾燥，因金屬在潮濕環境中容易氧化生鏽，所以金屬配件保養的最基本要求就是保持乾燥。如果不幸氧化也要及時處理，以免皮革沾上氧化物。如果是金色的可以用擦銀布擦拭，如果是其他顏色，則可以用最細的砂紙輕輕打磨掉氧化層，然後將打磨處清理乾淨。



7. 下雨天少用精品包

▲（圖／IG@arpenteur）

如果你很愛你的包包，就不要在下雨天使用他！因為酸性的雨水會在皮革上會留下印記，尤其是麂皮，表面吸收雨水後會造成皮革顏色不均，難以消除。但若突然下起雨，或是不幸沾到水，可以先擦乾急救。

▲（圖／tusting）

假如水已經滲透，請用乾布將多餘的水份吸乾後，放置在「陰涼」的室內通風處陰乾。絕對不可以直接拿去曬太陽或是使用吹風機烘乾，濕的皮革會因為受熱而脆化，會容易龜裂或是破損。此外，建議可以購買防水噴霧，但是還是只防小雨、防潑水，無法徹底防水，但是會比什麼都不做好一點。壞天氣最好還是認命一點，背個合成皮革包或者帆布袋就好。



8. 減輕包包的負荷





▲（圖／fashionindustrybroadcast）

這其實是最基本的保養守則，再貴再好的包，都無法承受你的過度操勞，包包裝過量會破壞他的形狀、因而拉斷背帶，以及撕破內裡，愛它就請不要過度使用。

編輯整理：林奕辰

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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